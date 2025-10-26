search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Cursa contracronometru a Ucrainei de a atinge paritatea strategică cu Rusia. Budanov: 99% din atacuri sunt efectuate cu armele noastre

Război în Ucraina
Publicat:

La 30 de ani de la Memorandumul de la Budapesta, când a renunțat nu doar la arsenalul nuclear, ci și la sistemele de lansare a focoaselor nucleare, și anume 1.080 de rachete de croazieră, Ucraina își reclădește arsenalul de rachete cu rază lungă de acțiune. Rachetele Flamingo ar fi trecut deja prin primele teste pe câmpul de luptă, se arată într-o analiză Kyiv Post.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Conform declarațiilor oficiale ale Kievului, aceste rachete vor intra în curând în producție de masă. Se estimează că până la mijlocul anului viitor, Ucraina ar putea avea un stoc însemnat de arme capabile să lovească la 3.000 de kilometri pe teritoriul Rusiei cu ajutorul unui focos convențional de o jumătate de tonă.

Președintele ucrainean Volodmir Zelenski a admis oficial că Ucraina dezvoltă rachete cu rază lungă de acțiune, poreclite Flamingo după o colorare în roz accidentală și care înlocuiesc rachetele  de croazieră Kh-55 la care Ucraina a renunțat în anii 1990. 

Dacă afirmațiile oficiale ale Kievului despre capacitatea de zbor la joasă altitudine sunt reale, atunci aceste rachete au potențialul de a modifica balanța de securitate dintre Europa și Rusia, spun unii analiști în domeniul securității.

Cu o greutate de șase tone și o lungime de șase metri, racheta Flamingo este propulsată de un motor cu reacție și are capacitatea de a transporta 430-550 de kilograme de explozibil, cu o viteză apropiată de viteza sunetului

Racheta are ghidare GPS și navigație internă și ar trebui să lovească la o distanță de 15 metri sau mai puțin de țintă – ceea ce nu e o precizie de clasă mondială, dar, conform standardelor ucrainene, este mai mult decât suficient pentru a ataca o rafinărie din Rusia.

Kievul ar fi efectuat două sau trei teste ale rachetei în luptă

Cel mai bine documentat atac a fost asupra unei baze a poliției secrete ruse din Crimeea, în august – imaginile din satelit au arătat efectele a două lovituri, care au distrus o cazarmă și niște aeroglisoare pe o plajă, iar un crater masiv a fost observat la aproximativ 100 de metri de ținta probabilă. Comparativ cu racheta de croazieră Tomahawk, de top, fabricată în SUA, Flamingo nu are o precizie chirurgicală, dar are un focos de aproape trei ori mai mare.

„Un aspect pe care ucrainenii îl scot în evidență de fiecare dată este că au raza de acțiune necesară pentru a lovi ținte (în Rusia), dar nu și puterea. Ei spun că focoasele dronelor lor nu sunt suficient de puternice. Or această rachetă îmbină raza de acțiune și puterea”, a declarat generalul-maior australian (în retragere) Mick Ryan, cercetător senior pentru studii militare la Institutul Lowy, într-un comentariu pentru Kyiv Post.

„Racheta Flamingo este destul de ușor de gestionat de către un sistem de apărare aeriană stratificată bine pus la punct. Ideea este că Rusia nu îl are”, a apreciat Anders Puck Nielsen, analist la Colegiul Regal Danez de Apărare. „Raza de acțiune a rachetei înseamnă că numărul de ținte potențiale este imposibil de protejat de către Rusia. De asemenea, este evident că Rusia suferă de uzura sistemelor sale de apărare aeriană. Așadar, chiar dacă racheta Flamingo este masivă și ușor de detectat, le-ar putea da totuși o mare bătaie de cap rușilor.”

Conform declarațiilor lui Zelenski și ale producătorului Fire Point, facilități secrete produc deja una sau două rachete pe zi, la un cost de aproximativ 500.000 de dolari pe unitate, 100 de rachete ar fi gata de lansare, iar până la începutul anului viitor, rachetele Flamingo ar putea fi disponibile pentru a fi trase la o rată de șapte rachete pe zi. 

Acest ritm de producție, dacă este menținut, ar permite Ucrainei să atingă nivelul arsenalului de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune pe care l-a abandonat voluntar în anii 1990 până în mai sau cel târziu în iulie 2026. În acel moment, Ucraina ar deveni, după Rusia, posesorul celei mai puternice forțe de rachete de croazieră din Europa, ajungând la un număr de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune cât Franța și Marea Britanie la un loc.

Cursa de a produce rachete Flamingo

Producătorul spune că producția ieftină a unei arme viabile nu este doar posibilă, ci este în curs  datorită utilizării unui compozit din fibră de carbon și motorulului turbofan Ivchenko-Progress AI-25 sau AI-25TL, o centrală electrică pentru aeronave.

Produs de compania aerospațială ucraineană Motor Sich încă din anii 1960 pentru avionul de transport cu turbopropulsor An-26, motorul AI-25L este ieftin, iar mii de exemplare potrivite pentru recondiționare sunt disponibile în vechile avioane An-26 sau în depozitele din întreaga lume, conform unei prezentări a Fire Point.

„Ucraina a investit bani și propagandă în programul FP-5, astfel încât este probabil ca acesta să aibă succes chiar și după dificultățile inițiale”, a declarat Donald Hill, coautor al raportului militar din surse deschise Ukraine Update, în comentarii pentru Kyiv Post.

„FP-5 va fi probabil folosit pentru a ataca ținte pe care alte arme ucrainene nu le pot atinge, penetra sau deteriora în aceeași măsură cu focoase de mai mici dimensiuni. Fiind un produs local, nu există restricții privind modul în care poate fi utilizat.”

„Rusia nu poate face prea multe, în afară de a lua în considerare faptul că tot mai multe ținte sunt acum în pericol și de a-și adapta apărarea aeriană... Războiul Rusiei este contracronometru, iar un program Flamingo de succes iuțesc timpul”, a spus fostul ofițer al armatei americane.

Germania a anunțat în luna mai că aloca 5,7 miliarde de dolari pentru producția comună de arme cu rază lungă de acțiune, inclusiv rachete, în Ucraina, conform declarațiilor oficiale, fiind așteptate „creșteri semnificative” până la sfârșitul anului 2025. Comentariile cancelarului german Friedrich Merz și ale altora nu au spus armelor pe nume.

Hans Petter Midttun, fost angajat al Statului Major al Apărării norvegian, care lucrează în prezent la Institutul Ucrainean pentru Securitate și Dreptul Mării, a declarat, într-un interviu acordat publicației Kyiv Post, că, deși afirmațiile ucrainene despre producția armei nu sunt dovedite, faptul că existența armei, precum și experiența Ucrainei în dezvoltarea propriilor arme pentru a lovi punctele slabe ale Rusiei, precum infrastructura energetică, va obliga Rusia să își schimbe calculele privind securitatea și atacul asupra Ucrainei.

Paritate strategică

„Ucraina atinge treptat paritatea strategică, crescând considerabil costurile Rusiei. Introducerea capabilităților de atac cu rază lungă de acțiune contribuie, de asemenea, la reducerea dependenței sale de considerațiile strategice occidentale – sau, mai degrabă, de politica occidentală de a forța Ucraina să lupte cu o mână legată de spate”, a spus Midttun. „Rusia nu va mai putea purta războiul cu impunitate, întrucât rețeaua sa de comandă și control, rețelele de apărare aeriană, baza industrială de apărare, logistica, bazele aeriene și terestre și economia sunt expuse la din ce în ce mai multe atacuri.”

Unii analiști, coordonați de Michael Kofman, cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace, au argumentat că o capacitate reală a Ucrainei de a lovi Rusia cu arme puternice cu rază lungă de acțiune i-ar putea convinge pe aliații Ucrainei să nu o abandoneze, deoarece asta nu ar face decât să ofere Ucrainei un stimulent mai puternic pentru a lovi Rusia, fără a ține cont de o posibilă escaladare.

„Aș spune că acesta a fost un efect al producției interne de arme a Ucrainei în general. Este destul de limpede că Donald Trump a fost surprins să afle că Ucraina era de fapt mult mai puțin dependentă de SUA decât credea și că, prin urmare, era imposibil să preseze Ucraina pentru un acord de pace nefavorabil. Rachetele de croazieră cu rază lungă de acțiune nu fac decât să contribuie la acest calcul”, a spus Nielsen. „Un alt aspect semnificativ al rachetei Flamingo este că aceasta este de fapt o capacitate de care multe țări europene au nevoie în acest moment. Capacitatea de a construi aceste rachete creează oportunități pentru industria de apărare, Ucraina servind ca furnizor pentru alte țări. Acest lucru face din Ucraina un partener de securitate mai atractiv.”

Atacurile pe teritoriul Rusiei, efectuate în bună parte cu arme locale

Observatorii evaluează că Ucraina va dori și va avea nevoie în continuare de arme occidentale pentru lovituri care nu pot fi efectuate cu arme proprii.

„Ucrainenii vor dori în continuare rachetele Taurus și Storm Shadow, aceasta (racheta Flamingo) nu este un înlocuitor pentru ele. Aceste arme (occidentale) sunt special concepute pentru a lovi ținte apărate și întărite”, a spus Ryan. „Flamingo nu poate reproduce această capacitate.”

Kyrylo Budanov, șeful agenției de informații militare ucrainene HUR, a declarat luni, într-un interviu acordat presei ucrainene, că ideea principală este că Ucraina este în război, iar în război trebuie găsite instrumente de a lovi inamicul eficient.

„Nouăzeci și nouă la sută din atacurile recente efectuate de Ucraina pe teritoriul rus – inclusiv cele asupra rafinăriilor de petrol – au fost efectuate folosind sisteme produse local. Ucraina operează acum independent și eficient – ​​chiar și Rusia recunoaște acest lucru”, a declarat Budanov.

„Atacurile Ucrainei au produs rezultate mult mai mari împotriva Federației Ruse decât sancțiunile economice occidentale. Prin acțiune directă, am provocat daune mult mai importante veniturilor Federației Ruse decât toate pârghiile economice (occidentale) impuse până acum. Acesta este un adevăr neplăcut, deoarece ne conduce la următoarea concluzie: presiunea sancțiunilor este în mod evident insuficientă. În momentul în care am pornit atacurile aeriene pe teritoriul rus. Acum avem propria producție. Da, vrem mai mult – întotdeauna vrem mai mult. Dar tocmai această producție locală ne-a oferit oportunitatea de a ne folosi forțele și resursele în conformitate cu strategia noastră. În ultimă instanță, asta dă rezultate”, a subliniat șeful spionajului ucrainean.

Europa

