Înalta Curte, chiriaș de lux. Sumele uriașe plătite unei firme private

Înalta Curte de Casație și Justiție plătește o chirie de 182.000 de euro pe lună pentru sediul temporar din bulevardul Octavian Goga din Capitală închiriat de la Camera de Comerț și Industrie a României, iar CSM achită o chirie lunară de aproape 40.000 de euro pentru cele două sedii din Calea Plevnei.

Sumele au fost anunțate chiar de ÎCCJ și CSM, prin răspunsuri oficiale formulate la solicitarea G4Media.

ÎCCJ s-a mutat în sediul închiriat de la CCIR din bulevardul Octavian Goga din Capitală în iulie 2023 întrucât sediul instituției din strada Batiștei este în renovare. Înalta Curte plătește lunar o chirie de 182.059,82 de euro inclusiv TVA, servicii și utilități, către Camera de Comerț și Industrie a României pentru sediul temporar, potrivit unui răspuns oficial al ÎCCJ. Aceasta înseamnă că ÎCCJ a plătit deja peste 4,3 milioane de euro pentru chiria celor 24 de luni. Din august până în decembrie 2025, ÎCCJ va mai achita alte peste 910.000 de euro, se arată în răspunsul citat.

CSM plătește chirie aproape 40.000 de euro pe lună

Consiliul Superior al Magistraturii plătește o chirie lunară de 39.700,46 de euro pentru cele 2 sedii ale sale din Calea Plevnei, București, în care funcționează încă din 2005 și 2014.

Pentru sediul principal din Calea Plevnei 141B, CSM plătește aproape 34.000 de euro pe lună pentru un spațiu de 3.415 metri pătrați. Chiria pentru metrul pătrat este de 9,9 euro fără TVA.

Pentru sediul secundar din Calea Plevnei 139, CSM plătește lunar aproape 5.900 de lei chirie pentru un spațiu de 785 metri pătrați. Chiria pentru metrul pătrat este de 7,5 de euro fără TVA.

Chiria, plătită către o organizație reprezentativă a mediului de afaceri

Camera de Comerț și Industrie a României este o organizație care reprezintă mediul de afaceri și care are filiale județene, fiind condusă de omul de afaceri Mihai Daraban.

În februarie acest an, firma Global Defense Logistics în cadrul căreia Mihai Daraban este acționar cu 10 % procente a fost pusă sub acuzare de procurorii DNA pentru dare de mită către reprezentanții bazei NATO de la Kogălniceanu. Fratele lui, Gabriel Daraban, este administratorul firmei și deține, de asemenea, 10 % în cadrul firmei.

Reprezentanții companiei ar fi promis unui funcționar al bazei NATO suma de 200.000 de dolari pentru a obține un contract în valoare de peste 9.000.000 de euro pentru alimentarea cu combustibil a navelor, se arată într-un comunicat DNA din februarie 2025. Din acești bani, s-ar fi dat mită efectiv 130.000 de euro.