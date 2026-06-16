Video Cu cât se vinde „cea mai mică garsonieră” din România, aflată în centrul Bucureștiului. „TV-ul meu nu încape în camera aia...”

Un agent imobiliar a prezentat pe rețelele de socializare ceea ce susține că este „cea mai mică garsonieră” din România, cu o suprafață de sub 10 metri pătrați, situată într-o zonă ultracentrală a Capitalei. Videoclipul a devenit viral și a stârnit numeroase glume în rândul internauților.

„Astăzi vă prezint cea mai mică garsonieră și posibil și cea mai ieftină din toată România”, a transmis Filip, agentul imobiliar.

Garsoniera se află pe strada Ion Brezoianu, în apropierea Parcului Cișmigiu din București.

Apartamentul are o suprafață de 5,93 metri pătrați. Imobilul în care se află a fost construit în anii 1930 și este încadrat în prezent în clasa de risc seismic II. Potrivit agentului imobiliar, prețul proprietății este de 17.000 de euro. Anunțul de vânzare precizează că locuința este situată la etajul 8 al clădirii.

Garsoniera a fost folosită anterior de un student, adaugă Filip.

În videoclip, acesta a prezentat și lipsurile garsonierei. În primul rând, baia, de asemenea extrem de îngustă, este comună mai multor garsoniere. În plus, locuința nu dispune de bucătărie și nici de loc de parcare.

În plus, garsoniera necesită renovări, arătând spre gresia crăpată.

„O ofertă atipică — fără bucătărie, fără balcon și fără loc de parcare — dar cu poziție excepțională”, a transmis Filip în descrierea videoclipului.

„TV-ul meu nu încape în camera aia...”

Videcolipul a strâns mii de aprecieri și peste o mie de comentarii. Internauții fie au făcut glume pe seama garsonierei, fie s-au arătat șocați de prețul de vânzare.

„Am văzut boxe mai mari decât «garsoniera» asta... și mă refer la boxe de ascultat muzică”, declară un internaut.

„TV-ul meu nu încape în camera aia...”

„Asta se numește celulă”

„Am mai mult spațiu în camion”.

„17 mii ? Glumești, nu?”, a spus altă persoană.

„Cine stă acolo? Vreau să știu și eu! Cum să dai 17.000 de euro pe cotețul ăla de găini? Iisuse...”