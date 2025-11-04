Germania accelerează înarmarea

Berlinul ar putea aproba, până la finalul anului, contracte în valoare de peste 80 de miliarde de euro pentru proiectele majore de înarmare. Suma este de aproape șase ori mai mult decât pe timp de pace.

Până la finalul acestui an, comisia pentru buget din Bundestag urmează să aprobe peste 50 de proiecte majore în domeniul apărării. Pe lângă camioane, materiale de camuflaj și bucătării mobile de campanie, pe lista de comenzi a Bundeswehr (armata federală) un loc primordial revine proiectelor majore. Este vorba, între altele, despre tancuri de luptă Puma, sisteme de apărare antiaeriană Iris-T, radare și fregate noi pentru marină.

Obiectivul ministrului Apărării, Boris Pistorius, este ca, până cel târziu în 2029, Germania să fie în măsură să facă față unui conflict cu Rusia.

Modernizarea accelerată a Bundeswehr pleacă de la premisa că Rusia nu dorește pace cu Ucraina și își amenință în mod deschis vecinii săi din zona Baltică. În condițiile în care America, sub conducerea lui Donald Trump, își relativizează în mod constant angajamentele față de NATO, Germaniei îi revine rolul de putere protectoare a Europei de Est. Republica Federală este prin urmare obligată să își întărească forțele militare.

Cancelarul federal Friedrich Merz, care dorește ca Bundeswehr să devină ce mai puternică armată convențională din Europa, a anunțat în primăvară că nu va exista limită de buget pentru investițiile în apărare.





Totuși, multe dintre sistemele comandate nu vor deveni operaționale înainte de 2030 - în special producția de nave și vehicule blindate necesită timp îndelungat. Strategia armatei urmărește aşadar creșterea rapidă a capacității de luptă, în pofida deficitului de personal și a echipamentelor încă insuficiente.

Ucraina, sursă de inspirație în programul de înarmare

O parte importantă a achizițiilor vizează întărirea capacității în domeniul colectării de date și evaluarea acestora cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, pentru a putea perturba un posibil adversar încă din faza de pregătire a unui atac, militarii lucrează la posibilitatea de a lovi ținte cât mai adânc în interiorul teritoriului inamic, scrie publicația Handelsblatt.

Toate achizițiile armatei germane țin cont de concluziile luptei defensive a Ucrainei, dar și de schimbările de pe piața armamentului. De această dată, față de anii precedenți, în dezvoltare și achiziții sunt implicate o serie de start-up-uri și companii de tehnologie noi.

Ce conține lista de comenzi

Potrivit ”Handelsblatt”, care a consultat catalogul proiectelor în domeniul apărării, Germania planifică împreună cu partenerii săi estici din NATO construirea unui ”zid de drone” menit să împiedice Rusia să atace țările baltice. În caz de urgență, așa-numitele drone kamikaze vor fi lansate asupra trupelor atacatoare.

În acest scop, Bundeswehr testează drone kamikaze de la trei firme — Rheinmetall și două start-up-uri — și a semnat acorduri preliminare cu toate, ca să nu depindă de un singur furnizor. Armata ar putea da undă verde pentru achiziția a până la 12.000 de astfel de drone.





O altă preocupare majoră a armatei federale este îndepărtarea neajunsurilor în domeniul interceptării de semnale. În acest scop, Bundeswehr achiziționează trei avioane echipate cu tehnologia ”Pegasus” (avioane canadiene Bombardier cu electronică germană marca Hensoldt). Echipamentul, constând din zeci de antene, poate intercepta semnale radio și semnături radar până peste Marea Baltică, posibil chiar spre zona Moscovei.

În caz de conflict, armata germană ar putea localiza cu precizie și combate radarele, sistemele de apărare antiaeriană și posturile de comandă rusești. Primul sistem va fi operațional în 2027.

De asemenea, comisia pentru buget urmează să aloce, anul acesta, circa 172 de milioane de euro pentru proiectul ”Uranos KI” - un proiect digital prin care armata germană intenționează să digitalizeze brigada de tancuri 45. Brigada, formată din aproximativ 5000 de soldați, este în prezent staționată în Lituania și, datorită poziției sale expuse, este dotată cu prioritate. Este vorba în mod primordial de evaluarea datelor senzorilor, provenite de la camere și radare, precum și a semnalelor radio, care contribuie la întocmirea permanentă a unei imagini a situației.

Una dintre cele mai promițătoare direcții în domeniul apărării aeriene este apărarea antidrone cu laser. Sistemele laser au avantajul că necesită doar alimentare electrică și, teoretic, pot trage nelimitat. Bundeswehr intenționează ca în acest an să achiziționeze sisteme navale de apărare cu laser în valoare de circa 503 milioane de euro, iar comenzi suplimentare sunt așteptate anul viitor.

Racheta Taurus, cea mai costisitoare investiție

Taurus Neo este unul dintre cele mai scumpe produse de pe lista de achiziții, scrie ”Handelsblatt”, avansând cifra de 2,3 miliarde de euro. Considerată cea mai importantă armă de distanță a armatei germane, Taurus este capabilă să străpungă ziduri de beton groase de un metru, zburând la joasă altitudine, pe o distanță de aproximativ 500 de kilometri. Taurus Neo, o versiune modernă a rachetei de croazieră, urmează să fie livrată începând cu 2029, iar contractul pentru 20 de unități noi a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie.

O importanță strategică pe lista de achiziții a armatei federale revine dronelor maritime, a căror eficiență a fost demonstrată în războiul din Ucraina. Cu ajutorul sistemelor fără pilot, țara atacată a reușit să paralizeze întreaga flotă rusă din Marea Neagră. Relativ ieftine, dronele maritime pot fi utilizate inclusiv pentru recunoaștere. O rețea de sisteme subacvatice, care rămân fără pilot în mare timp de săptămâni, va oferi informații în timp real despre starea lucrurilor. Pentru armata germană, cel mai important loc de operațiuni ar putea fi Marea Baltică.

Vlad Drăghicescu - DW