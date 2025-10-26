Cum a reușit ministrul Apărării să scape de încorporare când armata era obligatorie în România: „Am tot lălăit cu școala. După aia m-am angajat”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a povestit, sâmbătă, în cadrul emisiunii „Zona Zero” de la Antena 3 CNN, cum a reușit să evite efectuarea stagiului militar obligatoriu în perioada în care serviciul era impus prin lege. Oficialul a oferit și detalii despre activitățile sale din tinerețe, afirmând că sportul l-a ajutat să dezvolte abilități similare cu cele formate în armată.

„În ’92 am intrat la facultate, apoi m-am apucat să muncesc. Am zis că termin eu facultatea, la un moment dat – Automatica. N-am mai terminat-o. M-am apucat de o particulară. Am tot muncit. Eu, când am intrat de-a lungul vieții, am tot lălăit cu școala, cum se zice pe românește. După aia m-am angajat. Am fost head hunted, au tras unii și alții de mine să vin să lucrez, ceea ce a fost convenabil”, a explicat ministrul.

Moșteanu a adăugat că, în anii 2000, armata nu mai era la fel de strictă în privința încorporărilor: „Și apoi, după începutul anilor 2000, nici nu prea mai veneau ordine de încorporare. Eu, fiind student, puteam să fac armata la finalul facultății și spre 2005 s-a decis că din 2007 nu se va mai face. Însă undeva la începutul anului 2000 nu mai trăgea armata de tine să vii să faci armata obligatorie.”

Întrebat dacă știe să folosească o armă, ministrul a spus că a tras de mai multe ori în poligoane private: „De multe ori, în poligoane private, înainte să fiu ministru. Nu e foarte complicat. Sunt poligoane private. Chiar e o experiență foarte bună. E un cadou foarte bun pe care eu l-am făcut prietenilor mei. De exemplu, când n-aveți o idee de cadou: o sesiune de trageri. Există poligoane private în tot Bucureștiul și în jurul Bucureștiului. E o experiență frumoasă.”

Ministrul Apărării a vorbit și despre importanța sportului, subliniind că disciplina și spiritul de echipă dobândite astfel pot fi comparabile cu cele formate în armată: „Cred că ajută armata. Ajută la disciplină, la spirit de echipă, cred. Eu am făcut mult sport, am jucat 15 ani baschet într-o formă organizată și asta cred că ajută poate la fel de mult, poate la fel de important, tot pentru spirit de echipă, pentru organizare, pentru muncă, pentru fitness. E foarte important să poți să te miști bine, să fii bine în pielea ta până la o vârstă cât mai înaintată. Eu mai fac și acum un pic de sport.”

În final, Moșteanu, care împlinește în curând 52 de ani, a glumit pe seama formei sale fizice și a făcut o comparație cu realizatorul TV Mircea Badea: „Da, aș putea să mai slăbesc niște kile, să mai alerg un pic. Mircea Badea, colegul dvs., probabil face mai multe flotări decât mulți cu 20 de ani mai tineri, dar e foarte sportiv.”