Însoțitor de zbor, găsit drogat și complet gol în toaleta avionului. Bărbatul a fost concediat

Un însoțitor de zbor al companiei British Airways a fost găsit sub influența drogurilor și complet dezbrăcat într-o toaletă a avionului, în timpul unui zbor din California spre Londra.

Haden Pentecost a fost descris ca fiind agitat, transpirat și incoerent înainte de decolare. El a fost retras din atribuții de către managerul de cabină, după ce a lipsit de la verificările obligatorii de siguranță, potrivit The Guardian.

După ce s-a plâns de crampe stomacale și a spus că trebuie să își schimbe hainele, însoțitorul s-a încuiat într-una dintre toaletele aeronavei.

O colegă l-a găsit acolo complet dezbrăcat și fără să conștientizeze că nu avea haine pe el. Ea a fost nevoită să-l îmbrace înainte de a-l muta pe un scaun liber, a relatat instanța.

Însoțitorul a fost ulterior chemat la discuții cu căpitanul aeronavei, iar apoi a fost solicitat ajutorul unui specialist medical, a precizat magistratul.

Potrivit anchetatorilor, Pentecost avea pupile dilatate, puls ridicat și a trebuit monitorizat la fiecare 20 de minute până la sosirea pe Aeroportul Heathrow, unde paramedicii l-au transportat la spital. Analizele de sânge au arătat ulterior prezența metamfetaminei și a amfetaminei în organism.

Compania British Airways l-a concediat între timp, a transmis instanța.

Haden Pentecost a apărut vineri în fața magistraților de la Uxbridge, unde a pledat vinovat pentru îndeplinirea unei funcții aviatice sub influența drogurilor. Însoțitorul de zbor, în vârstă de 41 de ani, originar din Basingstoke, a fost eliberat pe cauțiune și urmează să fie condamnat la Curtea Coroanei din Isleworth la o dată ulterioară.