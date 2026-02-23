Răzbunare cu bâte și topoare în județul Iași. Localnic agresat și amenințat cu moartea pentru că a ajutat Poliția într-un dosar penal

Scene violente în localitatea Ţibana, județul Iași. Patru bărbați înarmați cu bâte, furci și topoare au descins, în toiul nopții, în curtea unui localnic, distrugând geamurile și ușile casei și pulverizând spray lacrimogen asupra persoanelor aflate în interior.

Potrivit anchetatorilor, atacul ar fi fost o răzbunare pentru faptul că victima a sprijinit polițiștii într-un dosar de conducere sub influența alcoolului.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a transmis că, la data de 20 februarie, procurorul de caz a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Iași cu propunerea de arestare preventivă a patru inculpați, cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și răzbunare pentru ajutorul dat justiției.

Potrivit referatului procurorilor, conflictul a izbucnit pe 15 februarie, în jurul orei 15.30, când unul dintre suspecți l-a lovit de patru ori cu pumnul în față pe bărbat, pe un drum public din Ţibana. Agresorul i-a reproșat victimei că a sesizat poliția în legătură cu o presupusă infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă ce ar fi fost comisă de un alt inculpat, potrivit ziarul de iași.

În aceeași seară, victima a fost amenințată telefonic cu moartea, pe același fond al conflictului. Ulterior, cei patru bărbați s-au înarmat cu obiecte contondente, pari de lemn, furci și topoare, și au pătruns fără drept în curtea locuinței persoanelor vătămate.

Anchetatorii susțin că agresorii au distrus geamurile și ușile de acces ale casei, iar printr-un geam spart au pulverizat spray iritant-lacrimogen în interiorul locuinței, provocând suferințe fizice celor aflați înăuntru.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Iași a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei dintre cei patru inculpați. Cel de-al patrulea este cercetat în continuare în cadrul aceluiași dosar.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul.