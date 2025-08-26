search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Prima reacție a Patriarhiei în scandalul imaginilor neortodoxe cu preoți. „Pot genera tulburare şi sminteală în rândul credincioşilor”

0
0
Publicat:

Patriarhia Română a transmis un apel către toate eparhiile pentru aplicarea rapidă și strictă a sancțiunilor canonice în cazul abaterilor grave ale clericilor și pentru informarea transparentă a publicului, ca reacție la scandalurile recente generate de imaginile controversate cu preoți.  

Patriarhia are o primă reacție în urma scandalului cu imagini șocante / Sursa foto: Inquam Photos
Patriarhia are o primă reacție în urma scandalului cu imagini șocante / Sursa foto: Inquam Photos

Biserica Ortodoxă cere sancțiuni canonice aplicate imediat în cazurile grave

Patriarhia Română face un apel către toate eparhiile să respecte cu stricteţe disciplina canonică în situaţiile în care clericii comit abateri grave de la conduita morală şi viaţa eclezială, arată Biserica Ortodoxă Română într-un comunicat, potrivit Agerpres. 

"În situaţiile în care există probe concrete de abateri grave, sancţiunile prevăzute de Sfintele Canoane, de dispoziţiile statutare şi regulamentare în vigoare trebuie aplicate cu celeritate", subliniază Patriarhia Română.  

Conform sursei citate, birourile de presă ale eparhiilor au responsabilitatea de a informa publicul în mod transparent şi la timp cu privire la cercetările întreprinse şi măsurile luate în astfel de cazuri, care "pot genera tulburare şi sminteală în rândul credincioşilor". 

"Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: 'Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala' (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar şi atitudinea celor care, din dorinţă de răzbunare şi nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate", se mai afirmă în comunicatul transmis de Patriarhia Română.   

Scandal de proporții, după ce imagini controversate cu doi preoți au ajuns în spațiul public: dans la bară și posibil consum de substanțe interzise 

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se confruntă cu un scandal de proporții, după ce imagini controversate cu doi preoți au ajuns în spațiul public. Unul dintre slujitori a fost filmat dansând la bară într-un club, iar celălalt a apărut într-un videoclip în care pare că ar fuma o substanță interzisă. 

Filmulețele au fost postate pe Facebook și preluate de presa locală din Suceava, după ce un preot din Bihor, destituit anterior, a întrebat public ce nereguli se petrec în parohii. În replică, un utilizator a trimis aceste imagini, iar capturi de ecran ale unor conversații sugerează implicarea celor doi preoți în relații cu alți bărbați.

Un nou scandal homosexual zguduie Biserica Ortodoxă Română. Desfrâu și mesaje halucinante între un preot și un tânăr 

Un preot de la Schitul Stânișoara este acuzat că a dansat pe manele, ar fi consumat alcool și că are o relație homosexuală. Dovezile au fost făcute publice de preotul Ciprian Mega, iar Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a reacționat printr-un comunicat oficial. 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi
gandul.ro
image
Radu Mihaiu (USR) face publice salariile uriașe de la ANRE, ASF și ANCOM: 'Cifre obscene'
mediafax.ro
image
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
observatornews.ro
image
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Apartamente noi cu TVA redus – singura situație în care mai poți cumpăra o locuință la prețul vechi, cât plătești avans
playtech.ro
image
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
150 de mineri au fost prinși sub pământ, după un nou atac rusesc în Donețk! O persoană a murit
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Ministrul Finanțelor a decis! Noua regulă va obliga toate firmele
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
click.ro
image
Zodia care, pe 26 august, o să fie cu adevărat fericită. Astrele îl ajută pe acest nativ să își îndeplinească un mare vis
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
Elizabeth Taylor în rolul Cleopatrei, Profimedia (2) jpg
Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața plăcerile lumești
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență