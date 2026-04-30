Reacțiile ironice ale românilor la criza politică și moțiunea PSD-AUR: „Acest băiat cu 11 clase urmează să decidă soarta țării”

Mulți români au descris cu sarcasm criza politică din România, arătându-se resemnați că indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură care va fi dezbătută și votată în 5 mai, situația economică a țării nu se va ameliora.

Criza politică din România ar urma să se tranșeze săptămâna viitoare, prin votarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În textul moțiunii semnate de PSD-AUR, Guvernul este acuzat că reforma premierului Bolojan este, în realitate, un eșec administrativ și sunt taxate dur măsurile care au afectat direct categoriile vulnerabile.

Moțiunea ar putea duce la căderea actualului Executiv, la renegocierea coaliției de guvernare sau, dacă nu va strânge suficiente voturi, la menținerea Guvernului Bolojan. Un alt scenariu prezentat de specialiști în politică vizează refacerea unei coaliții în jurul PSD, PNL și UDMR, posibil cu participarea USR, dar cu un alt premier.

Reacțiile românilor la scandalul politic

Tensiunile din coaliția de guvernare și moțiunea de cenzură depusă de PSD împreună cu AUR au stârnit reacții aprinse în rândul românilor. Pe rețelele de socializare, modul în care cele două partide au ajuns să acționeze împreună împotriva Guvernului Bolojan a fost comentat intens, uneori cu dezamăgire sau resemnare, dar și cu ironii la adresa politicienilor. Unii români cred că, indiferent de rezultatul moțiunii, efectele crizei politice îi vor afecta pe cetățeni.

„În orice caz, nu va ieși nimic bun pentru popor. Ne putem aștepta să se prăbușească bursa, să se devalorizeze valuta, pentru că încrederea investitorilor scade, în timp ce instabilitatea politică crește”, afirmă un internaut.

Unii români acuză PSD și AUR de declanșarea crizei politice, în timp ce alții consideră că Guvernul Bolojan nu a fost de bun augur pentru ei.

„Scopul erau reformele sau creșterea taxelor în general și pumnii în bot dați populației și mediului privat?”, notează un internaut.

Ironii pe seama alegerilor făcute de români

Alte comentarii au vizat rolul parlamentarilor din partidele suveraniste, care ar putea cântări decisiv în rezultatul moțiunii.

„Acest băiat cu 11 clase, absolvent «Academic Singles» și cu cazier, urmează să decidă soarta țării în zilele care urmează”, a notat ironic un utilizator al platformei Reddit, într-un comentariu în care face referire la senatorul Paul-Ciprian Pintea, ales în 2024 pe listele Partidului Oamenilor Tineri.

Mesajul a strâns numeroase reacții, iar unii români au acuzat partidele politice că acționează în defavoarea populației, chiar și în momente dificile. Alții, în schimb, au susținut că votanții ar trebui să își asume alegerile politice din ultimii ani.

„Între parlamentari și cetățeni nu există cu adevărat o legătură democratică, în care parlamentarul să răspundă în fața alegătorilor, iar alegătorii să fie educați și responsabilizați cu privire la propriile alegeri. Mai mult, mi-e teamă că doar un număr redus de români au și știut ce face fiecare de pe lista de parlamentari propusă de fiecare partid la alegeri”, a constatat un alt internaut.

Un român se declară convins că, și dacă ar apărea un partid cu cei mai corecți și competenți oameni din România, acesta tot nu ar primi mai mult de 15-20% din voturile românilor.

„Așa e democrația: votul unui academician, economist sau expert în geopolitică e egal cu votul unui asistat social”, adaugă altcineva.

Mulți români interesați de politică au comentat ironic și posibilitatea ca România să aibă un nou premier, dacă moțiunea de cenzură va duce la căderea Guvernului.

Unii sunt de părere că Ilie Bolojan va fi sacrificat politic, iar în locul lui va fi numit un premier mai obedient și mai ușor de controlat de partide.

„Pleacă Bolojan și vine un cățeluș în locul lui, iar ca prin minune o să se refacă marea coaliție pro-europeană, pe hârtie”, comentează un utilizator.

Noul premier ar putea fi chiar politicianul Călin Georgescu, crede altcineva.

„Locul acela este destinat liderului suprem, împăratul geto-dac, geniul neînțeles și președintele ales Călin Georgescu”, comentează ironic acesta.

Președintele Nicușor Dan, „taxat” de români

Nici președintele Nicușor Dan nu a fost ocolit de ironiile internauților.

„Mediatorul cel neutru își dă seama că, după ce pleacă Bolojan, el va fi următorul?”, întreabă un internaut.

Unii români cred că scenariul demiterii președintelui va fi extrem de dificil de pus în aplicare. Alții, în schimb, susțin că Nicușor Dan nu ar supraviețui unui referendum.

„A reușit să își enerveze mare parte din baza de votanți și nu a câștigat alții în locul lor. Eu l-am votat pentru că nu am avut de ales, dar, la un eventual referendum, pun ștampila să îl dau jos. A avut un prim an de mandat care îl face pe Iohannis să pară super băiețaș prin comparație”, adaugă altcineva.

Alți români privesc scena politică într-o cheie mai conspiraționistă, considerând că tensiunile dintre lideri sunt, de multe ori, doar partea vizibilă a unor negocieri purtate pe ascuns.

„Nicușor Dan și George Simion au mai lucrat împreună și o să fie dureros pentru unii când vor realiza că și acum au aceleași interese. Noi vedem doar partea pe care vor ei să o vedem. Politica se joacă în culise”, susține un internaut.