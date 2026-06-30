Piscină interioară, saună și cinema privat. Cât cere proprietarul uneia dintre cele mai scumpe vile din România

Piața imobiliară din stațiunile montane ale Brașovului traversează o perioadă de expansiune, cu mai multe proprietăți scoase la vânzare, dar și cu prețuri în creștere, în special în segmentul premium.

Piața imobiliară din zona Bran continuă să atragă interesul investitorilor și al cumpărătorilor cu bugete mari, pe fondul unei oferte tot mai consistente și al unor prețuri în creștere. În primele cinci luni ale acestui an, numărul proprietăților scoase la vânzare a fost cu 14% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, fiind vorba despre aproximativ 80 de case și vile disponibile, potrivit datelor Imobiliare.ro.

Proprietăți mari, prețuri în creștere în Bran

Specificul pieței din Bran rămâne orientat către imobile de mari dimensiuni. Casele listate de agențiile imobiliare au, în medie, o suprafață utilă de circa 250 mp și sunt adesea foste unități de cazare turistică sau reședințe de vacanță exclusiviste.

Prețul mediu solicitat pentru casele și vilele din zonă a ajuns la 1.170 euro/mp în primele cinci luni ale anului, înregistrând o creștere de 6% față de perioada similară a anului trecut.

Potrivit sursei citate, în vârful pieței se află o vilă de lux evaluată la aproape 3 milioane de euro, una dintre cele mai scumpe proprietăți din întreg județul Brașov.

Este vorba despre o pensiune construită în 2006, cu 4 dormitoare și facilități premium, precum piscină interioară, saună și sală de cinema complet echipată. Conform anunțului de vânzare, proprietatea este potrivită atât pentru investiție turistică, cât și pentru uz privat.

Această proprietate se află la același nivel de preț cu o altă vilă din județ, o casă cu 11 camere situată în cartierul istoric Șcheii Brașovului.

Moieciu, alternativa mai accesibilă

Pentru cumpărătorii care își doresc o locuință la munte, dar consideră prețurile din Bran prea ridicate, Moieciu rămâne o alternativă mai accesibilă.

Zona, cunoscută pentru satele sale pitorești – Moieciu de Sus, Moieciu de Jos, Măgura și Peștera – se bazează pe turism rural și pe peisaje naturale spectaculoase.

În prima parte a anului, pe piața locală au fost disponibile aproximativ 60 de case și vile, cu 27% mai multe decât în 2025. Locuințele sunt, în general, mai mici decât cele din Bran, având o suprafață medie de circa 215 mp.

Potrivit Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat în Moieciu se situează la aproximativ 970 euro/mp util. Spre deosebire de Bran, unde au existat creșteri vizibile, proprietarii din Moieciu și-au menținut pretențiile financiare la un nivel apropiat de cel de la începutul anului 2025.