SUA adaptează arme hipersonice pentru lansatoare mobile. Ce înseamnă pentru securitatea globală

Compania de apărare Castelion a anunțat vineri că a câștigat contracte pentru integrarea rachetei sale hipersonice de atac „Blackbeard” cu sistemele actuale ale Armatei SUA — primul pas către posibilitatea dislocării acestor arme puternice şi dificil de interceptat la nivel global.

Statele Unite şi China se află într-o cursă pentru dezvoltarea armelor hipersonice, care zboară în straturile superioare ale atmosferei la viteze de cel puțin cinci ori mai mari decât viteza sunetului şi sunt proiectate să ocolească apărarea convenţională.

Integrare pe platforme existente

Castelion va colabora cu Armata pentru a integra sistemul Blackbeard pe platforme operaţionale precum HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). HIMARS a devenit un nume cunoscut după imaginile cu lansatoare folosite în războiul din Ucraina.

Alte companii americane, între care Stratolaunch, unitatea Raytheon din RTX şi Lockheed Martin, dezvoltă de asemenea capabilităţi hipersonice, iar succesul acestor programe ar putea conduce la contracte importante. Termenii contractelor de integrare cu Armata şi Marina nu au fost făcuți publici de Castelion. Bugetul propus al administraţiei pentru 2026 a alocat 25 de milioane de dolari pentru integrări viitoare similare, dar rămâne supus aprobării Congresului.

Un arsenal conceput pentru producţie în masă

Blackbeard, prima rachetă hipersonică a Castelion, a fost concepută pentru producţie în masă şi introducere rapidă în dotare, la un cost mult mai mic decât armele hipersonice tradiţionale. Compania îşi propune producerea a mii de unităţi anual la capacitate maximă, cu un cost ţintă de ordinul sutelor de mii de dolari pe unitate. Contractele reprezintă un pas important în diversificarea opţiunilor Pentagonului, care caută capabilităţi de lovitură mai accesibile.

Ce spune Armata şi care este rolul proiectului HX3

Documentele bugetare ale Armatei pentru anul fiscal 2026 — încă nefinalizate de Congres — menţionează planuri pentru o variantă viitoare a Precison Strike Missile (PrSM), denumită HX3, care ar putea „dubla raza” variantei de bază PrSM 1 la un cost inferior. Bugetul indică testarea capacităţii cu racheta hipersonică Blackbeard pentru a atinge „ţinte în mişcare sensibile în timp” şi ţinte consolidate la „un cost per rachetă mult redus faţă de cel din inventarul actual al Armatei.”

Documentele subliniază însă că Blackbeard GL (versiunea lansată de la sol) «nu este un înlocuitor pentru Long Range Hypersonic Weapons (LRHW)», în sensul că nu va atinge aceleaşi viteze sau raze de acţiune, ci urmăreşte să ofere aproximativ 80% din capabilitatea PrSM Increment 4 la un cost semnificativ redus.

Calendar şi etape de testare

Cererea pentru Blackbeard a fost aprobată în mai 2025, după ce liderii Armatei au instruit Rapid Capabilities and Critical Technologies Office să avanseze programul Common Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML), care include variante medii şi grele. CAML ar putea, în perspectivă, să înlocuiască platforma de bază HIMARS şi alte lansatoare.

Bugetul Armatei pentru 2026 prevede două faze: prima, livrarea unui „prototype proof-of-concept” pentru o demonstraţie programată între ianuarie şi martie 2026; a doua fază, producţia a cel puţin zece prototipuri de produs minim viabil pentru teste de zbor de pe un M142 HIMARS către sfârşitul anului fiscal 2026, dacă demonstraţia iniţială va fi reuşită.

Un director executiv al Castelion a spus că integrarea pe platforme validează rolul accesibilităţii şi al vitezei în descurajarea modernă. Compania a câştigat anterior un contract cu Office of Naval Research pentru un studiu iniţial privind un potenţial armament lansat din aer pentru misiuni anti-suprafaţă, dar nu a dezvăluit încă ce platformă navală ar urma să integreze Blackbeard.

Toate serviciile militare americane au investit masiv în arme hipersonice în ultimii ani, pe fondul competiţiei strategice cu China şi Rusia. În 2023, Armata a atribuit echipe concurente conduse de Lockheed Martin, respectiv Raytheon Technologies–Northrop Grumman, pentru dezvoltarea variantelor PrSM Inc 4, iar în 2024 şi 2025 programele au căutat extinderea portofoliului pentru lansare de la platforme autonome şi mobile.