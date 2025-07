Cine este Elena Simina Tănăsescu, noul președinte al CCR, fost consilier al președintelui Klaus Iohannis

Elena-Simina Tănăsescu a fost aleasă, la 13 iulie 2025, de Plenul Curţii Constituţionale a României, preşedintă a acestui for.

„În urma votului secret, cu majoritatea voturilor judecătorilor prezenţi, doamna Elena-Simina Tănăsescu a fost aleasă în funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale, pentru un mandat de trei ani", a informat comunicat al CCR.

Încă trei noi judecători la CCR, Mihai Busuioc, Asztalos Csaba şi Dacian Cosmin Dragoş, au depus jurământul, duminică dimineaţa, la Palatul Cotroceni.

Ulterior, CCR s-a reunit în plen, pentru a-şi alege preşedintele.

Elena Simina Tănăsescu s-a născut la 18 iulie 1968.

Este absolventă a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (1991). A obţinut titlul de doctor în drept constituţional la Facultatea de drept şi ştiinţe politice, Universitatea „Aix-Marseille III”, Franţa (1997) şi a absolvit studii postdoctorale la Universitatea din Bucureşti (2011), conform CV-ului publicat pe drept.unibuc.ro, scrie Agerpres.

Abilitare de a conduce doctorate - Universitatea Paris I Pantheon-Sorbonne, Franţa (2015), conform https://www.ccr.ro/. Deţine gradul de profesor universitar la Departamentul de drept public, îndrumător de doctorat şi post-doctorat în ştiinţe juridice. Domeniile de predare: Drept constituţional, Contencios constituţional, Sistem normativ al UE, Metodologia cercetării juridice etc.

A deţinut funcţiile: judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti (1991-1993), responsabil de proiect în cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţii, Bucureşti (1994), responsabil de proiecte şi Consilier preaderare la Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti (2000-2006), reprezentantul României în Grupul de experţi independenţi pentru respectarea Cartei autonomiei locale de pe lângă Consiliul Europei, Strasbourg (2001-2017) şi în Consiliul de Administraţie al Agenţiei pentru drepturile fundamentale a Uniunii Europene cu sediul la Viena (2007-2012), formator (şef de catedră) - Institutul Naţional al Magistraturii (2004-2019); formator - Institutul European din România (2005-2019), potrivit www.presidency.ro şi https://www.ccr.ro/.

A fost profesor invitat la: Universitatea din Sud, Toulon-Var, Franţa (2005), Academia Internaţională de Drept Constituţional, Tunis, Tunisia (2008, 2011), Universitatea din Fribourg, Elveţia (2008), Universitatea Paris I Panthéon Sorbonne (2009), Facultatea internaţională de drept comparat din Strasbourg (2009, 2010), Franţa, Universitatea din Sao Paulo Brazilia (2011), Universitatea din Poitiers (2012), Universitatea din Bordeaux (2013), Universitatea Paris I Panthéon Sorbonne (2015).

A participat în calitate de cercetător sau raportor naţional în numeroase proiecte cu finanţare naţională sau internaţională. A fost cercetător invitat în cadrul Institutului pentru Federalism, Fribourg, Elveţia (1999 - 2000), A participat la proiecte de cercetare în colaborare cu Centrul european de drept constituţional, Atena (1999 - 2001, 2001 - 2003); Centrul de resurse juridice, Bucureşti, (2001, 2002); Universitatea din Kassel, Germania (2001 - 2007); Institutul de Politici Publice, Bucureşti, (2003, 2010); DIPEC, Universitatea din Siena, Italia (2007 - 2010), Universitatea din Lucerna (2008-2009); Universitatea din Craiova (2010-2012), Societatea Academică din România (2011-2015), Universitatea din Kaohsiung, Taiwan (2012-2014), SPGI, Universitatea din Padova (2012-2015), Universitatea Aix-Marseille (2013-2016).

La 14 ianuarie 2015 a fost numită Consilier Prezidenţial, iar la 20 iunie 2018 a demisionat din această funcţie.

La 6 mai 2019, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea în funcţia de judecător la Curtea Constituţională a României (CCR) a Siminei Tănăsescu, pentru un mandat de 9 ani, începând cu 9 iunie 2019, anunţa Administraţia Prezidenţială.

Deţine calitatea de membru fondator în mai multe organizaţii profesionale: Asociaţia Juriştilor Europeni - ELSA (pentru Bucureşti), Rigas Network- reţeaua de Drept Constituţional a Europei de Sud-Est (conform www.cecl.gr); Institutul de ştiinţe administrative al României ”Paul Negulescu”.

Din 2005, a fost membru în Consiliul Institutului pentru Politici Publice, Bucureşti. A fost membru în Consiliul Ştiinţific Internaţional al ''Centre for European Constitutional Law - Tsatsos Foundation'' cu sediul la Atena (2008-2014); membru de drept în Consiliul Superior al Magistraturii ca reprezentant al societăţii civile (2009-2011); membru în Consiliul Ştiinţific Internaţional al Academiei Internaţionale de Drept Constituţional (2011-2016) şi în Comitetul de selecţie a judecătorilor la Tribunalul funcţiei publice al UE (2012-2015).

Din 2018, fost vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Drept Constituţional, potrivit surselor citate.

Aste autor sau co-autor a numeroase lucrări, între care: ''Principiul egalităţii în dreptul românesc'' (1998), ''Interpretarea Constituţiei. Teorie şi practică'' (2002), pentru care a primit premiul ''Andrei Rădulescu'' al Uniunii Juriştilor din România, ''Legile electorale - comentarii şi explicaţii'' (2004), ''Constituţia României - comentariu pe articole'' (2008), pentru care a fost distinsă cu premiul ''Hannibal Teodorescu'', ''Constituţia economică a României'' (2011), ''Reforma constituţională: analiză şi proiecţii'' (2012), ''Excepţia de neconstituţionalitate în România şi Franţa'' (2013), ''Constitutional Review and Democracy'' (2015), ''Constitution, democratie et elections'' (2016), ''Droits fondamentaux, equilibre budgetaire et protection juridictionnelle'' (2017), ''Migration - New chalenges for Europe, for State Soverignty and for the Rule of Law and the Welfare State'' (2017), ''Governance and Constitutionalism - Law, Politics and Institutional Neutrality'' (2018), ''Constituţia României - comentariu pe articole'' (2019); conform https://www.ccr.ro/.

A semnat peste 75 de studii, articole, cronici şi note apărute în volume colective ori reviste de specialitate de prestigiu, din ţară şi străinătate.

În 2011, a primit ''Ordinul naţional pentru merit'', grad de Cavaler, iar în 2018, ''Legiunea de onoare'', grad de Cavaler, distincţii conferite de Republica Franceză.