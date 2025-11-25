search
România, puternic expusă în fața campaniilor de dezinformare. Nicușor Dan: „M-a deranjat cel mai tare”

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a atras atenția, marți, în cadrul summitului pentru guvernanță digitală, că deși statul român stă „destul de bine” în privința securității cibernetice, rămâne puternic expus în fața campaniilor de dezinformare. Motivul: lipsa unor mecanisme automate de detectare a manipulărilor, dar și comunicarea „nestructurată” a instituțiilor statului.

Dan a vorbit și despre dificultățile întâmpinate. FOTO: captură video Facebook/Nicușor Dan
Dan a vorbit și despre dificultățile întâmpinate. FOTO: captură video Facebook/Nicușor Dan

Întrebat cum vede integrarea tehnologiilor în Strategia de Apărare a Țării, președintele a subliniat că reacția rapidă este esențială.

„Dacă venim strict în zona de tehnologie, aici e nevoie să detectezi în timp real o campanie de dezinformare, în mod automat, pentru că așa nu-ți ajung oamenii să culegi toate lucrurile care pot să fie spuse, deci să nu lași timp ca pentru o parte importantă din populație o campanie să devină adevăr și să reușești ca în comunicarea instituțiilor statului, care trebuie să spună adevărul lor, ea să fie coordonată și să aibă impact”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a criticat și lipsa de impact a comunicării instituționale: „Un comunicat al Ministerului Apărării nu știu dacă ajunge la 1-2 la mie din populație.”

Șeful statului a explicat că dezinformarea lovește cu atât mai puternic cu cât România și-a pierdut reperele de încredere. Nici liderii politici, nici instituțiile și nici presa nu mai au autoritatea necesară pentru a opri manipulările.

„Ce este dezinformarea de fapt? Este o abatere de la o referință. Întrebarea este: care e referința? Pentru că, în mod normal, se spun niște lucruri, în teorie, într-o democrație, și apare un lider politic care are încrederea cetățenilor si spune „nu e așa”, sau apare un trust de presă care are încrederea cetățenilor care spune „nu e așa” și dezinformarea aceea dispare. Problema este că noi nu mai avem referința sau ea este mult diminuată. Cine are încrederea cetățenilor pentru a spune: „nu e așa”?”, a punctat președintele.

Acesta a adăugat că recâștigarea încrederii publicului este un proces de lungă durată și nu ține de tehnologie, ci de modul în care instituțiile statului și media își fac datoria.

N. Dan la Summitul pentru guvernanță digitală 2025. FOTO: captură video Facebook/Nicușor Dan
N. Dan la Summitul pentru guvernanță digitală 2025. FOTO: captură video Facebook/Nicușor Dan

„Nu știu dacă șocat este cuvântul, dar m-a deranjat cel mai tare”

Nicușor Dan a vorbit și despre dificultățile întâmpinate de la preluarea mandatului, arătând că una dintre cele mai mari probleme ale administrației este incoerența și lipsa de coordonare între instituții.

„În perioada pe care am petrecut-o aici, ăsta a fost lucrul care cumva – nu știu dacă șocat este cuvântul, dar m-a deranjat cel mai tare, că de multe ori informațiile pe care le primești din diferite zone sunt diferite sau diferă de la o lună la alta și nu e normal, pentru că nu există o structură și o colaborare între instituții astfel încât informațiile de care ai nevoie pentru a lua deciziile să fie puse într-un mod structurat, organizat și stabil”, a spus acesta.

Interfața cu cetățenii și mediul de afaceri, încă deficitară

Un alt punct sensibil semnalat de președinte este interacțiunea digitală dintre stat, cetățeni și mediul de afaceri. Platformele și serviciile publice online sunt greu de folosit și slab integrate, ceea ce afectează eficiența administrației.

Președintele a anunțat că noua Strategie Națională de Apărare a Țării, care va fi prezentată miercuri Parlamentului, conține pasaje inspirate din propunerile primite în timpul dezbaterii publice.

