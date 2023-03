Rafila, despre cumpărarea vaccinurilor anti-COVID: Obligațiile contractuale rămân

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că România mai trebuie să primească în jur de 8 milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 din contractul cu Pfizer. De asemenea, a precizat că România nu a luat nicio doză din cele 19 milioane destinate anului 2023, potrivit angajamentului țării făcut în mai 2021.

„Ne-am alăturat de la început tuturor acestor demersuri. Dacă vă aduceţi aminte, România împreună cu alte nouă state europene am făcut acest lucru încă de acum multe luni, am notificat Comisia Europeană, am notificat producătorii de vaccin în acest sens şi nouă ni se pare absolut normal ca vaccinurile care nu pot fi utilizate sau care nici măcar nu s-au produs, pentru că sunt multe care fac obiectul unui contract care ar trebui să fie derulat în anul acesta, 2023, cu cantitate mare de doze de vaccin… O să fie o întâlnire a miniştrilor Sănătăţii săptămâna viitoare. Sper să venim cu mai multe elemente concrete, însă un lucru pe care nu putem să nu îl menţionam pentru că el revine totdeauna atât în discuţiile cu Comisia Europeană, cât şi în discuţiile cu producătorii, este vorba de nişte obligaţii stabilite printr-un contract comercial”, a afirmat Rafila.

Acesta a spus și că România încearcă să achiziționeze cât mai puține vaccinuri anti-COVID-19, dar, cu toate acestea, obligațiile contractuale rămân.

„Am făcut-o încă de la începutul mandatului, atât în momentul în care am vândut 7,5 milioane de doze de vaccin la începutul anului 2022, cât şi ulterior, când am fost reţinuţi în a cumpăra, am încercat să cumpărăm cât mai puţine vaccinuri, însă, obligaţiile contractuale rămân şi dacă nu va exista un aranjament între Comisia Europeană care a semnat pentru şi în numele statelor membre aceste contracte, sigur, cu acordul statelor, pentru că Comisia şi producătorii n-au făcut altceva până la urmă decât să pună în aplicare aceste lucruri cu acordul statelor. Şi vă aduc aminte că în anul 2022, în luna mai, a existat un memorandum semnat de fostul prim-ministru, fostul vice prim-ministru şi fosta ministră a Sănătăţii, care au semnat memorandumul, că sunt de acord să cumpere 39 de milioane de doze pentru anul 2022 şi 2023. Şi lucrul ăsta s-a constituit într-o obligaţie pentru România. Noi facem tot ce este posibil, am participat împreună cu acel grup de zece ţări la redactarea unei poziţii comune către Comisia Europeană”, a mai transmis Rafila.

Creșterea accesibilității la vaccinul HPV

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Alexandru Rafila a susținut că ar fi „normală şi binevenită” o compensare a vaccinurilor anti-HPV pentru femeile cu vârste între 18 şi 45 de ani.

„Vaccinul anti HPV - ar fi normal (n.r. să se compenseze) din punctul meu de vedere ca om de sănătate publică, dar rămâne să avem un punctul de vedere al Comitetului Naţional de Vaccinologie. Este demonstrat pe studii ştiinţifice - la femeile aflate în vârstă fertilă între 18 şi 45 de ani trebuie să creştem accesibilitatea şi o compensare parţială la această categorie cred că ar fi binevenită. Ne dorim să putem să dezvoltăm acest model de bună practică într-un viitor foarte apropiat când vom avea un punct de vedere tehnic şi noi o să facem normele la legea care să ne permită acest lucru - să putem să decontăm vaccinurile", a afirmat ministrul.