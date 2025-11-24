search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Poliția Română avertizează asupra creșterii numărului de înșelătorii cu deepfake-uri. Cum să ne ferim de „capcanele” AI folosite pentru fraude și manipulare

0
0
Publicat:

Poliția Română atrage atenția asupra pericolelor tot mai mari generate de inteligența artificială, în special de videoclipurile și imaginile false create cu ajutorul noilor tehnologiilor AI generative. Potrivit autorităților, aceste instrumente au devenit preferatele infractorilor cibernetici, fiind folosite nu doar pentru fraudă, ci și pentru manipulare, afectarea reputației, provocarea de traume emoționale sau răspândirea unor falsuri despre fenomene științifice.

Poliția Română atrage atenția asupra pericolelor tot mai mari generate de AI. FOTO: Shutterstock
Poliția Română atrage atenția asupra pericolelor tot mai mari generate de AI. FOTO: Shutterstock

Într-un comunicat oficial, Poliția Română avertizează asupra unor persoane care se prezintă în mod fals drept reprezentanți ai instituției și încearcă să inducă în eroare populația, folosind tehnici de tip deepfake.

„Deepfake-urile (videoclipuri false create cu AI) şi imaginile generate artificial au devenit instrumentele preferate ale autorilor infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice, promovate masiv pe reţelele de socializare. Cetăţenii de bună-credinţă sunt induşi în eroare de aceste «capcane» crezând că văd celebrităţi, experţi financiari sau persoane aflate la nevoie”, arată Poliția Română.

Cele mai frecvente tipuri de fraude cu AI întâlnite în 2025

• Trading scam și investment fraud

Videoclipuri deepfake cu oameni de afaceri sau politicieni care „recomandă” investiții în crypto, forex sau platforme care promit îmbogățirea rapidă. Victimele sunt redirecționate către site-uri false unde depun bani ce ajung direct la infractori.

• Scam-uri caritabile

Deepfake-uri cu copii bolnavi, victime ale dezastrelor sau vedete care cer donații urgente. Sumele transferate prin link-uri false ajung în conturile infractorilor.

• Romance scam cu identități create de AI

Infractorii creează profiluri extrem de convingătoare, folosind imagini și clipuri generate artificial. După ce dezvoltă o relație emoțională cu victima, cer bani pentru „urgențe medicale” sau „bilete de avion”.

• Fraudă CEO/CFO (Business E-mail Compromise avansat)

Infractorii folosesc video-call-uri deepfake în care „șeful” solicită transferuri urgente de bani.

• Impersonarea celebrităților

Deepfake-uri cu personalități care „oferă gratuit” produse sau servicii, în realitate scheme de înșelătorie.

Potrivit statisticilor, tentativele de fraudă cu deepfake-uri au crescut masiv în 2025, pe fondul avansului tehnologic, iar pierderile la nivel global se ridică la zeci de miliarde de dolari anual.

Imagini cu persoane fictive: o nouă tendință periculoasă

Poliția avertizează și asupra proliferării imaginilor create 100% de AI cu persoane care nu există în realitate, extrem de realiste și folosite pentru:

- romance scams și catfishing,

- profiluri false de influenceri,

- promovarea de scheme piramidale,

- creare de „martori” în povești de investiții,

- șantaj și hărțuire, prin imagini compromițătoare fabricate.

Riscuri majore: de la pierderi financiare la manipulare politică

Utilizarea AI în scop infracțional poate duce la:

- pierderi financiare semnificative,

- traume emoționale,

- erodarea încrederii în instituții și media,

- manipulare politică și electorală,

- distrugerea reputației, în special prin deepfake-uri de tip revenge porn,

- amenințări la adresa securității naționale, inclusiv prin falsuri cu lideri politici.

La ce să fii atent în ceea ce privește videoclipurile deepfake

1. Trebuie verificat clipitul ochilor → în multe deepfake-uri vechi, clipitul era anormal, însă, în anul 2025, acest aspect a fost îmbunătățit considerabil, dar încă apar inconsistențe;

Citește și: Un videoclip fals cu Trump care „interzice” Tesla devine viral: „Elon m-a înjunghiat pe la spate”

2. Mișcările buzelor și sincronizarea cu sunetul → adesea nu sunt perfecte, mai ales în limbi non-engleză;

3. Iluminarea și umbrele → verifică dacă lumina de pe față se potrivește cu fundalul;

4. Reflexii în ochi și dinți → adesea lipsesc sau sunt nenaturale;

5. Mâini și degete → încă o slăbiciune majoră a multor modele A.I. – aspectul degetelor este anormal, ori sunt prea multe sau prea puține;

6. Caută artefacte → pete ciudate, blur în jurul feței, tranziții nenaturale;

7. Mâini și degete deformate (apar încă frecvent la deepfake-urile prezente în anul 2025);

8. Fundal inconsistent sau obiecte topite;

9. Ochi asimetrici sau pupile anormale;

10. Păr anormal sau îmbrăcăminte care nu are sens fizic;

11. Aspecte ale unor obiecte sau bunuri din videoclip sau imagine care par deformate;

12. Folosește reverse image search (Google Lens, TinEye) – dacă imaginea nu apare nicăieri altundeva înainte de data postării, e suspectă.

Măsuri de protecție și prevenire pentru cetățeni

Poliția Română a emis o serie de recomandări pentru a identifica materialele create cu ajutorul AI. 

1. Regula care se aplică pentru toate măsurile de protecție împotriva oricărei tentative de înșelăciune: Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat (îmbogățire rapidă, cadouri de la celebrități, iubire perfectă în două săptămâni etc.), ESTE FALS;

Citește și: Imaginea directorului Hidroelectrica, folosită într-un „deepfake” pentru promovarea tranzacționării false a acțiunilor companiei

2. Nu da click pe link-uri din reclame sau mesaje nesolicitate;

3. Nu transfera bani niciodată cuiva pe care l-ai cunoscut doar online;

4. Verifică întotdeauna sursa oficială: Dacă un om de afaceri, o persoană de notorietate sau orice altă personalitate promovează ceva, caută pe contul acesteia oficial de pe rețelele de socializare verificat și vezi dacă a postat acolo;

5. Activați autentificarea în doi pași (2FA) în aplicațiile și conturile importante, folosind o aplicație de tip „Authenticator” (nu doar SMS);

6. Este necesară raportarea conținutului suspect pe platformele pe care apare;

7. Se pot folosi extensii browser care detectează automat deepfake-urile;

8. În cazurile în care ați fost victima unei înșelăciuni în mediul online, sesizați cât mai rapid organele judiciare, întrucât o reacție promptă poate sprijini în mod semnificativ desfășurarea investigațiilor.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Kremlinului după ce SUA și Ucraina au negociat „ajustări” la planul de pace propus de Trump
digi24.ro
image
Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul „indexează” cu inflația peste noapte chiriile din locuințele de stat. Motivul invocat
stirileprotv.ro
image
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
gandul.ro
image
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
mediafax.ro
image
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
Meteo 24 noiembrie - 7 decembrie. După o încălzire uşoară, vremea să receşte brusc de la jumătatea săptămânii
observatornews.ro
image
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
De ce să tragi jaluzelele şi draperiile după ora 17:30. Sfatul experţilor te va ajuta să faci economii
playtech.ro
image
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou! Unde a avut loc seismul și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
A murit Cătălin Stănescu! Tânărul politician de 37 de ani a sfârșit tragic, într-un accident oribil. A lăsat o familie distrusă în urma lui!
romaniatv.net
image
Se schimbă regulile de pensionare. Doar cu 15% din pensie pentru ”specialii” care rămân să lucreze la stat
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol