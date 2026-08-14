 Dorin Mateiu îi face concurență lui Ion Țiriac! Iubitul Simonei Halep pregătește o investiție uriașă pe „teritoriul” magnatului | adevarul.ro
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Dorin Mateiu îi face concurență lui Ion Țiriac! Iubitul Simonei Halep pregătește o investiție uriașă pe „teritoriul” magnatului

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Dorin Mateiu, partenerul Simonei Halep, își extinde activitatea în domeniul imobiliar și pregătește un proiect de amploare la Brașov, oraș în care și Ion Țiriac are planuri importante pentru o investiție de zeci de milioane de euro.

Simona Halep și Dorin Mateiu Foto/Profimedia
Simona Halep și Dorin Mateiu Foto/Profimedia

Omul de afaceri a cumpărat în urmă cu aproximativ patru ani un teren pe care, în trecut, a funcționat o societate specializată în producția de semifabricate. Pe această suprafață, Mateiu intenționează să dezvolte un nou ansamblu de locuințe.

Planul său a ajuns în atenția autorităților brașovene încă de anul trecut. Într-o primă etapă, proiectul nu a primit aprobarea necesară, după ce a fost analizat de reprezentanții administrației locale și județene.

Situația s-a schimbat însă după câteva luni

Proiectul a fost aprobat de Comisia de Urbanism, însă dezvoltatorul trebuie să respecte mai multe cerințe înainte de a putea trece la următoarele etape. Printre acestea se numără amenajarea unei zone verzi și asigurarea unui anumit număr de locuri de parcare raportat la numărul de apartamente construite.

În același timp, Ion Țiriac are propriul proiect imobiliar în Brașov, pentru care a obținut recent aprobările necesare. Investiția este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro și ar urma să includă, pe lângă locuințe, spații verzi și facilități medicale.

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