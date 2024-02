Reacția purtătorului de cuvânt al BOR la legalizarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex în Grecia

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, a reacționat vineri după ce Grecia a votat joi, 15 februarie, pentru căsătoria între persoane de acelaşi sex şi dreptul de a adopta copii pentru părinţii de acelaşi sex.

„Titlu supra-realist: <<Grecia, prima ţară ortodoxă care legalizează căsătoria între persoane de acelaşi sex>>. Sintagma <<țară ortodoxă>> nu are absolut nicio relevanță în context. Nu poporul grec ortodox a votat și legalizat nefirescul, ci, ca și în alte țări, politicienii influențați de zgomotoasele nuclee ideologice care i-au impresionat mai mult decât adevărul însuși. Statul modern nu are nicio trăsătură religioasă, deci, prin natura sa, e a-moral. Un stat/ guvern <<înțelept>>, deși a-religios, are în mod firesc grijă să nu-și fragilizeze până la disoluție structura socială fundamentală care este <<familia naturală>>, prin care orice societate rezistă în istorie și merge înainte, deci să nu se autosaboteze prin privilegierea ideologiilor în defavoarea realității”, a scris, pe Facebook, Vasile Bănescu.

Potrivit acestuia „venerabila instituție a căsătoriei, deschisă exclusiv unirii dintre un bărbat și o femeie, a fost întemeiată la începutul umanității și a funcționat timp de milenii cu scopuri prin excelență nobile, fondate pe natura umană și pe rațiunile înalte ale firescului care presupune nu doar vitala perpetuare biologică, ci și formarea morală și educația realistă a copiiilor ce vor deveni adulți”.

„În lumea creată de Dumnezeu, este și va fi mereu loc pentru toți”

Premierul conservator Kyriakos Mitsotakis a vorbit despre o reformă majoră a societăţii, „un punct de cotitură pentru drepturile omului”

Vasile Bănescu spune însă că progresul omenirii nu are absolut nicio legătură cu progresismul care îl sabotează, așa cum ordinea nu are nicio legătură cu haosul.

„Sub soare, în lumea creată de Dumnezeu, este și va fi mereu loc pentru toți, oricât am fi de diferiți. Esențial și problematic e să înțelegem sensul existenței noastre în ea. Și să nu mai confundăm programatic libertatea alegerilor făcute în sfera intimă cu „libertatea” impunerii lor ca normă în sfera publică. În miezul firescului nu stă doar mult invocata libertate, ci, inseparabilă de ea, și mult ignorata responsabilitate. Nu e chiar un secret că punerea lor în conflict are efecte devastatoare atât în plan personal, cât și comunitar. Oricât ne-am seda ideologic, nu ne putem sustrage realității implacabile și „legii morale” care ne avertizează de câte ori o încălcăm. Deloc întâmplător”, a explicat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

După promulgarea acestei legi, Grecia va deveni a 37-a ţară din lume, 17-a ţară din Uniunea Europeană şi prima ţară creştin-ortodoxă care a legalizat adopţia pentru părinţii de acelaşi sex. Aceasta în ciuda faptului că Biserica Ortodoxă s-a opus vehement împotriva acestei legi.

Adoptarea proiectului de lege era cumva aşteptată în Grecia, datorită sprijinului mai multor partide ale opoziţiei de stânga. Dar premierul conservator Kyriakos Mitsotakis s-a confruntat cu o rebeliune din partea celei mai conservatoare aripi a partidului său, Noua Democraţie (ND), care s-a opus acestei reforme. Reales confortabil anul trecut, el a făcut din căsătoria între persoane de acelaşi sex o măsură emblematică a celui de-al doilea mandat.