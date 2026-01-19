search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Primul transplant de inimă din acest an, la limită din cauza vremii. Cordul a ajuns cu două ore întârziere la Târgu Mureș

Publicat:

Primul transplant de inimă din acest an a fost realizat cu mari emoții la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureș, după ce condițiile meteo severe au întârziat transportul organului vital de la București cu aproximativ două ore.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Prelevarea cordului a avut loc la Spitalul Floreasca, donatorul fiind un tânăr de 22 de ani, aflat în moarte cerebrală în urma unui accident rutier. Din cauza gerului și a condițiilor dificile de zbor peste Carpați, elicopterul Black Hawk care asigura transportul către Târgu Mureș a decolat cu întârziere, punând presiune suplimentară pe echipa medicală, în condițiile în care inima trebuia transplantată în maximum patru ore pentru a rămâne viabilă.

„Cordul trebuia să ajungă în jurul orei 19.00, însă a sosit cu două ore mai târziu. A fost o perioadă de incertitudine legată de posibilitatea decolării, iar într-un astfel de context, mai ales cu un receptor instabil hemodinamic, orice întârziere poate avea consecințe grave”, a declarat Horațiu Suciu, șeful secției de chirurgie cardiovasculară a IUBCvT Târgu Mureș.

Și medicii implicați în intervenție recunosc că situația a fost una la limită. „Am avut emoții dacă inima va ajunge în timp util. A fost la limita perioadei de ischemie, elicopterele confruntându-se cu un front atmosferic extrem de rece peste Carpați”, a precizat Marius Harpa, medic primar în cadrul institutului.

Beneficiarul transplantului este un tânăr de 19 ani din județul Bistrița-Năsăud, diagnosticat cu probleme cardiace severe în urmă cu doi ani. Deși a reușit să își finalizeze studiile liceale, starea sa de sănătate s-a degradat, iar în luna noiembrie a ajuns la Centrul de Transplant din Târgu Mureș, unde a fost internat permanent. În urmă cu o lună, medicii i-au implantat o inimă artificială, ca soluție temporară.

„A fost operat pentru implantarea unui cord artificial, în ideea de a-l susține până la un transplant. Din păcate, starea lui a continuat să se agraveze, iar când a apărut această oportunitate, a fost necesară o nouă intervenție”, a explicat Sorin Pașcan, medic ATI.

Mama tânărului spune că familia a trăit momente extrem de dificile. „Nu s-a simțit bine nici după prima operație, iar apoi s-a ivit șansa transplantului. A fost o speranță pentru noi”, a declarat Domnița Strugari.

În prezent, pacientul se află într-o stare bună, evoluția fiind favorabilă. Cu toate acestea, în România, alți 71 de pacienți se află pe lista de așteptare pentru un transplant de inimă.

Târgu-Mureş

