search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Europa se apără, România câștigă. Anunțul unui consilier prezidențial după ultima reuniune a Consiliului European

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Securitatea va fi o prioritate, pentru UE cel puțin până în 2030, iar până atunci, există termene defalcate și stadializări clar definite. Consilierul prezindențial Valentin Naumescu explică beneficiile României și bornele de pe foaia de ce vor marca deplina operaționalizare militară a cel puțin două din cele patru programe adoptate.

Militari români în timpul unui exercitiu. FOTO: Facebook / MApN
Militari români în timpul unui exercitiu. FOTO: Facebook / MApN

Profesorul Valentin Naumescu, consilier prezidențial pe afaceri externe, a tras concluziile după ultima reuniune a Consiliului European. Vestea bună care privește România este că aliații europeni sunt deciși să sprijine flancul estic al NATO. Chiar dacă marile beneficiare vor fi Polonia și Țările Baltice, nici România nu va fi lăsată deoparte

Vești foarte bune de la Bruxelles pentru România! O Europă mai sigură înseamnă și o Românie mai sigură, inclusiv mai prosperă. Un mesaj politic cât se poate de simplu, clar și puternic. Concluziile reuniunii recente a Consiliului European arată hotărârea de neclintit a UE de a avansa pentru realizarea obiectivelor foii de parcurs pentru pregătirea apărării europene până în 2030. (European Defence Readiness Roadmap 2030)”, scrie Valentin Naumescu într-o postare pe Facebook.

Flancul estic va fi mai bine apărat

Pentru Uniunea Europeană, securitatea va fi o prioritate, cel puțin pentru următorii cinci ani. Se vorbește despre o securizare a flancului estic, iar proiectele conturate realist ar trebui etapizate.

„Securitatea va fi o prioritate cel puțin până în 2030. Până atunci, există termene defalcate și stadializări clar definite, iar 2027 și 2028 sunt borne relevante ale foii de parcurs, fiindcă vor marca deplina operaționalizare militară a cel puțin două din cele patru programe adoptate, Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic) și European Drone Defence Initiative (Inițiativa europeană de apărare anti-drone)”, a afirmat consilierul președintelui Nicușor Dan.

Profesorul Valentin Naumescu este mai optimist decât alți experți și spune că România va fi foarte avantajată și că va reuși să cheltuiască înțelept miliardele Uniunii Europene.

„Programele UE de achiziții și relansare a industriei militare europene compatibilizate se desfășoară în deplină colaborare și parteneriat strategic cu NATO. Toate aceste măsuri sunt în interesul direct al României și al regiunii noastre! România va cheltui inteligent în următorii 5 ani, în beneficiul intereselor naționale, suma uriașă de 16,7 miliarde de Euro alocată de UE prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), ca împrumuturi foarte avantajoase pe termen lung, de până la 45 de ani și cu perioadă de grație de până la 10 ani, pentru întărirea capacității de apărare și pentru relansarea industriei de apărare a țării noastre”, a adăugat profesorul Valentin Naumescu.    

Beneficii și pentru cetățeanul de rând

Însă România nu va beneficia doar din punct de vedere militar. Societatea, cetățeanul român în general, ar trebui să fie unul dintre beneficiari, pe măsură ce banii europeni vor intra în țară și în economie.

„Dincolo de aspectul esențial al apărării și securității, aceste programe ale UE vor însemna investiții importante în România, locuri de muncă bine plătite și oportunitatea construirii unei infrastructuri de bună calitate, cu rol militar dar și dual (militar-civil), de care vor beneficia toți românii”, a încheiat Valentin Naumescu.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025
gandul.ro
image
Turiștii sunt avertizați. Spania impune noi legi stricte privind conducerea sub influența alcoolului
mediafax.ro
image
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
fanatik.ro
image
China adună ca furnica și își face uriașe rezerve secrete. Planul pe șapte ani al lui Xi Jinping dă roade
libertatea.ro
image
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Profesoara videochatistă din Iaşi îşi spunea "vulpiţa sălbatică". Ar fi racolat eleve
observatornews.ro
image
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
cancan.ro
image
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
prosport.ro
image
Un nou marcaj rutier în București schimbă regulile în intersecții. Ce trebuie să faci ca să nu iei amendă
playtech.ro
image
Elena Hagi, imagini emoționante, în premieră. Cum a fost surprinsă alături de Ianis Hagi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Armata Româna avertizează populația. Străzile se vor umple de convoaie și echipamente militare
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Ce relație are acum Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Și-a văzut copiii Alex Dobrescu de când e la închisoare?
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?