Un pacient a fost menținut în viață, fără plămâni, timp de 48 de ore. Inovația chirurgilor a condus la recuperarea sa totală

Un dublu transplant de plămâni a obligat o echipă de chirurgi de la o universitate americană să recurgă la o inovație tehnologică ce ar putea fi folosită și în viitor. Chirurgii au reușit să mențină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat căruia i se îndepărtaseră plămânii cu o soluție extraordinară.

O echipă de chirurgi de la Universitatea Northwestern (SUA) a reușit imposibilul: să țină în viață un pacient timp de 48 de ore, fără ca acesta să aibă plămâni.

Pacientul aștepta o pereche de plămâni pentru un dublu transplant – o abordare radicală, scrie revista Med, care a publicat un raport despre acest caz, scrie Mediafax.

Cum a fost posibil acest lucru? Chirurgii au folosit un sistem pulmonar artificial total care oxigenează sângele așa cum o fac plămânii, gestionând, în același timp, fluxul sanguin și protejând inima.

Pacientul dezvoltase o infecție ce nu putea fi tratată cu antibiotic

Sistemul acesta artificial s-a dovedit crucial în stabilizarea pacientului și pregătirea acestuia pentru transplant.

Pacientul s-a recuperat complet și plămânii lui funcționează la capacitate maximă.

Povestea lui începe în primăvara lui 2023, când bărbatul dezvoltase o insuficiență pulmonară asociată gripei.

Aceasta a progresat rapid înspre o pneumonie, sepsis și apoi sindrom de detresă respiratorie acută.

„Dezvoltase o infecție la plămâni care pur și simplu nu putea fi tratată cu niciun antibiotic, deoarece era rezistentă la orice”, spune chirurgul Ankit Bharat.

„Această infecție a cauzat lichefierea plămânilor săi și apoi a continuat să progreseze în restul corpului.”

Abordarea standard ar fi fost plasarea pacientului într-un sistem de menținere a vieții și acordarea timpului plămânilor să se recupereze.

Soluția echipei

Aici, însă, plămânii erau principala problemă și sursă de infecție: bărbatul părea sigur că va muri dacă plămânii nu i se vor scoate.

Îndepărtarea ambilor plămâni – o pneumonectomie bilaterală – duce de obicei la insuficiență cardiacă din cauza perturbărilor fluxului sanguin.

Pentru a evita acest lucru și a depăși limitele încercărilor anterioare, echipa medicală din spatele sistemului artificial de respirație a adăugat canale duble de flux sanguin și un șunt adaptiv la flux, permițând uniformizarea variațiilor fluxului sanguin.

După prelevarea organelor, au început semnele de recuperare

Aparatul a fost suficient pentru a-l menține pe pacient în viață suficient de mult timp pentru ca organismul său să se recupereze suficient cât să fie viabil un transplant de plămâni.

Odată ce organele au fost prelevate, au început semnele de recuperare după infecție.

Bharat și echipa sa au efectuat o analiză moleculară a plămânilor după ce aceștia au fost îndepărtați , confirmând că nu există nicio șansă ca plămânii să se recupereze singuri după sindromul de detresă respiratorie acută.

Un transplant era absolut necesar

Cicatricile și afectarea sistemului imunitar au însemnat că, în acest caz, un transplant de plămâni era absolut necesar.

„În mod convențional, transplantul pulmonar este rezervat pacienților care au afecțiuni cronice, cum ar fi boala pulmonară interstițială sau fibroza chistică”, spune Bharat.

„În prezent, oamenii cred că dacă faci Sindrom de Detresă Respiratorie Acută severă, continui să îi susții și, în cele din urmă, plămânii se vor îmbunătăți”.

O inovație ce ar putea fi folosită pe viitor

Aceasta este o abordare care ar putea fi folosită din nou pentru a salva mai multe vieți.

Dar construirea unui sistem artificial pentru respirație este posibilă, în acest moment, doar în centre specializate.

Bharat speră că inovațiile aplicate aici ar putea fi încorporate în dispozitive standard în viitor.

Când imposibilul devine posibil

În timp ce un transplant bipulmonar ar fi putut fi considerat anterior imposibil în acest scenariu, acum știm că se poate realiza și poate fi un succes – și ar putea fi o opțiune în cazurile viitoare, deși depinde în continuare de accesul în timp util la plămânii donatorului.

„În practica mea, pacienții tineri mor aproape în fiecare săptămână pentru că nimeni nu și-a dat seama că transplantul era o opțiune”, spune Bharat.

„În cazul leziunilor pulmonare severe cauzate de infecții respiratorii, chiar și în situații acute, un transplant pulmonar poate salva vieți.”