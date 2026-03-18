Premieră de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Iranul a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului

Autoritățile din Iran au anunțat executarea unui bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului. Kourosh Keyvani ar fi colaborat cu serviciul de informații israelian Mossad. Execuția reprezintă prima astfel de măsură anunțată de Teheran de la începutul conflictului declanșat pe 28 februarie 2026.

Conform informațiilor publicate de Mizan Online, publicația oficială a sistemului judiciar din Iran, bărbatul, identificat drept Kourosh Keyvani, ar fi colaborat cu serviciul de informații israelian Mossad, furnizând imagini și informații despre obiective sensibile din țară, potrivit agenției France Presse.

„Condamnarea la moarte a unui spion care lucra pentru regimul sionist, care a furnizat agenţilor Mossad imagini şi informaţii despre situri sensibile din ţară, a fost executată în această dimineaţă”, a transmis sursa citată, miercuri, 18 martie.

Execuția a avut loc după finalizarea tuturor procedurilor judiciare și confirmarea de către Curtea Supremă.

Potrivit aceleiași publicații, Kourosh Keyvani ar fi fost arestat în timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel din luna iunie 2025, perioadă în care Statele Unite au desfășurat atacuri asupra unor instalații nucleare iraniene.

Autoritățile susțin că acesta ar fi avut mai multe întâlniri cu agenți Mossad și ar fi beneficiat de instruire în „șase țări europene și la Tel Aviv”, acuzații care nu au fost confirmate independent.

Execuția reprezintă prima astfel de măsură anunțată de Teheran de la începutul conflictului declanșat pe 28 februarie de Israel și Statele Unite împotriva Iranului. Contextul regional rămâne extrem de tensionat.