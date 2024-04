Anunțul făcut de Andy Hertz, fondatorul comunității „Mutat la țară - viața fără ceas“. Oamenii au sărit să-l încurajeze VIDEO

Andy Hertz, românul întors în țară care a fondat comunitatea online „Mutat la țară – viața fără ceas”, cu peste 300.000 de membri, a făcut un anunț-surpriză, bine primit de internauți.

Andy Herz, românul care a fondat comunitatea virtuală, cu peste 300.000 de membri, „Mutat la țară – viața fără ceas” candidează la primăria comunei Buceș, aflată în Hunedoara, în Munții Apuseni.

„Dragi prieteni, am luat decizia de a candida independent pentru funcția de primar al comunei Buceș, județul Hunedoara. Această decizie nu a fost una ușoară, ci rezultatul unei lungi călătorii interioare în care am conștientizat că schimbarea începe cu noi înșine și că e de datoria fiecăruia dintre noi să ne implicăm activ în viitorul comunității noastre. Politica poate fi complicată și controversată, dar este, fără îndoială, un factor crucial în determinarea viitorului nostru. Așadar, a venit momentul să îmi asum responsabilitatea pentru comunitatea în care trăiesc”, a scris Andy Herz, într-o postare pe grupul de Facebook „Mutat la țară – viața fără ceas”.

În 2016, după mai mulți ani petrecuți În Londra, Andy Hertz a decis să se întoarcă în România pentru a trăi în satul de munte Tarnița, din comuna Buceș din Hunedoara.

„Am cunoscut întâmplător în Apuseni niște oameni mutați la țară în chirie și brusc parcă m-am trezit, parcă m-aș fi născut pentru a doua oară. Am descoperit o lume nouă, minunată, și am decis instant să nu mai plec la Londra, ci să-mi caut o casă la țară, la munte. Dacă ei puteau trăi la țară și au găsit soluții, puteam și eu. Mi-am dat seama că ceea ce am găsit aici, la țară, e mult mai aproape de sufletul meu, de viața pe care mi-o doream. Restul e istorie…”, relata românul în vârstă de 39 de ani, care între timp a devenit tatăl unei fetițe.

Comuna de pe drumul aurului din Munții Apuseni

Comuna Buceș din Hunedoara are circa 1.600 de locuitori, iar de-a lungul timpului, ocupațiile tradiționale ale localnicilor au fost muncile forestiere, creșterea animalelor și mineritul.

În satele de munte ale comunei Buceș (video - Stănija), de peste șase secole pentru a crește animale și a munci în minele bogate în aur și argint, pe care și le înființau singuri, scotocind munții în căutarea filoanelor bogate în aur.

Rămășițele unor mine vechi pot fi văzute și în prezent în așezări ca Stănija, chiar în curțile unor localnici, iar unii săteni povestesc că tradiția căutării aurului în pârâuri a fost păstrată din cele mai vechi timpuri.



Satele din comuna Buceș din Huendoara se află la poalele Masivului Buceș – Vulcan, la limita dintre județele Hundoara și Alba, o rezervaţie naturală care oferă oaspeţilor săi o panoramă spectaculoasă asupra văii Crișului Alb și munților Apuseni.

Vârful Vulcan, una dintre cele mai spectaculoase formaţiuni stâncoase din România, ocupă o suprafaţă de cinci hectare şi atinge înălţimea de 1.263 metri şi o diferenţă de nivel de peste 500 de metri faţă de trecătoarea de la Buceş.



Comuna Buceș din Hunedoara este traversată de șoseaua Brad – Abrud – Câmpeni (DN 74), un drum al aurului din Apuseni, care se strecoară prin defileul Buceş, trecând pe la poalele muntelui Vulcan, aflat la 25 de kilometri de municipiul Brad şi la intrarea în judeţul Alba ți pe lângă barajul Mihăileni (video).

În timpul Revoluţiei din Transilvania anilor 1848 - 1849, la poalele Masivul Buceş - Vulcan, moţii şi-au aşezat tabăra şi au purtat lupte grele pentru apărarea defileului. Locul istoric este căutat în prezent de amatorii de excursii în natură.