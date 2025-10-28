search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Săptămânal, peste un milion de persoane manifestă intenții suicidale când conversează cu ChatGPT. Estimările OpenAI

0
0
Publicat:

Peste un milion de utilizatori ChatGPT trimit în fiecare săptămână mesaje care includ „indicatori expliciți ai unor posibile planuri sau intenții suicidale”, potrivit unui articol publicat luni pe blogul OpenAI. 

Potrivit OpenAI, GPT-5 a extins accesul la liniile de urgență. FOTO Shutterstock
Potrivit OpenAI, GPT-5 a extins accesul la liniile de urgență. FOTO Shutterstock

Cifrele anunțate reprezintă una dintre cele mai directe declarații ale gigantului din domeniul inteligenței artificiale cu privire la modul în care IA poate agrava problemele de sănătate mintală, potrivit The Guardian.

Constatarea, care face parte dintr-o actualizare privind modul în care chatbotul gestionează conversațiile sensibile, este una dintre cele mai directe declarații ale OpenAI cu privire la amploarea cu care IA poate agrava problemele de sănătate mintală.

„Urgențe de sănătate mintală legate de psihoză sau manie”

În plus față de estimările privind ideile suicidale și interacțiunile conexe, OpenAI a mai precizat că aproximativ 0,07% dintre utilizatorii activi într-o anumită săptămână – aproximativ 560.000 din cei 800 de milioane de utilizatori săptămânali – prezintă „semne posibile de urgențe de sănătate mintală legate de psihoză sau manie”.

Postarea a avertizat că aceste conversații erau dificil de detectat sau de măsurat și că aceasta era o analiză inițială.

Un adolescent s-a sinucis după o interacțiune intensă cu ChatGPT

Gigantului din domeniul inteligenței artificiale OpenAI se confruntă cu o atenție sporită în urma unui proces foarte mediatizat intentat de familia unui adolescent care s-a sinucis după o interacțiune intensă cu ChatGPT.

Comisia Federală pentru Comerț a lansat, în septembrie, o anchetă amplă asupra companiilor care creează chatboti cu IA, inclusiv OpenAI, pentru a afla cum măsoară impactul negativ asupra copiilor și adolescenților.

Răspunsuri mai dăunătoare decât înainte

Concluziile testelelor au fost că „actualizarea” ChatGPT oferă răspunsuri mai dăunătoare decât înainte.

OpenAI a precizat însă că recenta actualizare GPT-5 a redus numărul de comportamente nedorite ale produsului său și a îmbunătățit siguranța utilizatorilor într-o evaluare a modelului care a implicat peste 1.000 de conversații despre automutilare și sinucidere. 

„Noile noastre evaluări automate acordă noului model GPT-5 un scor de 91% de conformitate cu comportamentele dorite, comparativ cu 77% pentru modelul GPT-5 anterior”, se arată în postarea companiei.

Potrivit OpenAI, GPT-5 a extins accesul la liniile telefonice de urgență și a adăugat mementouri pentru utilizatori să ia pauze în timpul sesiunilor lungi. 

Gigantul a declarat că, pentru a aduce îmbunătățiri modelului, a recrutat 170 de medici din rețeaua sa globală de experți în domeniul sănătății pentru a-i asista cercetările din ultimele luni, care au inclus evaluarea siguranței răspunsurilor modelului său și ajutor la redactarea răspunsurilor chatbotului la întrebări legate de sănătatea mintală.

„Ca parte a acestei activități, psihiatrii și psihologii au analizat peste 1.800 de răspunsuri ale modelului referitoare la situații grave de sănătate mintală și au comparat răspunsurile noului model de chat GPT-5 cu cele ale modelelor anterioare”, a precizat OpenAI. 

Îngrijorări

De ceva vreme, cercetătorii din domeniul IA și susținătorii sănătății publice sunt îngrijorați de tendința chatbot-urilor de a confirma deciziile sau iluziile utilizatorilor, indiferent dacă acestea pot fi dăunătoare, o problemă cunoscută sub numele de „sicofanție”.

Îngrijorările specialiștilor sunt legate și de faptul că oamenii folosesc chatbot-urile IA pentru sprijin psihologic și avertizează că acest lucru ar putea dăuna utilizatorilor vulnerabili.

Limbajul utilizat în postarea OpenAI distanțează compania de orice legătură cauzală potențială între produsul său și crizele de sănătate mintală cu care se confruntă utilizatorii săi, notează The Guardian.  

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie
gandul.ro
image
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
mediafax.ro
image
La aproape 3 luni de la moartea lui Felix Baumgartner, familia austriacului a luat o decizie neașteptată. Ce se întâmplă cu o parte din averea acestuia
fanatik.ro
image
PSD i-a dat ultimatum lui Ilie Bolojan cu pensiile magistraților. Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură dacă legea pică iar la CCR
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Decizie radicală! Ce a făcut jucătorul lui Chivu, după ce a omorât un om cu mașina
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"
observatornews.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
playtech.ro
image
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Acestea sunt ULTIMELE imagini cu Ștefania Szabo în viața! Doctorița a murit în spital, la câteva ORE după un scandal uriaș
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Zelenski își dorește ca războiul să mai continue 2-3 ani. Dar, are nevoie de sprijinul Europei pentru a continua lupta
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză plauzibilă și reacția Colegiului Medicilor
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!