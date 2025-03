Numeroase sate pitorești din România și-au transformat râurile și pășunile de la periferie în gropi de gunoi. Chiar dacă unele localități s-au dezvoltat, localnicii nu se lasă convinși să renunțe la practicile dăunătoare mediului.

O mulțime de sate din România înfățișează călătorilor priveliști contrastante. Au case pitorești, unele îngrijite și sunt înconjurate de atracții ale naturii. La marginea lor, turiștii descoperă gropi de gunoi improvizate de localnici, pe malurile râurilor, în locul unor pășuni sau în păduri.

Obiceiul arderii deșeurilor, tot mai dăunător

Unii săteni preferă să își arunce gunoaiele menajere și obiectele vechi, care nu le mai sunt de folos în preajma caselor, în albiile râurilor sau în șanțuri. Primăvara, le dau uneori foc împreună cu crengile și frunzele uscate, la fel cum se întâmplă cu pășunile de la marginea localităților.

Nemulțumiți de atitudinea vecinilor lor, unii români au reclamat daunele produse de aceștia pe rețelele sociale, afirmând că au apelat fără succes la autorități.

„Sunt născut și trăiesc la țară de 41 de ani și sunt o fire neconflictuală, prefer să las de la mine și să conviețuiesc pașnic cu vecinii. Localitatea în care trăiesc s-a dezvoltat considerabil, în sensul că există rețea de apă potabilă, canalizare, salubritate, cam tot ce ar trebui să fie în zilele noastre într-o comunitate civilizată. Cu toate astea, am vecini care refuză să își încheie contract de salubritate deși costă doar 10 lei de persoană și ard gunoaie de tot felul, în special din cele mai urât mirositoare ca plastice și textile la câțiva metri de gardul meu. Îmi este greu să descriu duhoarea care o fac, nu pot să las nimic pe sârmă la uscat, nu pot să aerisesc casa. I-am rugat frumos să înceteze și să își facă contract de gunoi, dar nu ai cu cine discuta, după ce i-am rugat să înceteze, parcă mai rău au întețit focul. În special în weekend este teroare, aprind mormanul de gunoaie și pleacă de acasă și noi nu avem încotro, decât să le mirosim duhoarea”, se plânge un român pe grupul de Facebook „Mutat la țară - Viața fără ceas”.

Arderea gunoaielor a rămas o „tradiție” frecvent întâlnită în România, însă în trecut, materialele arse nu erau atât de dăunătoare mediului, se plâng alți români.

„Nicăieri în Europa n-am mai văzut așa ceva. Și am mers în țări mai modeste economic, cum ar fi Ucraina, Moldova și în estul Ungariei. De ce țin toți pe la sate să își ardă gunoiul? Cauzezi poluare, intoxici toți vecinii, uneori sunt și probleme cu vizibilitatea, deoarece de multe ori sunt arse pe lângă drum. De ce avem încă obiceiul acesta prost?”, se întreabă un alt român.

În trecut, gunoaiele menajere nu prea conțineau plastic sau cauciuc, din haine localnicii făceau cârpe, iar lemnul era folosit la foc, astfel că atunci deșeurile erau mai puține, crede un alt român.

„De la apariția plasticelor, este o mare problemă. Lumea la țară arde orice, inclusiv cauciuc. Administrațiile locale au eșuat complet să educe sătenii și să asigure un serviciu decent de colectare a deșeurilor. Mulți săteni continuă să arunce gunoiul în râpe. Sau le asrd, la orice oră. Într-o noapte, la ora trei a trebuit să mă duc să închid geamul, pentru că miroase a cauciuc ars. Ajungem să nu ne dăm seama când este incendiu sau când fac foc vecinii. Mașina de gunoi vine săptămânal în sat, pentru mine este suficient, pentru ei nu”, spune un alt localnic de la țară.

Arderea deșeurilor de orice fel este nesănătoasă, periculoasă și interzisă, arată Garda Națională de Mediu.

Mai multe tomberoane pentru a reduce mizeria

Incendierea deșeurilor, aruncarea lor în locuri neautorizate și chiar îngroparea lor sunt pedepsite cu amenzi de până la 20.000 de lei, potrivit legii.

Adesea, se plâng numeroși români, gunoaiele care nu mai pot fi arse ajung în gropile de gunoi improvizate la marginea satelor, pe lângă drumuri și pe malurile râurilor, altădată atractive.

Unii români spun că au strâns zeci de saci de gunoaie în urma vecinilor lor din sat, dar aceștia continuă să murdărească locurile.

Față de anii trecuți, susține o turistă străină care a vizitat aproape în fiecare an România, au avut loc unele progrese în gestionarea problemelor de mediu.

„Drumurile sunt mai bune, iar românii au rămas la fel de ospitalieri și ne simțim în siguranță printre români. E uimitor cum s-au purtat cu noi oamenii pe care i-am întâlnit în călătoriile prin munți. Și am văzut, de la an la an, că se fac pași pentru ca natura să fie mai bine protejată. Am văzut mai multe boxe pe marginea unor râuri și drumuri, unde oamenii aruncă gunoiul, pentru a nu mai polua natura”, relata Anetta Dorsten, o tânără profesoară din Germania, venită cu familia la Fundătura Ponorului din Munții Șureanu.