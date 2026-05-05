Premieră medicală și o misiune contracronometru. Un copil de un an și jumătate, supus unui transplant hepatic

Un pacient de doar un an şi jumătate este operat, marţi, 5 mai, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, fiind supus unui transplant hepatic. El este cel mai mic pacient care a suferit până acum această intervenţie chirurgicală în România.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă prin Inspectoratul General de Aviaţie a realizat marți, 5 mai, o misiune vitală, facilitând transportul unei grefe hepatice ce urmează să salveze un copil de un an şi jumătate.

Micuţul pacient este cel mai tânăr beneficiar al unui astfel de transplant, anunţă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

De altfel, DSU a prezintat cronologia misiunii contracronometru: "O aeronavă Sikorsky S-70M Black Hawk a decolat de la sediul Inspectoratului General de Aviaţie având la bord colegii noştri piloţi şi un medic de la Institutul Clinic Fundeni. După aterizarea pe Aeroportul Internaţional Iaşi, medicul a fost preluat de o autospecială de muncă operativă din cadrul ISU Iaşi şi transportat de urgenţă la Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Nicolae Oblu» pentru prelevarea grefei de la un donator de 27 de ani. Grefa a fost transportată rapid înapoi la Bucureşti, aeronava aterizând la sediul Inspectoratului General de Aviaţie", potrivit unei postări pe Facebook a DSU.

De la sediul IGAv, medicul şi recipientul cu grefa au fost preluaţi de o ambulanţă a Institutului Clinic Fundeni şi transportaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu", unde are loc complexa intervenţie chirurgicală.

"​Gândurile noastre se îndreaptă către familia donatorului, a cărei generozitate a făcut posibil acest miracol, şi către echipa de chirurgi care luptă în aceste momente în sala de operaţie. Această misiune evidenţiază eficienţa sistemului integrat, al cărui scop este salvarea vieţilor", au mai transmis oficialii DSU.

