Schimbare de regulă în Educație: Profesorii pensionabili, ultimii la repartizare. Noua regulă îi pune după colegii cu posturile restrânse

Cadrele didactice care solicită prelungirea activității peste 65 ani vor putea să ocupe în continuare postul doar dacă acesta este viabil și dacă nu a fost solicitat pentru soluționarea situațiilor de restrângere de activitate și completări de normă.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2026-2027 vine cu o modificare pentru profesorii care doresc să rămână în activitate și după îndeplinirea vârstei standard de pensionare. Concret, cadrele didactice care solicită prelungirea activității peste 65 ani (până la 70 ani) pot depune cereri în 17-18 martie la unitățile de învățământ, în 19 martie cererile se aprobă, urmează etapa de verificare la nivelul IȘJ și aprobarea listei finale în 24 martie.

Noul calendar înseamnă că îi pune pe profesorii pensionabili la rând după colegii lor mai tineri afectați de restrângerile de activitate sau care au nevoie de completări de normă. Lista posturilor disponibile pentru etapele mișcării de personal se publică în luna ianuarie, iar din această listă fac parte și posturile ocupate de profesorii care împlinesc 65 ani până la 1 septembrie 2026.

Măsura este privită în sistem drept una de normalitate. „Dacă sistemul are nevoie, îi poate primi și-n toamnă, nu e obligat să-i primească acum. Deocamdată s-a făcut un prim pas, se poate și mai bine”, susțin voci din educație care ar fi văzut măsura dusă chiar mai departe, astfel încât să li se ofere o șansă mai bună la un loc în învățământ profesorilor care susțin an de an examenul de titularizare, îl trec cu note mari, dar nu se pot titulariza din lipsă de posturi.

Când depun cereri doamnele care vor să rămână în activitate până la 65 ani

Măsura nu le afectează în schimb pe doamnele care împlinesc vârsta de 62 ani și 6 luni și doresc să rămână în activitate până la 65 ani (precum colegii bărbați), pentru că solicitările lor trebuie depuse în ianuarie.

Inspectoratul Școlar Județean Olt a făcut publice, pe site-ul propriu, mai multe precizări privind pensionarea/menținerea ca titulari în anul şcolar 2026-2027, peste vârsta de 65 de ani. Se regăsesc, de asemenea, și precizări privind condițiile în care se poate solicita reîncadrarea în funcția de personal didactic, în anul școlar 2026-2027, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.

Conform acestor precizări, în perioada 12-23 ianuarie 2026, unitățile de învățământ întocmesc listele cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a listelor cu personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare - pentru limită de vârstă; la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială - începând cu data de 1 septembrie 2026, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar.

În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii se constată exercitarea dreptului privind menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, iar în următoarele cinci zile lucrătoare directorul unităţii de învăţământ emite decizia privind menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Doamnele solicită o singură dată rămânerea în activitate până la 65 ani, însă pot să se răzgândească în orice moment până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Menținerea în activitate după 65 ani, doar dacă postul nu se „consumă”

Pentru profesorii care doresc să rămână în activitate și după 65 ani condiția este ca postul solicitat să fie viabil după consumarea etapelor de rezolvare a situațiilor de restrângere de activitate, respectiv completări de normă. De asemenea, această solicitare se reînnoiește anual.

Pensionabilii care doresc rămânerea în activitate pot depune și înregistra cererile la secretariatele unităților de învățământ/CJRAE în perioada 17-18 martie 2026. Aceste cereri sunt aprobate la nivelul unității de învățământ până în 19 martie, iar listele finale vor cuprinde cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2026-2027 se întocmesc la nivelul inspectoratului școlar în perioada 19-20 martie.

Cadrele didactice nemulțumite pot depune contestație în perioada 20-23 martie, soluționarea acestor contestații urmând să aibă loc în 24 martie. În 25-26 martie, conform calendarului, are loc emiterea și comunicarea deciziilor privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic de predare în funcția didactică în anul școlar 2026-2027.

Se poate reveni în activitate de la pensiie

Cei care s-au pensionat și vor să revină în activitate ca titular – situații destul de rare - o pot face, însă totul depinde de posturile existente.

Pot fi reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, sub condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării:

a) cadrele didactice pensionate, bărbați, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar și care nu împlinesc 70 de ani până la data de 1 septembrie 2026;

b) cadrele didactice pensionate, femei, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar și care nu împlinesc 67 de ani şi 7 luni până la data de 1 septembrie 2026.

Pensionarii din cele două categorii trebuie să se adreseze în scris consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, anexând documente justificative privind activitatea didactică și științifică. Cererile se discută, se analizează de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE, care emit acordul de principiu/refuzul privind reîncadrarea în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2026-2027, în funcție de datele comunicate de ISJ/ISMB, de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ.

Poate primi aprobarea numai personalul didactic de predare pensionat căruia i se pot constitui norme didactice complete în concordanță cu documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul unităților de învățământ/centrelor şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică/logopedice/pentru furnizarea serviciilor de sprijin în care urmează să fie reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare.

Decizia de reîncadrare poate fi însă și revocată dacă se constată că s-a redus numărul de ore.

Ce în acest an școlar, spre deosebire de anii anteriori, nu se mai întâmplă este ca profesorii pensionari să solicite în număr mare ore la plata cu ora.

„La pensie doresc foarte mulți, la cumul din ce în ce mai puțini, pentru că din păcate formula de calcul a celor care sunt în regim de plată cu ora a rămas echivalentul plății unui zilier. Pentru cei care sunt la sfârșit de carieră este în jur de 32 lei/oră”, a precizat președintele Sindicatului de Învățământul Preuniversitar Olt, Ionel Barbu.

Profesorii pensionabili care predau discipline precum Fizica, Chimia, Informatica, Matematica, discipline tehnice sunt în continuare de un real sprijin, nevoia pentru aceste discipline, neacoperită în urma concursului anual de titularizare, fiind în continuă creștere.