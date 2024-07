Destinația turistică în care cazarea pe litoral costă doar 35 de lei/noapte. „Pare ireal? În România, da” VIDEO

Apreciată de către investitorii străini, destinația turistică în care cazarea pe noapte de persoană, în condiții extrem de decente, costă mai puțin de 10 euro, a fost dezvăluită de către o româncă plecată la studii peste hotare.

Litoralul cu un preț incredibil la cazare nu este cel de la Marea Neagră, în România, ci la Marea Galbenă, în China.

„Aproximativ 1.000 de lei m-a costat primul sejur (4 nopți/5 zile) petrecut la mare, anul acesta. Pare ireal? În România, da! În China, nu!”, a mărturisit pe un grup de socializare destinat celor care-și organizează vacanțele pe cont propriu, Kara, o studentă româncă plecată peste hotare la studii.

Tânăra a postat conținut foto și video, atât pe Facebook cât și pe contul său de You Tube (în engleză), despre experiența trăită pe litoralul „Imperiului Celest” - una dintre denumirile sub care mai este cunoscută China - menționând totodată cât a costat-o vacanță la mare, departe de casă.

Prețuri fără concurență pe litoralul Mării Galbene

„Acolo, în orașul Qingdao, aflat la Marea Galbenă, am avut parte de prima bălăceală a verii. Un mic cadou pe care mi l-am permis la încheierea anului de studii la «Beijing Language and Culture University», înainte de a ajunge în vacanță, acasă, la București. Cel mai mult am plătit la tren (tur-retur), Beijing-Qingdao (659 km - n.red.), circa 430 de lei, că în rest totul a fost ieftin. 35 de lei locul/noapte într-o cameră dublă aflată într-un complex rezidențial, 40 de lei/persoană, în medie, masa la restaurant, ca să nu mai vorbesc de prețurile la mâncarea stradală”, a împărtășit Kara, studenta româncă din China, despre prima vacanță de vară din experiența de turist.

În filmarea de pe YouTube, Kara a dezvăluit toate detaliile vacanței sale: de la trenul cu care a plecat din Beijing, la cazarea din Qingdao, într-o cameră decentă cu pat matrimonial, chicinetă și baie, pentru care două persoane au plătit 14 euro/noapte, dintr-o zonă centrală a orașului și până la mâncarea stradală - prețuri și locuri-, dar și cum arată „Insula Verde” cum i se mai spune așezării, precum și interiorul unui mall, în care se poate intra direct dintr-o stație de metrou.

Spre exemplu, pentru o înghețată uriașă într-o vafă cu bule / gofră a plătit mai puțin de 4,5 euro (22,5 lei), pentru un desert cu semințe mai puțin de 2 euro (aproximativ 10 lei), două băuturi răcoritoare cu lapte și mango, aflate la promoție, au costat-o 1,27 euro (mai puțin de 6,5 lei), iar pentru o porție de sushi - 3,29 euro (aproximativ 16,5 lei).

Cum a ajuns Qingdao de la un sat pescăresc la „Capitală turistică și culturală”

Qingdao, un oraș de coastă din Provincia Shandong a Chinei de Est, a fost desemnat „Capitală turistică și culturală” pentru 2024 - 2025, de către Organizația de Cooperare din Shanghai (SCO).

Renumit ca port crucial pe Drumului Mătăsii Maritime din secolul XXI, se așteaptă ca în acest an, orașul să atragă un val de turiști internaționali dornici să exploreze istoria bogată a orașului, frumusețea naturală, delicatesele locale și, în special, berea sa renumită în întreaga lume.

Potrivit unui raport de prognoză al agenției de turism online Trip, Qingdao se află pe locul șapte printre cele mai populare destinații turistice de vară din China. Cererea la bilete pentru atracțiile din Qingdao a crescut cu 67% în acest an, față de 2023, iar pentru călătorie cu 52%.

Situat pe coasta de sud a Peninsulei Shandong, la intrarea de est în Golful Jiaozhou (Kiaochow), orașul este considerat unul dintre cele mai bune porturi naturale ale Chinei.

Fost sat pescăresc, în urmă cu câteva secole, așezarea a început să se dezvolte abia în secolul al XIX-lea, mai ales după ce Guvernul German a concesionat golful și teritoriul înconjurător, împreună cu drepturile feroviare și miniere, pe 99 de ani. A fost declarat însă port liber în 1899, ocazie cu care au apărut o serie de facilități portuare moderne, fiind construită și prima cale ferată către exterior, în 1904. Atunci a început să fie construit un oraș modern în stil european și astfel se explică arhitectura europeană care s-a păstrat până în zilele noastre în orașul-portuar al Chinei.

Când Japonia a declarat război Germaniei, în 1914, scopul său principal a fost capturare a portului, ceea ce s-a și întâmplat. În 1922, însă a fost returnat Chinei, dar japonezii reușiseră să-și construiseră o poziție puternică în zonă. Din '38 până în '45 s-a aflat din nou sub ocupație japoneză, perioadă în care industria a atins culmi de nebănuit, fapt ce a continuat și ulterior.

Astăzi, orașul cu peste 9 milioane de locuitori este cunoscut pentru parcurile și plajele sale, fiind declarat încă din 1984 unul dintre „orașele deschise” ale Chinei pentru investiții străine. De atunci, a început o nouă etapă de înflorire a sa.

Spre exemplu, în Qingdao există un drum, cu o lungime totală de 42 km ce reprezintă unul dintre cele mai lungi poduri deasupra apei din lume, care traversează golful. Un tunel submarin, lung de 9,5 km, traversează gura golfului. Ambele structuri au fost deschise în 2011, făcând din Qingdao una dintre destinațiile turistice ce are de oferit multe oportunități vizitatorilor săi.