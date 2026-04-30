Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”

Mulți români au descris cu sarcasm criza politică din România, arătându-se resemnați că indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură care va fi dezbătută și votată în 5 mai, situația economică a țării nu se va ameliora.

Soarta Guvernului Bolojan va fi decisă de moțiune. Foto: Gov.ro

Criza politică din România ar urma să se tranșeze săptămâna viitoare, prin votarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În textul moțiunii semnate de PSD-AUR, Guvernul este acuzat că reforma premierului Bolojan este, în realitate, un eșec administrativ și sunt taxate dur măsurile care au afectat direct categoriile vulnerabile.

Moțiunea ar putea duce la căderea actualului Executiv, la renegocierea coaliției de guvernare sau, dacă nu va strânge suficiente voturi, la menținerea Guvernului Bolojan. Un alt scenariu prezentat de specialiști în politică vizează refacerea unei coaliții în jurul PSD, PNL și UDMR, posibil cu participarea USR, dar cu un alt premier.

Reacțiile românilor la scandalul politic

Tensiunile din coaliția de guvernare și moțiunea de cenzură depusă de PSD împreună cu AUR au stârnit reacții aprinse în rândul românilor. Pe rețelele de socializare, modul în care cele două partide au ajuns să acționeze împreună împotriva Guvernului Bolojan a fost comentat intens, uneori cu dezamăgire sau resemnare, dar și cu ironii la adresa politicienilor. Unii români cred că, indiferent de rezultatul moțiunii, efectele crizei politice îi vor afecta pe cetățeni.

„În orice caz, nu va ieși nimic bun pentru popor. Ne putem aștepta să se prăbușească bursa, să se devalorizeze valuta, pentru că încrederea investitorilor scade, în timp ce instabilitatea politică crește”, afirmă un internaut.

Unii români acuză PSD și AUR de declanșarea crizei politice, în timp ce alții consideră că Guvernul Bolojan nu a fost de bun augur pentru ei.

„Scopul erau reformele sau creșterea taxelor în general și pumnii în bot dați populației și mediului privat?”, notează un internaut.

Ironii pe seama alegerilor făcute de români

Alte comentarii au vizat rolul parlamentarilor din partidele suveraniste, care ar putea cântări decisiv în rezultatul moțiunii.

„Acest băiat cu 11 clase, absolvent «Academic Singles» și cu cazier, urmează să decidă soarta țării în zilele care urmează”, a notat ironic un utilizator al platformei Reddit, într-un comentariu în care face referire la senatorul Paul-Ciprian Pintea, ales în 2024 pe listele Partidului Oamenilor Tineri.

Cum s-a ajuns la criza politică și care sunt scenariile probabile. „Vom vedea o reiterare a coaliției de guvernare: PSD, PNL, UDMR și probabil USR”

Mesajul a strâns numeroase reacții, iar unii români au acuzat partidele politice că acționează în defavoarea populației, chiar și în momente dificile. Alții, în schimb, au susținut că votanții ar trebui să își asume alegerile politice din ultimii ani.

„Între parlamentari și cetățeni nu există cu adevărat o legătură democratică, în care parlamentarul să răspundă în fața alegătorilor, iar alegătorii să fie educați și responsabilizați cu privire la propriile alegeri. Mai mult, mi-e teamă că doar un număr redus de români au și știut ce face fiecare de pe lista de parlamentari propusă de fiecare partid la alegeri”, a constatat un alt internaut.

Un român se declară convins că, și dacă ar apărea un partid cu cei mai corecți și competenți oameni din România, acesta tot nu ar primi mai mult de 15-20% din voturile românilor.

„Așa e democrația: votul unui academician, economist sau expert în geopolitică e egal cu votul unui asistat social”, adaugă altcineva.

Mulți români interesați de politică au comentat ironic și posibilitatea ca România să aibă un nou premier, dacă moțiunea de cenzură va duce la căderea Guvernului.

Unii sunt de părere că Ilie Bolojan va fi sacrificat politic, iar în locul lui va fi numit un premier mai obedient și mai ușor de controlat de partide.

„Pleacă Bolojan și vine un cățeluș în locul lui, iar ca prin minune o să se refacă marea coaliție pro-europeană, pe hârtie”, comentează un utilizator.

Noul premier ar putea fi chiar politicianul Călin Georgescu, crede altcineva.

„Locul acela este destinat liderului suprem, împăratul geto-dac, geniul neînțeles și președintele ales Călin Georgescu”, comentează ironic acesta.

Președintele Nicușor Dan, „taxat” de români

Nici președintele Nicușor Dan nu a fost ocolit de ironiile internauților.

„Mediatorul cel neutru își dă seama că, după ce pleacă Bolojan, el va fi următorul?”, întreabă un internaut.

Unii români cred că scenariul demiterii președintelui va fi extrem de dificil de pus în aplicare. Alții, în schimb, susțin că Nicușor Dan nu ar supraviețui unui referendum.

„A reușit să își enerveze mare parte din baza de votanți și nu a câștigat alții în locul lor. Eu l-am votat pentru că nu am avut de ales, dar, la un eventual referendum, pun ștampila să îl dau jos. A avut un prim an de mandat care îl face pe Iohannis să pară super băiețaș prin comparație”, adaugă altcineva.

Alți români privesc scena politică într-o cheie mai conspiraționistă, considerând că tensiunile dintre lideri sunt, de multe ori, doar partea vizibilă a unor negocieri purtate pe ascuns.

„Nicușor Dan și George Simion au mai lucrat împreună și o să fie dureros pentru unii când vor realiza că și acum au aceleași interese. Noi vedem doar partea pe care vor ei să o vedem. Politica se joacă în culise”, susține un internaut.

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan. Aceleași mesaje alarmiste s-au dat și în campania prezidențială, pentru Nicușor Dan. Realitatea din cifre: guvernarea Bolojan a băgat economia în criză
gandul.ro
image
St. Moritz schimbă modelul: stațiunea de lux construiește locuințe accesibile pentru rezidenți
mediafax.ro
image
”Inovație” în România: prime de pensionare pentru angajații deja pensionați. Compania din Energie care a tocat ajutoarele de stat pe sporuri de lux
fanatik.ro
image
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Cum arată o noapte de gardă la INML: "Aici moartea ajută viaţa"
observatornews.ro
image
BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani 😢
cancan.ro
image
Cheltuieli „umflate” cu 11.000.000€ la Complexul Valea Jiului. Bonus de 400.000€ la pensie pentru 81 angajați
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Turist amendat pentru apă cumpărată din magazin? Ce pot și ce nu pot impune pensiunile din România. Când sunt legale „amenzile”
playtech.ro
image
Fotbalistul care s-a împăcat cu fosta iubită, la 6 luni de la despărțire. A luat pe toată lumea prin surprindere
fanatik.ro
image
O țară renumită ca destinație turistică, foarte căutată și de români, este acum evitată: "Tot locul pare neobișnuit de liniștit"
ziare.com
image
Adio, titlu! O campioană din Europa a făcut 2-2 cu locul 17, după goluri în minutele 90+2 și 90+4
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Gest extrem de îndrăzneț făcut de fiica lui Putin. Absolut nimeni nu are voie să se apropie de un supercomputer
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”
click.ro
image
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
click.ro
image
Videoclipul care a încins internetul! Loredana Groza se crede Madonna, la 55 de ani! Părerea designerilor și dieta strictă: „Fără zahăr”
click.ro
Charles, Trump, Camilla, Melania, dineul de stat, Profimedia (3) jpg
Regele Charles nici măcar nu mai ciocnește cu șampanie. Întocmai ca nora sa Kate, trecută și ea prin cancer, și monarhul a renunțat la alcool
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
Click!

image
Olga Barcari rupe tăcerea despre Aris Eram la Survivor. Ce se întâmpla între cei doi, în spatele camerelor: „Îi făceam patul”
image
Dan Negru și părintele Vasile Ioana, moment cutremurător în Canada. Întrebarea unei doctorițe românce despre eutanasie i-a marcat pe cei doi: „M-a năucit”

OK! Magazine

image
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic