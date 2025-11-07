Exclusiv Exclusiv: Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, la Interviurile Adevărul de la ora 11

Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, a fost invitată vineri, 7 noiembrie, de la ora 11:00, la Interviurile Adevărul. Aceasta vorbește despre controversele privind activitatea la asociația dăruiește viață dar și despre noua postura în care se află.

Oana Gheorghiu vorbeste vineri, 7 noiembrie, despre noua postură în care se află. Aceasta a preluat joi, 30 octombrie, mandatul de viceprim-ministru în Guvernul condus de Ilie Bolojan. Într-un mesaj public, aceasta a declarat că își propune să contribuie la reformarea administrației prin digitalizare și debirocratizare, cu scopul de a simplifica viața cetățenilor și de a reconstrui încrederea dintre stat și populație.