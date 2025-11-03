Presa maghiară ironizează ambițiile militare ale României: „Visează la lucruri mărețe, dar independența începe cu șuruburi importate”

Un articol publicat de un site maghiar ironizează proiectele României din industria de apărare, acuzându-le de lipsă de autonomie și dependență de tehnologia americană. Într-un ton sarcastic, publicația susține că Bucureștiul „visează din nou la lucruri mărețe”, dar că „independența sa militară începe cu un antrenament comun și șuruburi importate”.

Semnarea contractului dintre România și compania germană Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi a atras atenția presei maghiare, care a publicat analize ironice pe tema ambițiilor militare românești. „Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta, vrea să devină un gigant militar pe continent”, scrie Mandiner.hu, într-un comentariu plin de sarcasm.

Publicația îl citează pe Mircea Petru Tanțău, directorul fabricii Carfil din Brașov, care declarase că România își dorește „o dronă românească” și o industrie de apărare care să nu mai depindă de alte țări. Site-ul maghiar răspunde ironic, notând că „această autonomie înseamnă, de fapt, o importantă desfășurare de instructori americani care să vină la Brașov să implementeze know-how-ul”. „Cu alte cuvinte, independența începe acum cu un antrenament comun și șuruburi importate”, scrie presa maghiară.

Drone „românești” cu tehnologie occidentală

Publicația subliniază, în continuare, că România nu este atât de autonomă pe cât își imaginează, ironizând chiar și folosirea termenului „românești” în legătură cu dronele fabricate la Brașov. Potrivit articolului, aceste drone „au componente occidentale, iar piloții români de drone primesc expertiză de la americani, care oferă, practic, suport tehnologic complet”.

„Dronele fabricate în fabrica din Brașov au fost solicitate să aibă senzori mai buni, dispozitive speciale și sisteme antibruiaj din cauza cerințelor câmpului de luptă – ceea ce nu este, ca să spunem așa, un semn de inovație independentă”, mai notează publicația.

„Mai mult o fabrică de asamblare decât independență tehnologică”

Articolul face referire și la un interviu acordat de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru Politico, în care acesta declara: „Dacă cheltuim banii poporului pe apărare, atunci o parte din ei ar trebui readuși în țară, de exemplu, sub formă de fabrici”.

Comentând afirmația, presa maghiară notează ironic că „Guvernul român încearcă să-și vândă propriul vis de reindustrializare la Bruxelles”. „Pionierul boom-ului industrial al României, pe lângă uzina de la Brașov, este un proiect comun cu Rheinmetall – o fabrică de pulberi finanțată parțial cu bani europeni”, adaugă publicația.

Mandiner citează din nou Politico, subliniind că planurile României de a lega mai multe programe de armament de producția internă ar reprezenta „mai degrabă un rol de fabrică de asamblare decât independență tehnologică”.

„De fapt, România devine din ce în ce mai integrată în rețeaua de subcontractare a industriei militare americane – abia acum își pune eticheta pe propriile drone”, scrie publicația maghiară.

Concluzia articolului este una tranșantă și ironică: „Conducerea românească încearcă să vândă toate acestea sub steagul autonomiei și independenței, în timp ce americanii dictează totul, de la planuri până la educație”.