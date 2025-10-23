search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

ChatGPT și alți boți de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp. Care este motivul

0
0
Publicat:

ChatGPT şi alţi boţi de AI nu vor mai putea funcţiona pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei. Măsura luată de Meta intră în vigoare începând din ianuarie 2026.

ChatGPT nu va mai putea funcţiona pe WhatsApp/FOTO: Getty Images
ChatGPT nu va mai putea funcţiona pe WhatsApp/FOTO: Getty Images

Anunțul a fost făcut de OpenAI, compania care deține platforma ChatGPT. Meta, care este ea însăşi o companie de AI, a schimbat regulile special pentru a interzice soluţiile terţe de inteligenţă artificială, scrie News.ro.

Astfel, chatbot-ul dezvoltat de OpenAI şi ceilalţi chatboţi terţi de AI vor înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp începând din 15 ianuarie 2026.

Utilizatorii îşi vor putea exporta conversaţiile cu ChatGPT din WhatsApp intrând pe profilul acestuia şi alegând opţiunea de a conecta contul de ChatGPT. În acest fel, discuţiile de pe WhatsApp cu ChatGPT vor fi sincronizate cu aplicaţia ChatGPT.

Meta a decis să blocheze soluţiile terţe pe WhatsApp, pentru ca cei peste trei miliarde de utilizatori ai aplicaţiei să nu aibă de ales decât Meta AI dacă vor să folosească un chatbot în cadrul platformei de comunicare.

Decizia companiei va fi cu siguranţă criticată de companiile care dezvoltă soluţii de AI şi, ţinând cont de cota imensă de piaţă a WhatsApp, nu sunt excluse nici procese pe această temă.

Tehnologie

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
stirileprotv.ro
image
Ultimele pregătiri pentru sfințirea CATEDRALEI MÂNTUIRII NEAMULUI. Au fost așezate scaunele în interiorul impunătorului edificiu
gandul.ro
image
Atenție șoferi! Ceaţa densă afectează traficul în mai multe judeţe
mediafax.ro
image
Gazzetta dello Sport a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua. Ce au scris italienii înaintea meciului cu Bologna
fanatik.ro
image
EXCLUSIV Neclarități în CV-ul lui Bolojan: a terminat în 3 ani o facultate care dura 5
libertatea.ro
image
Doi tineri au fost găsiți morți, în condiții suspecte, într-o mașină, în zona lacului Frumoasa din Harghita
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Doi tineri, găsiţi morţi în maşină, în Harghita: lângă ei era un asomator. Ipoteză: crimă urmată de suicid
observatornews.ro
image
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
cancan.ro
image
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
prosport.ro
image
Vine iar frigul. Când se răceşte vremea, temperaturile scad brusc
playtech.ro
image
Suma uriașă plătită pentru o oră de antrenament cu David Popovici
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se schimbă formula de calcul, cum se calculează de anul viitor şi cine este afectat
romaniatv.net
image
Zelenski anunță teritoriile la care ar fi dispus să renunțe. Care ar putea fi viitoarea graniță cu Rusia
mediaflux.ro
image
Aflat într-o stare avansată de ebrietate, căpitanul echipei din România a produs un accident grav în centrul orașului!
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă. Ai 30 de zile la dispoziție
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Nuanța neașteptată a pedichiurii lui Meghan Markle. Ducesa a promovat cea mai în vogă culoare a toamnei

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci