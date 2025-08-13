Patriarhia Română demontează zvonurile: Preoții și măicuțele au plătit mereu contribuții, nu primesc servicii de sănătate gratuite

Patriarhia Română respinge categoric informațiile apărute în ultimele zile potrivit cărora preoții și monahii ar urma să-și piardă asigurarea medicală de la 1 septembrie 2025, calificându-le drept „complet false” și explicând că aceștia plătesc contribuții ca orice alt angajat.

Într-un comunicat oficial, instituția subliniază că membrii clerului care au venituri plătesc, ca orice angajat, contribuțiile și impozitele aferente, iar monahii fără venituri beneficiază de asistență medicală gratuită prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte, în aceleași condiții ca orice cetățean fără venituri.

„Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuție. Atât personalul clerical, cât și majoritatea monahilor sunt angajați ai unităților de cult și achită, ca orice alt angajat din România, impozite și contribuții la salariu, fără a beneficia de nicio scutire specială”, precizează Patriarhia Română.

Monahii beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri

În ceea ce privește monahii fără venituri, Patriarhia explică faptul că aceștia beneficiază de asistență medicală în baza acelorași principii aplicabile oricărui cetățean fără surse financiare.

„Monahii care nu realizează venituri – fie din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fie aparținând altor culte religioase recunoscute (prin asimiliare) – beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri. Dacă în cazul asistaților sociali dreptul la asigurare se acordă pe baza unui dosar depus la primărie, pentru personalul monahal, această procedură este realizată prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Condiția esențială rămâne aceea de a nu realiza niciun fel de venituri” atrage atenția Biserica Ortodoxă Română.

Veniturile monahilor în regim de PFA contravin normelor bisericești și legii

Pe lângă dezmințirile privind asigurările, instituția respinge și teza potrivit căreia monahii ar lucra ca PFA. Patriarhia atrage atenția că presupusele venituri ale monahilor în regim de PFA contravin normelor bisericești și legii.

„Afirmația conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată) este complet falsă și contravine în mod direct Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, care interzice clericilor și monahilor desfășurarea de activități economice. Așa cum prevede articolul 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult: „Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere și valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult, precum și de tipărire a cărților de cult, a celor teologice sau cu conținut bisericesc, necesare practicării cultului”. Aceste activități nu sunt desfășurate de persoane fizice autorizate (PFA), contrar celor afirmate eronat în unele materiale de presă” mai transmit oficialii BOR.

Patriarhia Română face un apel la responsabilitate în comunicarea publică, solicitând respectarea adevărului și evitarea propagării informațiilor neconfirmate sau tendențioase cu privire la statutul personalului clerical și monahal în sistemul de asigurări de sănătate, mai arată sursa citată.