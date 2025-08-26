Proiectul privind pensiile magistraților, modificat în Coaliție. Ministrul Justiției: „Din 2036 se va aplica vârsta standard la care ieșim și noi la pensie de 65 de ani”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat noile modificări la legea pensiilor magistraților, în urma discuțiilor din Coaliție.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că s-a convenit în Coaliția de guvernare să existe o perioada de tranziție de 10 ani, până la atingerea vârstei de 65 de ani pentru pensionarea magistraților.

„S-a convenit în coaliție, aseară, să existe o perioada de tranziție de 10 ani, până la atingerea vârstei de 65 de ani pentru pensionare în magistratură. Cu alte cuvinte, din 2036 se va aplica vârsta standard la care ieșim și noi la pensie de 65 de ani”, a declarat ministrul Justiției la Antena 3 CNN.

Proiectul care modifică pensiile magistraților a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Acesta prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie de 65 de ani, introducerea unui nou plafon și reglementarea modului de actualizare a pensiilor aflate în plată.

Instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraţilor se numără printre măsurile care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme iniţiat de Guvern.