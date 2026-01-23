O femeie și-a bătut soțul cu făcălețul, într-o criză de gelozie. Poliția a emis un ordin de protecție și a reținut-o pentru 24 de ore

O femeie de 40 de ani din Lipova, județul Arad, a fost reținută pentru 24 de ore, după ce și-a lovit soțul cu un făcăleț, în urma unei crize de gelozie.

Bărbatul a apelat la 112 pentru a solicita ajutor, iar polițiștii Secției 7 Rurală Lipova au intervenit și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva femeii.

„Polițiștii Secției 7 Rurală Lipova au fost sesizați cu privire la un scandal în familie, în localitatea Lipova. Din cercetările efectuate, a reieșit că o femeie de 40 de ani, aflată într-o criză de gelozie, și-ar fi agresat fizic soțul, lovindu-l și zgâriindu-l. Pe numele acesteia a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar în baza probatoriului administrat, femeia a fost reținută pentru 24 de ore”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Arad.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au precizat că bărbatul nu a necesitat internare, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și tragerea la răspundere a persoanei implicate.

Cazurile în care femeile agresează fizic bărbați sunt rare în județul Arad. În 2025, au fost înregistrate doar cinci astfel de incidente, potrivit specialarad.