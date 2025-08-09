Plajele din Italia, goale din cauza prețurilor. Italienii nu mai au bani de vacanțe: „Multe familii se luptă să ajungă la sfârșitul lunii”

Italienii tind să evite plajele private din țară vara aceasta, pe fondul dezbaterilor privind creșterea prețurilor. Mersul la plajă și închirierea de cabine, șezlonguri și umbrele de soare – de obicei în același loc – a fost mult timp o obișnuință înrădăcinată în cultura italiană a vacanțelor de vară.

Potrivit The Guardian, sezonul de anul acesta a început cu o scădere semnificativă a numărului de turiști, după ce stațiunile private de-a lungul celor două lungi întinderi de coastă ale Italiei au înregistrat o scădere între 15% și 25% în iunie și iulie, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Problema nu este întâlnită în weekend, când stațiunile de pe litoral sunt adesea aglomerate, în special cele apropiate de orașe precum Roma, ci în timpul săptămânii. Cei care merg la plajă cheltuiesc, de asemenea, mai puțin pe mâncare și băutură.

Fabrizio Licordari, președintele Assobalneari Italia, o asociație care reprezintă cluburile de pe litoral, a atribuit scăderea costului ridicat al vieții și consecințele sale asupra puterii de cumpărare.

„Chiar și cu două salarii, multe familii se luptă să ajungă la sfârșitul lunii”, a declarat el pentru agenția de știri Ansa. „În astfel de circumstanțe, este firesc ca primele cheltuieli care vor fi reduse să fie cele pentru agrement, divertisment și vacanțe.”

Scăderea numărului de vizitatori coincide, însă, și cu creșterea costurilor stațiunilor balneare private și cu rebeliunea crescândă împotriva dominării acestora asupra țărmurilor italiene, care a lăsat foarte puțin spațiu pentru plajele libere.

Costul închirierii unui șezlong este un subiect recurent de discuție. În medie, acesta costă cu 17% mai mult decât acum patru ani, potrivit cifrelor publicate săptămâna aceasta de grupul de consumatori Altroconsumo.

Pe plajele din regiunea Lazio, de exemplu, este dificil să închiriezi două șezlonguri și o umbrelă pentru mai puțin de 30 de euro pe zi. Această sumă crește la aproximativ 90 de euro în stațiunea populară Gallipoli din Puglia.

Actorul Alessandro Gassmann a alimentat dezbaterea după ce a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu o plajă cu șezlonguri pustii și a scris alături de ea: „Am citit că sezonul nu merge bine. Poate că este din cauza prețurilor exagerate și a situației economice a țării, care îi obligă pe italieni să aleagă plajele libere? Coborâți prețurile și poate că lucrurile se vor îmbunătăți”.

Maurizio Rustignoli, președintele Fiba, federația italiană a stațiunilor balneare, a susținut că rapoartele privind creșterile mari de prețuri sunt „înșelătoare” și că, acolo unde au avut loc, acestea au fost doar de un procent mic. El a adăugat că, în schimb, oamenii beneficiază de servicii precum securitate și supravegherea salvamarilor.

Însă asociația consumatorilor Codacons a afirmat că mersul la stațiunile balneare a devenit „o povară” pentru finanțele oamenilor și a acuzat proprietarii concesiunilor că „plâng cu lacrimi de crocodil”.

Litoralul românesc, la fel de neatractiv

În plin sezon estival, cei din HoReCa se plâng de faptul că profitul lor scade, iar în condițiile date mulți se gândesc chiar că vor fi obligați să își închidă afacerile. Însă nu sunt deloc străini de ceea ce li se întâmplă.

De aceea, Bulgaria a devenit în ultimii ani o destinație tot mai căutată de turiști din România, dat fiind prețurile accesibile. Una dintre cele mai populare atracții este litoralul bulgăresc, cu stațiuni cunoscute precum Nisipurile de Aur, Sunny Beach sau Albena.

Pentru a atrage turiști, unii patroni renunță la majorări și lansează oferte pentru a-și umple camerele.