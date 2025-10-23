ChatGPT și alți boți de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp. Care este motivul

ChatGPT şi alţi boţi de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei. Măsura luată de Meta intră în vigoare începând din ianuarie 2026.

Anunțul a fost făcut de OpenAI, compania care deține platforma ChatGPT. Meta, care este ea însăşi o companie de AI, a schimbat regulile special pentru a interzice soluţiile terţe de inteligenţă artificială, scrie News.ro.

Astfel, chatbot-ul dezvoltat de OpenAI şi ceilalţi chatboţi terţi de AI vor înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp începând din 15 ianuarie 2026.

Utilizatorii îşi vor putea exporta conversaţiile cu ChatGPT din WhatsApp intrând pe profilul acestuia şi alegând opţiunea de a conecta contul de ChatGPT. În acest fel, discuţiile de pe WhatsApp cu ChatGPT vor fi sincronizate cu aplicaţia ChatGPT.

Meta a decis să blocheze soluţiile terţe pe WhatsApp, pentru ca cei peste trei miliarde de utilizatori ai aplicaţiei să nu aibă de ales decât Meta AI dacă vor să folosească un chatbot în cadrul platformei de comunicare.

Decizia companiei va fi cu siguranţă criticată de companiile care dezvoltă soluţii de AI şi, ţinând cont de cota imensă de piaţă a WhatsApp, nu sunt excluse nici procese pe această temă.