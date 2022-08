Germanii extaziați de România. „Le spunem copiilor de ce românii sunt norocoși”

O familie de germani a g─âsit ├«n Rom├ónia o mul╚Ťime de locuri care o face s─â se ├«ntoarc─â an de an pentru a le explora. Oamenii au povestit ce le spun copiilor despre via╚Ťa pe care o tr─âiesc aici rom├ónii.

C─âl─âtorii care se ├«ndreapt─â spre Fund─âtura Ponorului, o a╚Öezare pitoreasc─â din Mun╚Ťii ╚śureanu, au de ├«nfruntat un drum dificil, acoperit de piatr─â ╚Öi p─âm├ónt ro╚Öiatic ÔÇô r─âm─â╚Öi╚Ť─â a c─âii pe care camioanele ├«nc─ârcate cu minereu de bauxit─â coborau de la carierele din mun╚Ťi spre gara localit─â╚Ťii Pui din jude╚Ťul Hunedoara.

Ôćĺ Imaginea 1/25: Fund─âtura Ponorului, Mun╚Ťii ╚śureanu, Foto: Daniel Gu╚Ť─â

Drumul spre fund─âtur─â urc─â din satul Federi (comuna Pui), strecur├óndu-se pe l├óng─â fosta carier─â de bauxit─â p─âr─âsit─â ├«n anii ┬┤90 ╚Öi apoi printre plaiurile pe care localnicii ╚Öi-au ├«nfiin╚Ťat s─âla╚Öe ÔÇô a╚Öez─âri unde str├óng f├ónul ╚Öi p─âstoresc animalele pe timp de var─â.





Fund─âtura Ponorului. VIDEO: Daniel Gu╚Ť─â.



Dup─â o or─â de mers din sat, un alt drum de c─âru╚Ťe se desprinde din drumul de piatr─â, afund├óndu-se ├«n p─âdure ╚Öi cobor├ónd c├óteva sute de metri, p├ón─â ├«n locul pe care oamenii l-au numit ÔÇ×Palma lui DumnezeuÔÇŁ, pentru a-i l─âuda frumuse╚Ťea.

Vara, ├«n Fund─âtura Ponorului, mai pot fi v─âzu╚Ťi c├ó╚Ťiva oameni, av├ónd grij─â de vite ╚Öi de micile gr─âdini din gospod─âriile lor arhaice, risipite pe dealuri. ├Än valea ├«nconjurat─â de crestele st├óncoase ╚Öi de p─âdure, p├ór├óul Ponor curge ╚Öerpuit peste ├«ntinderea neted─â de iarb─â, ├«mpodobit─â cu c─âpi╚Ťe de f├ón.

Ôćĺ Imaginea 1/25: Fund─âtura Ponorului, Mun╚Ťii ╚śureanu, Foto Daniel Gu╚Ť─â (50) jpg

Izvorul se pierde apoi sub un perete de st├ónc─â, ie╚Öind c├ó╚Ťiva kilometri ├«n vale, prin spectaculoasa deschidere a pe╚Öterii ╚śura Mare. Pornind din micul paradis pastoral, la circa o or─â de mers prin s─âlb─âticie, se dezv─âluie c─âtunul Ponorici, ├«ntr-o priveli╚Öte asem─ân─âtoare celei din Fund─âtura Ponorului, unde apele izvorului Ponorici coboar─â ├«n ad├óncurile p─âm├óntului, pentru a ie╚Öi apoi, form├ónd o cascad─â, prin gura Pe╚Öterii Cioclovina.

ÔÇ×Rom├ónii de aici sunt noroco╚ÖiÔÇŁ

Fund─âturii Ponorului i s-a dus vestea ├«n toat─â lumea, iar localnicii povestesc c─â sunt vizita╚Ťi adesea de turi╚Öti str─âini. Ingo Dorsten, ├«mpreun─â cu so╚Ťia sa, Anetta ╚Öi cei doi copii ai lor au c─âl─âtorit din Germania pentru a vedea locul ascuns ├«n Mun╚Ťii ╚śureanu.

Ingo, de profesie cercet─âtor ├«n domeniul schimb─ârilor climatice, a povestit c─â a f─âcut o pasiune pentru Rom├ónia, pe care a vizitat-o de cel pu╚Ťin opt ori ├«n ultimii ani. Prima dat─â, spune el, a venit ├«n 1997, pentru a urca ├«n Mun╚Ťii F─âg─âra╚Ö ╚Öi ├«n Mun╚Ťii Apuseni. De atunci, a luat la pas de mai multe ori ╚Ťinuturile Carpa╚Ťilor ╚Öi a explorat c├óteva din pe╚Öterile faimoase ale Rom├óniei

ÔÇ×Venim aici pentru c─â ne place natura ╚Öi via╚Ťa oamenilor din aceste locuri. Vrem s─â vedem cum tr─âiesc oamenii. Iar ceea ce putem vedea ├«n aceste ╚Ťinuturi din Rom├ónia este o art─â a vie╚Ťii pe care noi o aveam ├«n Germania ├«n urm─â 60 ÔÇô 70 de ani ╚Öi, mai devreme, ├«nainte de Al Doilea R─âzboi Mondial. Atunci g─âseam ╚Öi acolo un mod de via╚Ť─â asem─ân─âtor ca al fermierilor de aici. Dar schimb─ârile ├«n Germania s-au derulat foarte repede. Noi vrem s─â le ar─ât─âm copiilor cum pot tr─âi oamenii ├«n aceste locuri ╚Öi c─â sunt noroco╚Öi cu o astfel de via╚Ť─â. ├Än niciun caz nu sunt lipsi╚Ťi de noroc s─â tr─âiasc─â astfelÔÇŁ, spune Ingo Dorsten.

Familia din Germania a explorat anul trecut Pe╚Ötera Cioclovina, mun╚Ťii Bihorului ╚Öi a ajuns p├ón─â ├«n Maramure╚Ö. ÔÇ×Pe╚Ötera Cioclovina este un loc minunat, a╚Öa c─â am vrut s─â ne ├«ntoarcem aici ╚Öi am c─âutat alte locuri frumoase din vecin─âtatea ei. Am v─âzut fotografiile din Fund─âtura Ponorului ╚Öi am vrut s─â ajungem ╚Öi aiciÔÇŁ, poveste╚Öte Anetta Dorsten, care lucreaz─â ca profesoar─â.

Cei doi so╚Ťi au remarcat schimb─ârile prin care a trecut Rom├ónia ├«n ultimii ani ╚Öi cred c─â de╚Öi t─âr├ómurile s─âlbatice s-au mai redus, localnicii acord─â o mai mare aten╚Ťie protej─ârii mediului. ÔÇ×Drumurile sunt mai bune, iar rom├ónii au r─âmas la fel de ospitalieri ╚Öi ne sim╚Ťim ├«n siguran╚Ť─â printre rom├óni. E uimitor cum s-au purtat cu noi oamenii pe care i-am ├«nt├ólnit ├«n c─âl─âtoriile prin mun╚Ťi. ╚śi am v─âzut, de la an la an, c─â se fac pa╚Öi pentru ca natura s─â fie mai bine protejat─â. Am v─âzut mai multe boxe pe marginea unor r├óuri ╚Öi drumuri, unde oamenii arunc─â gunoiul, pentru a nu mai polua naturaÔÇŁ, spune Anetta.

Gr─âdina Eleonorei, din Fund─âtura Ponorului

├Än ╚Ťinutul de munte, cre╚Öterea animalelor a fost, de secole, principala activitate a localnicilor, iar iernile aspre ╚Öi p─âm├óntul mai pu╚Ťin prielnic au f─âcut dificil─â dezvoltarea agriculturii. ├Än ciuda greut─â╚Ťilor, Eleonora a reu╚Öit s─â ├«╚Öi transforme petecul de p─âm├ónt din curtea casei sale ├«ntr-o gr─âdin─â luxuriant─â de legume ╚Öi zarzavaturi, ├«mpodobit─â cu straturi de flori.

ÔÇ×Am pus fasole, cartofi, ceap─â, morcovi, castrave╚Ťi, p─âtrunjel, salat─â, sfecl─â ╚Öi dovlecei. So╚Ťul a arat p─âm├óntul, iar eu l-am lucrat. Am pus ╚Öi salat─â pentru semin╚Ťe. Recolta a fost bun─â anul acesta, de╚Öi a fost secet─â. Totu╚Öi, aici a mai plouat, o dat─â la s─âpt─âm├ón─â. Legumele ne ajung nou─â ╚Öi mai ╚Öi vindem din ele, la pia╚Ť─â, la Petro╚Öani. Vindem ╚Öi lapte ╚Öi br├ónz─â, ╚Öi cump─âr─âm ulei, zah─âr, f─âin─â alb─â, drojdie, c├óte nu trebuie ╚Öi aiciÔÇŁ, poveste╚Öte Eleonora.

Vara, femeia ├«╚Öi ├«ngrije╚Öte mica gr─âdin─â ╚Öi are grij─â de cele c├óteva vite ale familiei. ├Än casa b─âtr├óneasc─â, un panou solar asigur─â necesarul de curent electric becurilor din locuin╚Ť─â ╚Öi din grajd ╚Öi pentru ├«nc─ârcarea unui telefon. Apa este adus─â de la un izvor, despre care Eleonora spune c─â ├«n ultimul timp nu a mai venit at├ót de limpede ca ├«n trecut.

Gherasim, un alt localnic, are ╚Öi el ├«n grij─â c├óteva animale ╚Öi spune c─â singurii care mai tulbur─â lini╚Ötea a╚Öez─ârii sunt mistre╚Ťii ╚Öi, uneori, ur╚Öii afla╚Ťi mai degrab─â ├«n c─âutarea fructelor dec├ót a oilor sale.

Mun╚Ťii ╚śureanu - un ├«ntins parc na╚Ťional

Fund─âtura Ponorului se afl─â ├«n Parcul Natural Gr─âdi┼čtea Muncelului-Cioclovina, o arie protejat─â ├«nfiin┼úat─â ├«n 1979, ├«n Mun┼úii ┼×ureanu. Parcul Natural Gr─âdi┼čtea MunceluluiÔÇôCioclovina este ├«ntins pe mai mult de 38.000 de hectare, iar ├«ntre limitele ariei protejate tr─âiesc doar c├óteva mii de oameni.

Cuprinde cet─â┼úile dacice din Mun┼úii Or─â┼čtiei, locuri ca Fund─âtura Ponorului ┼či mai multe pe┼čteri impresionante, cea mai cunoscut─â dintre ele fiind Pe┼čtera Cioclovina. Aria protejat─â ocup─â teritoriul administrativ al comunelor Pui, Or─â┼čtioara de Sus ┼či Bo┼čorod, iar cele c├óteva sate de pe raza lui sunt risipite pe munte, ori ├«n┼čirate pe v─âile unor p├ór├óuri.

Toate a┼čez─ârile sunt ├«nconjurate de p─âdurea care ocup─â peste 70 la sut─â din suprafa┼úa parcului natural. Turi┼čtii pot ajunge pe traseele parcului din localit─â┼úile Coste┼čti, M─âgureni, Bo┼čorod, Pui, Ponor, Baru, Crivadia ┼či de pe v─âile Streiului ┼či B─âni┼úei. Cei care pl─ânuiesc excursii mai lungi ├«n parc sunt sf─âtui┼úi s─â se doteze cu h─âr┼úi, busole sau GPS-uri, ├«nc─âl┼ú─âminte adecvat─â pentru munte, truse de prim ajutor, lanterne ┼či saci menajeri. De asemenea, ei trebuie s─â ┼úin─â cont de avertiz─ârile meteorologice.