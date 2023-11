Migrația la sat. Oamenii explică de ce au renunțat la viața la oraș: „Acolo mergeam la sală, aici am sala în aer liber”

Tot mai multe persoane renunță la viața de oraș pentru cea de la țară. E un trend aflat în continuă creștere care arată dorința oamenilor de a trăi diferit de cum au făcut-o până acum. Perioada de acomodare poate fi una dificilă dacă nu ai suficientă răbdare.

Un membru al comunității „Mutat la țară – Viața fără ceas” a fost interesat de schimbările pe care le-a adus migrația la sate în viața celor care au făcut acest pas. Părăsirea locuinței de la oraș pentru a merge la țară vine, însă, atât cu o serie de avantaje, cât și cu dezavantaje.

„Sunt curioasă cum vi se pare schimbarea de a va muta la țară, după ce sunteți deja de ceva timp acolo, mai ales pentru persoanele care vin din orașele mari ale țării?”, a întrebat o persoană pe grup.

Iar un răspuns i-a fost oferit chiar de Andy Hertz, fondatorul grupului „Mutat la țară – Viața fără ceas”, o comunitate care numără, în prezent, peste 288.000 de membri. În 2016, Andy a lăsat viața din Londra pentru a trăi într-un sat din Apuseni, iar de atunci promovează viața de la țară. S-a mutat într-o comună din Hunedoara și nu a regretat niciodată alegerea făcută.

„Din Londra într-un cătun din Apuseni. Nu știu unde ar putea fi mai bine și mai frumos. Chiar nu știu unde puteam locui în lume și să fie mai bine. Nu e simplu, nu e fără muncă, nu e fără bani, nu e fără probleme, dar e bine așa cum e.”, a spus Andy Hertz.

Au fost oferite răspunsuri de la oameni din întreaga țară. „La 14 km de Galați: ne întrebăm de ce am ezitat atât de mult timp să fugim din oraș. Ne-am mutat deja de 6 ani și parcă nu am fi locuit nicicând în altă parte!”, spune Codruț.

Majoritatea oamenilor sunt mulțumiți de decizia pe care au luat-o. „Mutată la jumătatea drumului dintre Buzău și Ploiești, acum 4 ani. Unele s-au schimbat, pe altele le-am păstrat. Mă uit în urmă și văd doar o evoluție, o evoluție sufletească, o mulțumire cum nu credeam că voi simți. Nimic nu-i simplu, totul se face muncind, uneori peste puteri. Astăzi, privindu-mi curtea, unde totul a prins contur și ordine și viață, știind că totul a curs prin mâinile mele, inclusiv construcția casei, simt recunoștință pentru propria persoană și pentru decizia luată”, spune Cristina, o membră a grupului.

Când te muți cu locuința, procesul vine și cu câteva dezavantaje. Unele persoane au început să simtă lipsa vechilor prieteni.

„Noi ne-am mutat din București într-un sat din Harghita despre care nu știam nimic. Ne place natura și uram haosul din București. După un an și jumătate încă credem că a fost decizia potrivită, dar au apărut challenge-uri pe care nu le anticipasem. Oamenii sunt foarte de treabă (mult mai faini decât în București), dar e greu să îți faci prietenii mai meaningful, mai ales pentru că sunt prea puține lucruri/valori în comun. Prietenii mai vechi încă ne vizitează, dar iarna se întâmplă mai rar (cum era și de așteptat), ceea ce poate fi deprimant. În continuare am recomanda oricui să facă pasul ăsta, dar dacă e posibil să se întâmple cât de cât aproape de un oraș mare, ajută mult”, spune Mihai.

Părerile sunt împărțite și când vine vorba de naveta pe care trebuie să o faci spre locul de muncă.

„La țară e super, iarbă verde, spațiu, pomi fructiferi, vie, câini, pisici, liniște, aproape de natură, fără betoane; avem păduri, dealuri. E o senzație incredibilă să știi că un petec de pământ este AL TĂU! La oraș (12-14km) ajungem cu mașina, bicicleta sau motocicleta. Există și autobuze, cam la fiecare oră”, consideră Marius.

„Merită, mai ales atunci când nu trebuie să faci naveta la serviciu sau la școală. Altfel cred că este foarte obositor, dar și costisitor!”, este părerea Mihaelei.

Un răspuns relevant despre plăcerile vieții de la țară îi aparține Liviei care s-a mutat într-o comună din județul Călărași: „Toți au fost șocați! Cum? Tu? De la oraș te duci la sapă? Exact! Avem și sapă, dar folosim motocultorul! Și secera, dar avem motocositoare! Și, da! Folosim mânuțele, cu unghiile de 100 de lei, în loc de adidas, în grădină, avem încălțări din cauciuc! Și multe alte paralele! Dar...! Ce poate fi mai bun decât un cocoș din coteț, ouțe proaspete, câteva sute de kg de roșii în fiecare an, ardei, vinete, varză, dovlecei? E mult de muncă, la oraș mergeam la sală, aici am sala în aer liber! Consider că la munca pe care o facem, de plăcere, pentru că avem resurse bugetare, beneficiile sunt mult mai mari!”.