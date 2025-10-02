Șofer atacat în stil mafiot în trafic de membri ai „Cămătarilor”: au lovit geamurile mașinii cu un cuțit și un baston

Un șofer din București a fost atacat în trafic, după ce a fost implicat într-o șicanare rutieră, cu doi membri ai grupării „Cămătarii”. Agresorii ar fi folosit un cuțit și un baston telescopic pentru a-l determina pe bărbat să coboare din mașină.

Joi, 2 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Incidentul s-a produs pe 7 septembrie 2025, în jurul orei 22:30, la intersecția unor străzi din Sectorul 5, când victima se afla oprită cu autoturismul și a avut o altercație verbală cu ceilalți participanți la trafic.

„În timp ce se afla în trafic, la intersecţia unor străzi din Sectorul 5, ar fi fost ameninţat cu acte de violență de către trei persoane, care i-ar fi lovit cu obiecte geamurile portierelor autoturismului”, a transmis Poliția Capitalei.

Investigațiile au identificat trei bărbați, cu vârstele de 25, 38 și 55 de ani, suspectați de comiterea faptei. În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate mai multe bunuri de interes pentru cauză, iar persoanele vizate au fost conduse la audieri. Față de acestea vor fi dispuse măsurile legale necesare.

Potrivit unor surse judiciare, atacul ar fi fost comis de Stoica Vasile „Turda”, fiul său, Stoica Alexandru – Ionuț „Atiku”, și un apropiat, Stan Giovani. Aceștia au lovit geamurile portierelor autoturismului cu un cuțit și un baston telescopic, încercând să-l facă pe șofer să coboare, dar geamurile nu au fost sparte și victima nu a cedat.

Cercetările continuă sub coordonarea Serviciului Grupuri Infracționale Violente și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.