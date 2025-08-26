Prima reacție a Patriarhiei în scandalul imaginilor neortodoxe cu preoți. „Pot genera tulburare şi sminteală în rândul credincioşilor”

Patriarhia Română a transmis un apel către toate eparhiile pentru aplicarea rapidă și strictă a sancțiunilor canonice în cazul abaterilor grave ale clericilor și pentru informarea transparentă a publicului, ca reacție la scandalurile recente generate de imaginile controversate cu preoți.

Biserica Ortodoxă cere sancțiuni canonice aplicate imediat în cazurile grave

Patriarhia Română face un apel către toate eparhiile să respecte cu stricteţe disciplina canonică în situaţiile în care clericii comit abateri grave de la conduita morală şi viaţa eclezială, arată Biserica Ortodoxă Română într-un comunicat, potrivit Agerpres.

"În situaţiile în care există probe concrete de abateri grave, sancţiunile prevăzute de Sfintele Canoane, de dispoziţiile statutare şi regulamentare în vigoare trebuie aplicate cu celeritate", subliniază Patriarhia Română.

Conform sursei citate, birourile de presă ale eparhiilor au responsabilitatea de a informa publicul în mod transparent şi la timp cu privire la cercetările întreprinse şi măsurile luate în astfel de cazuri, care "pot genera tulburare şi sminteală în rândul credincioşilor".

"Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: 'Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala' (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar şi atitudinea celor care, din dorinţă de răzbunare şi nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate", se mai afirmă în comunicatul transmis de Patriarhia Română.

Scandal de proporții, după ce imagini controversate cu doi preoți au ajuns în spațiul public: dans la bară și posibil consum de substanțe interzise

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se confruntă cu un scandal de proporții, după ce imagini controversate cu doi preoți au ajuns în spațiul public. Unul dintre slujitori a fost filmat dansând la bară într-un club, iar celălalt a apărut într-un videoclip în care pare că ar fuma o substanță interzisă.

Filmulețele au fost postate pe Facebook și preluate de presa locală din Suceava, după ce un preot din Bihor, destituit anterior, a întrebat public ce nereguli se petrec în parohii. În replică, un utilizator a trimis aceste imagini, iar capturi de ecran ale unor conversații sugerează implicarea celor doi preoți în relații cu alți bărbați.

Un nou scandal homosexual zguduie Biserica Ortodoxă Română. Desfrâu și mesaje halucinante între un preot și un tânăr

Un preot de la Schitul Stânișoara este acuzat că a dansat pe manele, ar fi consumat alcool și că are o relație homosexuală. Dovezile au fost făcute publice de preotul Ciprian Mega, iar Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a reacționat printr-un comunicat oficial.