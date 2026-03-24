O grupare de români care fura din bancomate în Marea Britanie, destructurată cu ajutorul AI: un soft a analizat conversații, imagini și înregistrări

O rețea de criminalitate organizată formată din cetățeni români, care a operat mai multe furturi din bancomate pe teritoriul Marii Britanii, a fost destructurată cu ajutorul inteligenței artificiale. În cadrul anchetei, polițiștii au descoperit, printre altele, o piscină inscripționată cu un mesaj obscen la adresa poliției.

Potrivit publicației The Observer, poliția din comitatul Bedfordshire a utilizat un software de analiză avansată a datelor pentru a corela informații provenite din surse multiple, inclusiv imagini de supraveghere, date telefonice, înregistrări de apeluri și documente, reușind astfel să identifice membrii grupării și modul de operare al acesteia.

Anchetatorii susțin că banda a reușit să sustragă aproximativ 700.000 de lire sterline din 51 de locații, în cadrul unor operațiuni desfășurate pe timp de noapte. În total, nouă persoane au fost puse sub acuzare, iar probele adunate au fost suficient de solide încât toți inculpații și-au recunoscut vinovăția. Aceștia au fost condamnați la pedepse cumulate de peste 20 de ani de închisoare.

Inteligența artificială a permis analizarea rapidă a mii de mesaje, apeluri și înregistrări, precum și traducerea automată a conversațiilor purtate în limba română, inclusiv a celor folosind argou. În lipsa acestei tehnologii, ancheta ar fi necesitat mult mai mult timp și resurse, spun autoritățile.

„Fără acest tip de instrumente, nu sunt sigur că am fi reușit să formulăm acuzații împotriva tuturor suspecților”, a declarat șeful poliției din Bedfordshire, subliniind eficiența noilor metode de analiză digitală.

Piscină cu mesaj obscen la adresa poliției

În timpul investigațiilor desfășurate și în România, polițiștii britanici au descoperit o proprietate puternic securizată, unde au fost identificate mai multe elemente neobișnuite, inclusiv o piscină pe fundul căreia era inscripționat un mesaj obscen la adresa poliției.

De asemenea, au fost confiscate bunuri de lux, printre care autoturisme de mare valoare.

Autoritățile britanice susțin că utilizarea inteligenței artificiale a redus semnificativ durata anchetei, permițând finalizarea acesteia în doar câteva săptămâni, față de luni sau chiar ani în cazul metodelor tradiționale.