Reacția savuroasă a unei românce în fața noii tehnologii: „Aud voci din el!” Ce explicații a primit

Tehnologia evoluează cu pași tot mai repezi, iar lumea ține uneori mai greu pasul. Este și cazul unei femei din România care s-a speriat atunci când i s-a părut că aude voci din noul ei frigider. Surprinsă, a cerut păreri pe rețele de sociale, iar ceea ce a urmat s-a viralizat.

Contrariată și aproape speriată, românca a postat experiența sa pe grupul de Facebook Idei Amenajări. „Bună ziua! Am un frigider Beko și aud voci din el. A mai pățit cineva așa ceva?”, a întrebat ea.

Reacțiile au fost dintre cele mai comice, iar glumele și ironiile au fost la ordinea zilei. Printre ele, femeia a primit și câteva explicații.

„Aveți poate ceva înregistrat. Frigiderele Beko mai sunt și cu opțiuni de înregistrare vocală și au gen un buton cu un exemplu de mesaj. Probabil ați apăsat acel buton”, i-a explicat o altă doamnă, care a postat și o imagine cu modelul respectiv de frigider. „Așa am și eu. Și da, dacă ai apăsat înregistrezi ceva sau cântă o muzică. Este pentru a lăsa mesaje vocale probabil pentru cei din casă. Eu nu le folosesc, dar dacă a înregistrat fără să își dea seama din când în când acesta vorbește”, a scris alta. „Da, așa este, și eu am la fel și da, poți să înregistrezi mesaje pe el”, a confirmat o altă membră a grupului.

„Nu! Nu ești nebună! Vezi că frigiderul ăla are funcție de înregistrare mesaje... În loc să lași bilețel lipit pe frigider, apeși un buton și înregistrezi mesajul. Cu siguranță ai apăsat pe el din greșeală...”, i-a explicat un domn.

„Vi se întâmplă atunci când închideți ușa? Când se inchide ușa se pot produce niște sunete din cauza presiunii create. Acestea durează până se depresurizează. Are un orificiu prin care se elimina apa din condens, iar la trecerea aerului prin el se produc niște sunete”, a încercat cineva o altă explicație.

Râsete și voie bună

Alții au trecut la glume, iar din acel moment cuvântul de ordine a fost veselia generală, pe această postare. „Aveți grijă ce vorbiți, poate vă înregistrează mașina și vă pârăște”, a scris cineva. „Un asemenea frigider era bun în copilărie când îmi zicea mama să scot carnea din congelator și mereu uitam”, a zâmbit altcineva.

„Bine că nu s-a înregistrat vecinul (a) când a fost la cafea, mai glumim”, a încercat alta. „Este si un pic amuzant, da. Imaginați-vă că ești singur/ă în casă și... Vorbește frigiderul. Dar pentru toate există o explicație.”

„Și eu mai aud voci…doar când sunt prăjituri în frigider”, s-a amuzat cineva. „Și pe mine tot ele mă strigă... de fiecare dată, nu uită niciodată”, i-a răspuns la fel altă doamnă.

O altă doamnă de pe forum a devenit serioasă: „Râdem, râdem, dar nu este imposibil. De exemplu în Italia a fost un caz în emisiunea Striscia la notizia unde aspiratorul robot prindea programele de la televizorul vecinei”, a spus ea. „Eu am un proiector. Are bluetooth și dacă e activat, captează de la vecini. Și nu glumesc”, i-a răspuns alta.

„E ceva necurat în ziua de azi! Unei alte doamne de pe grup îi „clipește" mașina de spălat ca un brad de Crăciun, dumneavoastră auziți voci din frigider, sunt curioasă ce mai urmează! Până una-alta frigiderul are o carte cu instrucțiuni? Sau știți modelul să căutați pe google? Poate are și ați activat fără să vreți/știți funcția de înregistrare”, a fost altă observație.

„Da, să știți că și mașina mea de spălat face la fel și scoate sunete, dar uneori încurcă și programele și este pe cale să se strice, deși are doar vreo cinci ani! Ca să reușesc să o pornesc, suflu cu uscătorul de par și pornește după câteva minute”, a glumit altcineva. „Și mașina mea de spălat și frigiderul se conectează prin wifi la vecini, am consum zero”, a răspuns altcineva.

„Ce face prea multa tehnologie acum. Glumă sau nu, e chiar nasol…”, a conchis altcineva, dar imediat a urmat altă glumă: „Da, râgâie de foame.”

„Aveți partener de discuții în zile plictisitoare”, a zâmbit alt internaut. „E posedat, chemați părintele” și „Plânge porcul și găina”, au fost doar câteva din sutele de comentarii la postarea inițială.