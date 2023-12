Cursa în care cad tot mai mulți români la rezervarea cazării. „Am fost informați cu 30 de minute înainte de check-in“

Tot mai mulți români se plâng că sunt victimele unor infractori care acționează fără probleme pe site-urile de rezervări online pentru vacanțe. Mai nou, astfel de indivizi și-au făcut loc și pe site-ul Booking.com, iar nimeni nu intervine.

Un membru al grupului de Facebook „Vacanțe do it yourself“ a povestit cum a fost păcălit după ce și-a rezervat un apartament în Oradea, pe site-ul Booking.com. Persoana care l-a înșelat a așteptat și l-a anunțat doar cu o jumătate de oră înainte de check-in că ar fi apărut o presupusă problemă.

„Bună seara! Joi, în 30.11, am fost informați cu 30 de minute înainte de check-in că din cauza unor probleme ale site-ului Booking au fost dublate rezervările. Apartamentul rezervat și achitat pentru 30.11-02.12 fiind ocupat. Gazda și-a cerut scuze, a zis că face demersurile să ne primim banii înapoi urmând să ne resune în 10 minute ca să ne propună altă variantă de cazare. Nu a mai revenit cu promisul telefon. Am fost nevoiți să căutam urgent o altă cazare”, și-a început postarea internautul, sub adăpostul anonimatului.

Dacă spera că a doua zi măcar va rezolva problema, s-a dovedit că a fost naiv. Nici măcar faptul că i-a contactat pe cei de la Booking.com ca să le explice problema nu a mai contat.

„A doua zi, gazda avea telefonul închis sau m-a blocat, rezervarea pe Booking nu fusese anulată. Am sunat de mai multe ori la ore diferite, i-am scris și pe Whatsapp. Evident fără niciun răspuns. Booking ne-a răspuns astăzi că le-a <confirmat> gazda că ne-a oferit alternativă la cazare, ceea ce nu s-a întâmplat. Noi avem factură de la cazarea găsită în ultimul moment. Practic am fost victimele unei înșelătorii, gazda nu poate fi contactată. Ați avut situații similare soluționate favorabil?”, a întrebat el.

Așa a aflat că nu este singurul care a fost păcălit în acest fel și că escroci precum cel care i-a înșelat sunt hiperactivi și le strică oamenilor vacanțele fără ca cineva să le vină de hac.

Infractorii acționează în toate țările

„O mulțime de probleme la cazare pe Booking din partea unor șmecheri români, din toate orașele. De ce oare nu se întâmplă așa și afară?”, a comentat cineva care nu aflase că astfel de lucruri se întâmplă cel puțin la fel de des și în străinătate.

Altcineva s-a și grăbit să-i dea dreptate și să caute o explicație" „Simplu, pentru că în România legea apără infractorii”

I-au corectat alți membri ai grupului, care au spus, cu subiect și predicat, că au avut probleme asemănătoare și în străinătate.

„Hai, lăsați... Eu am pățit-o mai urât decât se spune în postare, în mijlocul Bruxelles-ului, în Louise Bartai ,«capitala Europei»”, a povestit unul.

„Se întâmplă și în alte țări. Am pățit-o în Cracovia, Republica Moldova, Mozambic etc”, a spus altul.

„Am pățit-o în Serbia” și „Se întâmplă și în Italia să nu existe locația rezervată”, au fost alte două comentarii.

„Bună! Și noi am avut probleme cu Booking. Am avut o rezervare în Bulgaria, iar când am ajuns acolo, ni s-a spus că nu avem rezervare, hotelul nu avea colaborare cu Booking. Nu ne-a fost de nici un ajutor Booking, am primit răspuns că este confirmată rezervarea și atât”, a fost altă pățanie.

Altcineva și-a amintit că a avut o problemă în Croația și a pierdut 300 de euro din această cauză.

„Am avut și noi o problemă cu o rezervare în Croația, în 2021. Înainte cu 5 zile de a ne caza am fost internată de urgență și am necesitat intervenție chirurgicală de urgență. Am anunțat din timp și Booking și cazarea, despre acest lucru. Au dat vina unii pe alții. Paguba a fost de vreo 300 euro. Dar ne-am bucurat că totul s-a terminat cu bine și că am rezolvat problemele medicale acasă! Altă dată, la Roma, am luat prin Booking o cazare în centrul orașului, nu era semnal la telefonul mobil în cameră… lucruri de neacceptat! În ultima vreme, pentru rezervări în România sau străinătate - Austria, Spania, Germania am luat cazare direct de la hotel, am făcut rezervare pe site-ul lor. Am scutit și comisioanele de pe Booking, care nu sunt neglijabile”, a povestit o doamnă.

Nimeni nu le vine de hac

„Booking vă poate ajuta cu plata diferenței de preț de la cele două cazări (dacă la ultima ați plătit cumva mai mult). Sunați-i și cereți-le acest lucru, nefiind vina voastră pentru situația creată. Evident, veți primi înapoi și banii pentru prima rezervare după ce faceți demersurile necesare”, i-a sfătuit un membru al grupului.

Alții l-au sfătuit să se adreseze Protecției Consumatorului și Poliției pentru a-și recupera banii" „Plângere la Protecția Consumatorului, arătați poze cu apelurile, mesajele, emailurile, rezervările etc. La poliție, chiar.”

„Dacă nu primim banii înapoi, urmează să facem plângere la ProtecțiaConsumatorului și la poliție”, a confirmat cel păgubit.

„Eu nu înțeleg - de ce nu faceți reclamație la Anpc.ro, apoi dacă nu sunteți mulțumit la https://anpc.ro/centrul-european-al-consumatorilor/, ce este atâta mare bătaie de cap. Să vedeți cum reacționează Booking... Dacă intră pe CE - are amenzi de se plictisește.”

Indivizi dubioși acționează la Oradea, Brașov și Craiova

„Și noi am pățit în Oradea. Am primit banii înapoi, dar ce folos? Seara, cu doi copii, să cauți cazare... Pentru că am aflat la recepție că „patronul” a adus un grup și a ocupat toate camerele cu precizarea să dea banii înapoi celor care aveau deja rezervări. Singura țeapă legată de Booking în 12 ani de călătorii cu ei”, a spus altcineva.

„Exact asa am pățit și eu în aceeași perioadă la Brașov. Gazda, o mare escroacă, mi-a zis că are avarie la baie și îmi oferea un apartament la marginea Brașovului, pe care nu l-am acceptat. Cei de la Booking mi-au găsit tot în centrul vechi, însă o garsonieră puțin mai scumpă și mi-au zis să iau factura, să-mi achite diferența, însă diferența de preț nu merita, așa că nu am mai cerut banii”, a povestit alt membru al grupului.

„Probleme aproape identice. Ne-a dat afară din camere după ce am ajuns la târgul de Crăciun de la Craiova. Nu s-a rezolvat nimic, nici cu Booking, nici cu Poliția Economică, nici cu protecția consumatorului...”, și-a amintit altul.

„Și noi am pățit acum de 1 Decembrie. Mi-a scris, pe Whatsapp, nu pe chat-ul de la booking, miercuri, că are o urgență și că îmi dă alt apartament dacă vreau. Nu l-am vrut. Dar în momentul ăla nu mai era free cancellation. Și eu îi tot scriam pe chat-ul de la Booking cum să facem cu cancellation-ul, el îmi tot scria pe Whatsapp. Până am scris după vreo 2 ore pe chat-ul oficial că văd că nu ajungem la nici un numitor comun, și că o să contactez Booking să îmi zică ei exact cum să fac. Ei, în momentul ăla a știut el subit cum să facă. Noi am găsit până la urmă ceva asemănător mai spre seară, deci n-am pierdut nimic. Dar e prima dată când simt că vrea cineva să facă un <scam> pe seama mea, după vreo 10 ani de folosit Booking...”, a spus altul.

„Nu Booking e de vină. Sunt de vină «gazdele», modul în care tratează clienții și legislația permisivă din țările respective. Problemele avute prin Booking au fost doar în Europa. În Africa și în Orientul Mijlociu chiar simți că Booking este un produs perfect pentru client”, a fost alt comentariu.