Premierul Ilie Bolojan a stat de vorbă cu reprezentanții sindicatelor din energie. Ce spune despre solicitările protestatarilor

Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat, la Palatul Victoria, cu o delegație a sindicatelor din domeniul energiei cu privire la problemele semnalate de angajați și soluțiile pentru rezolvarea acestora, în contextul protestelor minerilor și energeticienilor, de joi, 19 februarie.

Premierul a arătat că solicitările de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat pot fi acceptate numai în cazul celor care adoptă măsuri pentru creșterea eficienței și reducerea ajutoarelor de stat cerute ministerelor tutelare.

„Un Memorandum care să clarifice toate aspectele urmează să fie discutat în ședința de Guvern de săptămâna viitoare”, a transmis Guvernul, joi, într-un comunicat.

La întâlnire au participat alături de prim-ministru, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacșu, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

La discuții a luat parte și președintele directoratului la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

Din partea sindicatelor au participat președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pîrvulescu, vicepreședinții Federației Naționale Mine Energie Cristian Rădaru și Ionescu Gelă, precum și președintele Sindicatului Energia Rovinari, Constantin Mândrescu.

Minerii și energeticienii ai ieșit în stradă

Amintim că minerii și energeticienii protestează joi, între orele 13.00 și 17.00, în Piața Victoriei, nemulțumiți de neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru salariații care lucrează în condiții grele, periculoase și vătămătoare, dar și de lipsa protecției sociale pentru aproximativ 2.000 de angajați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată din cadrul Complexul Energetic Oltenia, anunță CNS Cartel ALFA.

Sindicaliștii solicită revenirea la condițiile de pensionare existente anterior datei de 1 septembrie 2024, formalizarea situației minelor care nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite, precum și stoparea concurenței inechitabile care afectează companii strategice din sectorul energetic.

Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” a transmis că susține „ferm și necondiționat” protestul organizat în fața Guvernului de către minerii și energeticienii membri ai sindicatelor afiliate Federației Naționale Mine Energie.

Potrivit CNS Cartel ALFA, revendicările vizează angajați din cadrul Societatea Națională Nuclearelectrica – CNE Cernavodă, Hidroelectrica, Hidroserv S.A., Compania Națională a Uraniului S.A. și Complexul Energetic Valea Jiului.

Printre principalele nemulțumiri se numără încălcarea contractelor individuale de muncă prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă, precum și lipsa unor măsuri reale de protecție socială pentru salariații cu contracte pe durată determinată.

Totodată, sindicaliștii cer modificarea legislației privind măsurile de protecție socială pentru personalul afectat de procesul de decarbonare și stabilirea unei perioade de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru angajații disponibilizați.

Solicitările mai includ eliminarea dezechilibrului dintre energia produsă în bandă și cea sporadică, astfel încât scoaterea din exploatare a capacităților pe bază de cărbune să aibă loc doar după punerea în funcțiune a noilor capacități pe gaz și nucleare.