Premiu record la Joker: peste 12,9 milioane de euro câștigați cu un bilet de 14,50 lei

Loteria Română a anunțat, duminică seară, câștigarea celui mai mare premiu din istoria jocului Joker. Suma uriașă, în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), a fost obținută la tragerea din 19 aprilie 2026.

„La tragerea Joker de astăzi, 19.04.2026, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 65.969.447,56 lei (peste 12,93 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc. Biletul norocos a fost jucat online pe joacă.loto.ro şi a fost completat cu două variante la Joker, preţul acestuia fiind de 14,50 de lei”, a transmis instituția.

Potrivit companiei, acesta este primul câștig de categoria I la Joker din acest an. Precedentul premiu major fusese acordat pe 15 septembrie 2024, când suma câștigată a fost de 11.845.622,10 lei.

Conform regulamentului jocurilor loto tradiționale, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.