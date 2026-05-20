search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reacția României la imaginile cu activiști din „flotila pentru Gaza” puși în genunchi și încătușați. Țoiu cere Israelului eliberarea lor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ostilitatea şi umilirea publice faţă de membrii "flotilei pentru Gaza" arătate de ministrul israelian Ben Gvir sunt "inacceptabile", afirmă ministrul interimar de Externe Oana Ţoiu.

Oana Țoiu, ministrul român de Externe FOTO: Facebook
Oana Țoiu, ministrul român de Externe FOTO: Facebook

"Tratamentul voluntar abuziv asupra echipei flotilei şi a protestatarilor, mulţi cetăţeni europeni, este împotriva dreptului la demnitate umană. Cerem eliberarea imediată şi în siguranţă a membrilor flotilei, conform standardelor internaţionale, concomitent cu respectarea dreptului acestora la asistenţă consulară şi la demnitate umană fundamentală. Sperăm că acest incident va fi tratat cu maximă responsabilitate şi că acest comportament de umilire nu va mai avea loc", a scris Oana Ţoiu, miercuri, într-o postare pe platforma X, scrie Agerpres.

Ministrul israelian al securităţii naţionale, politicianul de extremă-dreapta Itamar Ben Gvir, i-a vizitat miercuri pe cei circa 430 de activişti ai "flotilei pentru Gaza" aduşi în portul Ashdod după ce ambarcaţiunile lor au fost interceptate de marina militară israeliană şi a publicat apoi un videoclip în care membrii acestei flotile apar în faţa sa în genunchi şi cu mâinile legate la spate, în timp ce el îi batjocoreşte, relatează agenţiile Reuters, AFP şi EFE.

"Bun venit în Israel!", spune în videoclip respectivul ministru, zâmbind în timp ce flutură un drapel israelian şi în faţa sa activiştii flotilei sunt îngenuncheaţi forţat, cu mâinile încătuşate la spate şi cu capetele în pământ, iar dintr-un difuzor se aude imnul Israelului.

"În acest mod îi primim pe susţinătorii terorismului", spune acelaşi ministru într-un mesaj pe reţeaua de socializare X, unde a distribuit imaginile. El reafirmă apoi poziţia guvernului israelian conform căreia misiunea menită să transporte ajutoare umanitare pentru populaţia din Fâşia Gaza şi care a încercat spargă blocada maritimă impusă de Israel enclavei palestiniene din anul 2007 ar echivala cu susţinerea grupării islamiste Hamas.

State europene care au cetăţeni printre membrii flotilei interceptate de Israel au protestat faţă de modul în care au fost trataţi aceştia de ministrul israelian.

Astfel, Spania, ce are 44 de cetăţeni printre activiştii reţinuţi de Israel, l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Israelului la Madrid şi i-a transmis acestuia un protest faţă de tratamentul "monstruos, nedemn şi inuman" aplicat de Israel activiştilor "flotilei pentru Gaza".

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
stirileprotv.ro
image
Șoșoacă susține că Nicușor Dan vrea să numească un premier de la SOS România. Cine este Dumitru Manea, cu care Șoșoacă rupea steagul UE
gandul.ro
image
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
mediafax.ro
image
Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el” Câţi jucători monitorizează oltenii
fanatik.ro
image
Traian Băsescu știe soluția pentru viitorul Guvern: „Va face majoritatea în Parlament”. A râs de varianta premierului tehnocrat: „Vai mama lui”
libertatea.ro
image
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
digisport.ro
image
Moment intim la Cannes: Heidi Klum și Tom Kaulitz, surprinși în ipostaze tandre pe balcon
click.ro
image
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Tinerii români și-ar putea lua locuințe cu fonduri de la UE. Buget uriaș pus la dispoziție
observatornews.ro
image
Lora, amenințată cu MOARTEA! A cerut protecția Poliției
cancan.ro
image
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Salariile nu mai țin pasul cu scumpirile, românii resimt tot mai puternic criza. 57% dintre angajaţi iau în calcul schimbarea locului de muncă
playtech.ro
image
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea după nunta de 200.000 de euro. Mirii au ieșit în pierdere
fanatik.ro
image
Câte ouă poți mânca pe zi fără să îți afecteze sănătatea. Concluziile unor studii recente
ziare.com
image
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
digisport.ro
image
Ce riscă Mihai Mărgineanu, după ce Florin Chilian l-a acuzat de plagiat. Gheorghe Turda, membru CREDIDAM, dă verdictul: „E bun de plată, dacă...!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Angelicăi Flutur din inima Bucovinei. Este ruptă din povești. E în vârf de deal și zici că e de turtă dulce. E cea mai frumoasă casă din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena. Ce nu este bine să faci joi, 21 mai. Interzis cu desăvârșire
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Șapte luni fără autorizație pe Tâmpa. Cum a fost posibil ca restaurantul lui George Copos să funcționeze fără ca statul să intervină
actualitate.net
image
Buruienile dintre pavele, curățate cu apă fiartă
actualitate.net
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta
click.ro
image
Prăjitură magică de ciocolată. Rețeta desertului demențial care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace
click.ro
image
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
image
Horoscop joi, 21 mai. Scorpionii au o zi agitată, Berbecii rezolvă o problemă, iar Racii schimbă dieta

OK! Magazine

image
Kylie Minogue, luptă SECRETĂ cu cancerul pentru a doua oară! Vedeta a dezvăluit de ce a dus greul acestui diagnostic singură

Click! Pentru femei

image
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer