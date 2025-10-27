Europa se apără, România câștigă. Anunțul unui consilier prezidențial după ultima reuniune a Consiliului European

Securitatea va fi o prioritate, pentru UE cel puțin până în 2030, iar până atunci, există termene defalcate și stadializări clar definite. Consilierul prezindențial Valentin Naumescu explică beneficiile României și bornele de pe foaia de ce vor marca deplina operaționalizare militară a cel puțin două din cele patru programe adoptate.

Profesorul Valentin Naumescu, consilier prezidențial pe afaceri externe, a tras concluziile după ultima reuniune a Consiliului European. Vestea bună care privește România este că aliații europeni sunt deciși să sprijine flancul estic al NATO. Chiar dacă marile beneficiare vor fi Polonia și Țările Baltice, nici România nu va fi lăsată deoparte

„Vești foarte bune de la Bruxelles pentru România! O Europă mai sigură înseamnă și o Românie mai sigură, inclusiv mai prosperă. Un mesaj politic cât se poate de simplu, clar și puternic. Concluziile reuniunii recente a Consiliului European arată hotărârea de neclintit a UE de a avansa pentru realizarea obiectivelor foii de parcurs pentru pregătirea apărării europene până în 2030. (European Defence Readiness Roadmap 2030)”, scrie Valentin Naumescu într-o postare pe Facebook.

Flancul estic va fi mai bine apărat

Pentru Uniunea Europeană, securitatea va fi o prioritate, cel puțin pentru următorii cinci ani. Se vorbește despre o securizare a flancului estic, iar proiectele conturate realist ar trebui etapizate.

„Securitatea va fi o prioritate cel puțin până în 2030. Până atunci, există termene defalcate și stadializări clar definite, iar 2027 și 2028 sunt borne relevante ale foii de parcurs, fiindcă vor marca deplina operaționalizare militară a cel puțin două din cele patru programe adoptate, Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic) și European Drone Defence Initiative (Inițiativa europeană de apărare anti-drone)”, a afirmat consilierul președintelui Nicușor Dan.

Profesorul Valentin Naumescu este mai optimist decât alți experți și spune că România va fi foarte avantajată și că va reuși să cheltuiască înțelept miliardele Uniunii Europene.

„Programele UE de achiziții și relansare a industriei militare europene compatibilizate se desfășoară în deplină colaborare și parteneriat strategic cu NATO. Toate aceste măsuri sunt în interesul direct al României și al regiunii noastre! România va cheltui inteligent în următorii 5 ani, în beneficiul intereselor naționale, suma uriașă de 16,7 miliarde de Euro alocată de UE prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), ca împrumuturi foarte avantajoase pe termen lung, de până la 45 de ani și cu perioadă de grație de până la 10 ani, pentru întărirea capacității de apărare și pentru relansarea industriei de apărare a țării noastre”, a adăugat profesorul Valentin Naumescu.

Beneficii și pentru cetățeanul de rând

Însă România nu va beneficia doar din punct de vedere militar. Societatea, cetățeanul român în general, ar trebui să fie unul dintre beneficiari, pe măsură ce banii europeni vor intra în țară și în economie.

„Dincolo de aspectul esențial al apărării și securității, aceste programe ale UE vor însemna investiții importante în România, locuri de muncă bine plătite și oportunitatea construirii unei infrastructuri de bună calitate, cu rol militar dar și dual (militar-civil), de care vor beneficia toți românii”, a încheiat Valentin Naumescu.