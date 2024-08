Povești adevărate despre viața la sat la un festival inedit. „Mi-am dat seama că mutatul la țară omul îl are în ADN”

Orășenii care au renunțat la agitație pentru viața la sat și cei care încă stau pe gânduri dacă să facă pasul se întâlnesc din nou la festivalul „Mutat la țară – Fest” , care a ajuns la a doua ediție și este unul dintre ambasadorii traiului în comuniune cu natura.

Festivalul comunității „Mutat la țară – viața fără ceas” începe peste doar o zi. Este a doua ediție a unui eveniment care în 2023 a reunit peste 1.000 de oameni dornici să-și împărtășească experiențele. Locul de desfășurare va fi, ca și anul trecut, „La Fermă”, în satul Homorâciu, comuna Izvoarele, din județul Prahova. Sunt așteptați, spune Andy Hertz, organizatorul evenimentului și fondatorul comunițătii „Mutat la țară – viața fără ceas”, mii de participanți.

Întâlnirea din septembrie 2023 a fost atât de bine primită încât în acest an vor fi patru zile de festival, cu una în plus. Adică și mai multă muzică live, și mai multe ateliere, și mai mulți invitați, și mai multe ocazii de a afla de la cei care au ales să trăiască la sat cât de repede s-au adaptat, dacă totul a ieșit conform planului, ce greutăți au întâmpinat, ce greșeli n-ar mai repeta etc.

„Toți expozanții vor face și atelier și demonstrații. Vin și oameni noi, cum ar fi Nicolae Onu, și să știți că primesc foarte multe mesaje prin care unii îmi zic că nu pot ajunge, dar ar vrea să-l întrebe ceva. Nou este că anul ăsta facem patru zile de festival, pentru că anul trecut trei zile nu au ajuns, oamenii erau dezamăgiți că s-a terminat și pleacă. Mai multă muzică live și mai multe activități pentru copii. Vom avea și pian, vor fi și profesioniști care vor cânta la un pian mare, pus într-un hambar, la dispoziția tuturor”, a dezvăluit Andy Hertz.

La festival vin oameni care se cunosc de pe Facebook, membri ai comunității „Mutat la țară – viața fără ceas” (comunitatea are peste 300.000 membri). „Vin oameni care vor să afle despre noi, vor să ne vadă, vor să vadă meșteșuguri și arte, vor să discute despre mutarea la țară, deci sunt și oameni care au în plan mutarea la țară dar încă nu au făcut pasul ăsta. Cei mai mulți sunt ei de fapt. Sunt foarte mulți oameni. Eu cred că sunt sute de mii de oameni în România care s-ar muta la țară dar nu au curajul încă. Și văzându-ne pe noi caută soluții”, mai spune Hertz.

Prietenia este cuvântul care ar putea descrie cel mai bine atmosfera de la prima ediție, susține Hertz, și este așteptat ca sentimentul de „ne simțim ca în familie” să-l descopere participanții și în acest an.

„Am găsit niște zăpăciți mutați în munte și așa mi-am dat seama că satul românesc are loc pentru toată lumea”

Andy Hertz s-a decis cu opt ani în urmă să lase agitația orașului pentru liniștea din Apuseni. A descoperit apoi că nu sunt puțini temerarii care au ales același lucru, iar din nevoia de a se vedea și de a face schimb de idei a apărut „Mutat la țară – viața fără ceas”, care a crescut și a format o mare comunitate online.

„Am găsit niște zăpăciți mutați în munte și așa mi-am dat seama că satul românesc are loc pentru toată lumea, nu doar pentru bătrâni, și ferme, și agricultură, și bunici, ci are loc și pentru artiști, și pentru IT-iști, și pentru doctori, și pentru profesori, și pentru șoferi, și pentru mecanici auto. Conceptul mutat la țară nu exista, de aia l-am nimerit noi, ca o nevoie, pentru că oamenii aveau nevoie să se vadă. Eu, când m-am mutat la țară, credeam că sunt singur și că sunt un nebun care s-a mutat el în munți. Și de fapt suntem sute de mii de oameni care vrem asta”, explică Hertz. Grupul de pe rețeaua de socializare a crescut de la 10 membri, la 315.000, în câțiva ani.

„Mi-am dat seama că de fapt este o nevoie de bază a omului să locuiască la țară. Din discuțiile cu oamenii mi-am dat seama că mutul ăsta la țară omul îl are în ADN. Unora le este frică să vină la sat. Dar la fel de frică ar trebui să-ți fie să te muți la oraș de fapt, pentru că, până la urmă, în oraș nu ai natură, nu ai hrană curată, nu ai libertatea asta de zi cu zi”, adaugă Hertz.

Cei care își înving teama și aleg să se stabilească la sat își dau repede seama că acolo sunt acasă, mai spune fondatorul comunității. Mai mult, Andy Hertz s-a aventurat chiar să spună, supărând ceva lume, că „la bloc, în oraș, peste 20 de ani vor rămâne oamenii săraci”.

Că va avea sau nu dreptate va dovedi timpul, cert este în schimb faptul că în ultimii ani multe sate s-au repopulat și s-a ajuns ca astăzi să găsești cu greu, în special în localitățile rurale din relativa apropiere a unui oraș mai mare, case de vânzare la un preț accesibil.

„Sunt foarte mulți cetățeni mutați la sat care s-au născut în oraș. Bineînțeles că la sat nu e simplu, dar nicăieri în lume nu e simplu. Că vin unii și zic – Băi, dar la sat e greu. Păi, zic, spune-mi unde-i ușor, să mă duc și eu acolo. Că nu-i ușor nici la Londra, nici la Roman, nici în București. Pe pământ nu trăim în Rai, avem probleme peste tot. Așa cum avem în oraș, așa avem și la sat, dar la sat firescul vieții e mai aproape de noi”, mai spune Hertz.

„Nu mai găsești case de vânzare. Mai sunt vreo două, care costă 70.000 euro”

Nu există, spune Hertz, un profil al celor care aleg de bunăvoie să trăiască în mediul rural, la fel cum nu există rețete de urmat pentru a-ți fi ușor din start. „Cunosc sute de oameni, din Apuseni și din toată țara, și nu sunt doi la fel. Nici sursele de venit, nici modul de viață, nici măcar casa și gospodăria nu sunt la fel. Deci e așa de mare diversitatea încât nu poți să dai o rețetă și să spui – fă așa, că așa-i bine”, continuă fondatorul comunității oamneilor mutați la țară să ofere detalii.

Sunt oameni care fac naveta zilnic în oraș, sunt alții care muncesc de acasă, pentru că astăzi accesul la internet nu mai este o problemă nici în mediul rural, la fel cum nu mai sunt noroaie pe uliță. Sunt familii care își duc zilnic copiii la școală în orașul cel mai apropiat, dar sunt și familii ai căror copii învață acasă.

În anumite localități rurale în care orășenii au tot venit în ultimii ani s-a ajuns ca prețurile caselor să crească uluitor.

„În Apuseni, în Dupăpiatră, unde locuim noi, nu mai găsești casă de vânzare. Mai sunt vreo două, care costă 70.000 euro, fără baie, fără nimic, iar asta pentru că nu mai sunt, s-au cumpărat. Au venit olandezi, belgieni, craioveni, clujeni, bucureșteni”, dezvăluie Hertz.

Iar mișcarea oamenilor de la oraș către sat va continua, este convins Andy Hertz. Chiar mai mult, este convins și că din milioanele de români care sunt la acest moment peste hotare se vor întoarce mulți, cel puțin sute de mii, atunci când „or să înceapă să-i mai doară genunchii prin străinătate”.

Cum va fi festivalul orășenilor mutați la sat

Festivalul „Mutat la țară – Fest 2024” se va desfășura în perioada 15-18 august 2024 și va fi, anunță organizatorii, locul cu activități captivante, jocuri și surprize pentru copiii mari și mici, cu muuzică live și foc de tabără, cu locuri marcate în care se va discuta despre construcții și grădinărit, cu târg de produse făcute în sau pentru mediul rural, cu meșteșuguri precticate „pe viu”, cu ateliere în care se vor dezvălui secrete și informații utile mutării și viețuirii la țară, cu muzică adevărată, plimbări cu căruța și mâncare ca la bunica, toate informațiile fiind disponibile pe pagina evenimentului.