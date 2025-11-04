search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Germania accelerează înarmarea

0
EURO 2023 U21
0
Publicat:

Berlinul ar putea aproba, până la finalul anului, contracte în valoare de peste 80 de miliarde de euro pentru proiectele majore de înarmare. Suma este de aproape șase ori mai mult decât pe timp de pace.

Un soldat al Bundeswehr stă în fața unui sistem de apărare împotriva micilor aeronave fără pilot
Un soldat al Bundeswehr stă în fața unui sistem de apărare împotriva micilor aeronave fără pilot

Până la finalul acestui an, comisia pentru buget din Bundestag urmează să aprobe peste 50 de proiecte majore în domeniul apărării. Pe lângă camioane, materiale de camuflaj și bucătării mobile de campanie, pe lista de comenzi a Bundeswehr (armata federală) un loc primordial revine proiectelor majore. Este vorba, între altele, despre tancuri de luptă Puma, sisteme de apărare antiaeriană Iris-T, radare și fregate noi pentru marină.

Obiectivul ministrului Apărării, Boris Pistorius, este ca, până cel târziu în 2029, Germania să fie în măsură să facă față unui conflict cu Rusia.

Modernizarea accelerată a Bundeswehr pleacă de la premisa că Rusia nu dorește pace cu Ucraina și își amenință în mod deschis vecinii săi din zona Baltică. În condițiile în care America, sub conducerea lui Donald Trump, își relativizează în mod constant angajamentele față de NATO, Germaniei îi revine rolul de putere protectoare a Europei de Est. Republica Federală este prin urmare obligată să își întărească forțele militare.

Cancelarul federal Friedrich Merz, care dorește ca Bundeswehr să devină ce mai puternică armată convențională din Europa, a anunțat în primăvară că nu va exista limită de buget pentru investițiile în apărare.

Drona LUNA NG a companiei Rheinmetall la standul Bundeswehr - 12.03.2025
Drona LUNA NG a companiei Rheinmetall la standul Bundeswehr - 12.03.2025


Totuși, multe dintre sistemele comandate nu vor deveni operaționale înainte de 2030 - în special producția de nave și vehicule blindate necesită timp îndelungat. Strategia armatei urmărește aşadar creșterea rapidă a capacității de luptă, în pofida deficitului de personal și a echipamentelor încă insuficiente.

Ucraina, sursă de inspirație în programul de înarmare

O parte importantă a achizițiilor vizează întărirea capacității în domeniul colectării de date și evaluarea acestora cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, pentru a putea perturba un posibil adversar încă din faza de pregătire a unui atac, militarii lucrează la posibilitatea de a lovi ținte cât mai adânc în interiorul teritoriului inamic, scrie publicația Handelsblatt.

Toate achizițiile armatei germane țin cont de concluziile luptei defensive a Ucrainei, dar și de schimbările de pe piața armamentului. De această dată, față de anii precedenți, în dezvoltare și achiziții sunt implicate o serie de start-up-uri și companii de tehnologie noi.

Ce conține lista de comenzi

Potrivit ”Handelsblatt”, care a consultat catalogul proiectelor în domeniul apărării, Germania planifică împreună cu partenerii săi estici din NATO construirea unui ”zid de drone” menit să împiedice Rusia să atace țările baltice. În caz de urgență, așa-numitele drone kamikaze vor fi lansate asupra trupelor atacatoare.

În acest scop, Bundeswehr testează drone kamikaze de la trei firme — Rheinmetall și două start-up-uri — și a semnat acorduri preliminare cu toate, ca să nu depindă de un singur furnizor. Armata ar putea da undă verde pentru achiziția a până la 12.000 de astfel de drone.

Soldaţii Bundeswehr vor fi din ce în ce mai bine echipaţi
Soldaţii Bundeswehr vor fi din ce în ce mai bine echipaţi


O altă preocupare majoră a armatei federale este îndepărtarea neajunsurilor în domeniul interceptării de semnale. În acest scop, Bundeswehr achiziționează trei avioane echipate cu tehnologia ”Pegasus” (avioane canadiene Bombardier cu electronică germană marca Hensoldt). Echipamentul, constând din zeci de antene, poate intercepta semnale radio și semnături radar până peste Marea Baltică, posibil chiar spre zona Moscovei.

În caz de conflict, armata germană ar putea localiza cu precizie și combate radarele, sistemele de apărare antiaeriană și posturile de comandă rusești. Primul sistem va fi operațional în 2027.

De asemenea, comisia pentru buget urmează să aloce, anul acesta, circa 172 de milioane de euro pentru proiectul ”Uranos KI” - un proiect digital prin care armata germană intenționează să digitalizeze brigada de tancuri 45. Brigada, formată din aproximativ 5000 de soldați, este în prezent staționată în Lituania și, datorită poziției sale expuse, este dotată cu prioritate. Este vorba în mod primordial de evaluarea datelor senzorilor, provenite de la camere și radare, precum și a semnalelor radio, care contribuie la întocmirea permanentă a unei imagini a situației.

Una dintre cele mai promițătoare direcții în domeniul apărării aeriene este apărarea antidrone cu laser. Sistemele laser au avantajul că necesită doar alimentare electrică și, teoretic, pot trage nelimitat. Bundeswehr intenționează ca în acest an să achiziționeze sisteme navale de apărare cu laser în valoare de circa 503 milioane de euro, iar comenzi suplimentare sunt așteptate anul viitor.

Racheta Taurus, cea mai costisitoare investiție

Taurus Neo este unul dintre cele mai scumpe produse de pe lista de achiziții, scrie ”Handelsblatt”, avansând cifra de 2,3 miliarde de euro. Considerată cea mai importantă armă de distanță a armatei germane, Taurus este capabilă să străpungă ziduri de beton groase de un metru, zburând la joasă altitudine, pe o distanță de aproximativ 500 de kilometri. Taurus Neo, o versiune modernă a rachetei de croazieră, urmează să fie livrată începând cu 2029, iar contractul pentru 20 de unități noi a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie.

O importanță strategică pe lista de achiziții a armatei federale revine dronelor maritime, a căror eficiență a fost demonstrată în războiul din Ucraina. Cu ajutorul sistemelor fără pilot, țara atacată a reușit să paralizeze întreaga flotă rusă din Marea Neagră. Relativ ieftine, dronele maritime pot fi utilizate inclusiv pentru recunoaștere. O rețea de sisteme subacvatice, care rămân fără pilot în mare timp de săptămâni, va oferi informații în timp real despre starea lucrurilor. Pentru armata germană, cel mai important loc de operațiuni ar putea fi Marea Baltică.

Vlad Drăghicescu - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
stirileprotv.ro
image
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Gigi Becali, reacție fulger după ce FCSB a pierdut marca definitiv în procesul cu Steaua! Exclusiv
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
”Cum e să fii primul fotbalist miliardar?”. Răspunsul dat de Cristiano Ronaldo face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Punctele de stabilitate la pensie: ce sunt, cine le primește și cum se calculează
playtech.ro
image
Gigantul spaniol care vrea să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde euro. Cine se află, de fapt, în spatele Telefónica
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Louis Munteanu i-a dat un răspuns clar lui Gigi Becali! Verdict imediat: ”Rămâne să plângă din nou atunci”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
Românii se uită de două ori și la o Dacia nouă, de mărci străine nici nu mai vorbim. Cu cât au scăzut înmatriculările și...
playtech.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Au intrat banii pe cardurile de alimente! Un milion de persoane au primit sumele, însă sute de mii de români încă așteaptă
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
Fursecuri indoneziene Sursa foto shutterstock 1133171204 jpg
Fursecuri indoneziene Putri Salju. Ai nevoie de numai patru ingrediente
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate