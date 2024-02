Ce cred românii: cât ar putea costa viața departe de civilizație, în vârf de munte sau la țară

Traiul în natură, la țară, departe de lumea dezlănțuită, devine o opțiune tot mai tentantă (începută în pandemie) inclusiv pentru cuplurile tinere cu copii mici, care în câțiva ani merg în comunități școlare.

Unii români sunt dispuși să facă schimbări radicale în viața lor, să se retragă într-o zonă cât mai naturală și să învețe să se ocupe de renovări, reabilitări, construcții, grădinărit. Totuși, oricât de natural ar fi stilul de viață, banii rămân o necesitate.

Astfel că un subiect intens dezbătut pe internet este calculul de buget pentru un trai retras, într-un loc izolat.

„Cam care este suma necesară în 2024 pentru două persoane, pentru un trai decent la țară (în vârf de munte)? Se presupune că se cumpără tot, plus utilități. Pentru cei care cochetează cu ideea să se mute la țară / rural / în natură și vor să își calculeze un buget minim“, sună una dintre curiozitățile celor care tatonează terenul, pe grupul de Facebook „Mutat la țară - viața fără ceas”.

Sute de internauți, cu sau fără experiență, au încercat să facă o serie de calcule privind ce presupune o astfel de posibilitate.

Cei mai mulți au indicat că ar fi necesar cel puțin 4.000 - 5.000 de lei/lună pentru ca două persoane să aibă parte de un trai minimalist constând în strictul necesar, fără cheltuieli inutile. Sumele au variat însă între 2.300 și 9.000 de lei, chiar și mai mult.

Răspunsul diferă de la caz la caz, de la om la om și de la un loc la altul

Românii au remarcat faptul că răspunsul depinde foarte mult de locul în care o persoană intenționează să ia viața de la capăt, pentru că prețurile și taxele diferă de la o regiune la alta. Totul variază și în funcție de tipul de proprietate deținut, de cât de mare sau cât de mică este aceasta, de dotările și facilitățile sale - dacă are apă curentă, dacă este racordată la energie electrică sau la rețeaua de gaze naturale, dacă are sau nu grădină pentru cultivarea legumelor și fructelor, păsări și alte animale crescute pentru consum în curte, ori pădure, pentru lemne.

Contează inclusiv dacă are în dotare ustensile pentru grădinărit, debitat lemne, etc..

Depinde de asemenea și starea în care se află proprietatea - dacă are nevoie de reparații, ce fel de reparații, pentru că în cazul unor case vechi, spre exemplu, trebuie făcute multe reabilitări. Sau dacă locuința este termoizolată și / sau dotată cu panouri solare, ori alte surse de energie alternativă.

Răspunsul variază chiar și în funcție de priceperea proprietarilor în a-și gestiona problemele, de a se gospodări, de abilitățile în meșterit prin gospodărie sau prin jurul casei.

Alte lucruri care trebuie luate în considerare sunt și distanța până la anumite obiective - job, loc de aprovizionare, școală etc., precum și vârsta celor implicați în acest proces, starea de sănătate, nevoi și pretenții, mijloace de deplasare și chiar și tipul de încălzire ales pentru locuință: sobă pe lemne sau gaz, centrală pe gaz, lemne sau curent electric.

În plus, internauții au mai menționat și că trebuie luate în calcul inclusiv cheltuielile neprevăzute de genul: boală, nunți, botezuri etc.: „Bineînțeles, fiecare cheltuie cât are, unii trăiesc și se mulțumesc cu mai puțin, alții au alte așteptări de la viață”.

Minimum pentru supraviețuire - 2.300 de lei, traiul decent - de la 7.000 de lei

„Aș zice minim 1.500 lei mâncarea... dacă cumpărați totul, asta înseamnă fără mofturi (poate mult mai puțin dacă puneți în grădină), găsit surse ieftine, să fii inventiv și să te adaptezi, să te gospodărești bine... 2.300 lei pe lună, iarna - acest buget este pentru cineva "minimalist" care a redus drastic cheltuielile inutile”, a comentat un internaut extrem de cumpătat.

O altă persoană care s-a mutat într-o comună de lângă un oraș, aproape de părinți, în casa bunicilor, în care a investit, pentru a-și crea întregul confort, aproximativ 60.000 de euro, a mărturisit că, din punctul ei de vedere un trai decent „pentru oameni fără vicii” înseamnă 3.500 de lei/persoană, plus sau minus. A atras atenția și că principala problemă atunci când locuiești la casă o reprezintă căldura și utilitățile și a amintit că sunt multe de făcut /investit pe lângă casă: „Sunt cheltuieli multe în plus, pe lângă casă în sine. Dacă îți iei casă veche, ai de refăcut tot, până și la instalații. E de recomandat. Am renunțat la sobele de teracotă... am instalat centrală pe gaz și, de trei ani, centrală pe lemne. Nu se compară la preț și ca temperatură ambientală!... La țară ai nevoie să îți faci și garduri, și fel de fel de șoproane, și foișoare... Totul depinde de la ce stadiu pleci cu investițiile”.

Despre visul de a locui într-un loc izolat, aceeași persoană a mai comentat că ar putea fi fezabil doar pentru cineva care cunoaște ce înseamnă să locuiești la casă, nicidecum la bloc: „Visul de a te muta pe vârf de munte este foarte nechibzuit dacă nu ai locuit niciodată la casă sau la țară! Nu ai idee câte îți trebuie! Și tot ce îți trebuie te că costă mult. Dacă ai de făcut investiții / deplasări pentru job, alte cheltuieli lunare, în vârf de munte e complicat să și construiești, fără sume imense în plus. Este un vis frumos, dar durează până te pui la punct cu ce confort ești obișnuit sau îți dorești”.

În medie, potrivit internauților, pe mâncare se cheltuie 2.500 de lei, la care se adaugă 800-1000 de lei/lună încălzirea și apa caldă pe timp de iarnă, 500 de lei - apa, energia electrică și alte cheltuieli cu butelie, gunoi, cablu, telefoane, 500-1000 de lei - benzina și cheltuieli cu mașina, eventual ceva haine etc.. La acestea se mai adaugă media lunară pentru taxe și impozite, asigurări, cheltuieli neprevăzute și altele.

În concluzie, cei care cunosc viața la țară spun că înainte de a lua decizia de a vă muta în mediul rural, în locuri izolate sau chiar sus la munte, este bine să puneți pe foaie condițiile în care sunteți dispuși să trăiți și la ce sunteți dispuși să renunți dacă vă doriți cu adevărat liniște și natură: „Viața la țară nu se compară cu cea trăită între betoane. Dormi bine, muncești bine, cheltui bine! În schimb, nu mai ai timp de saloane ori shopping”.