search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O femeie a primit despăgubiri de 25.000 de lei după ce a fost impozitată greșit timp de peste 10 ani pentru o stradă neasfaltată din Arad

0
0
Publicat:

O femeie din Arad a câștigat în instanță 25.000 de lei daune morale după ce a fost impozitată greșit timp de peste zece ani pentru o stradă neasfaltată. Primăria susține că strada se află pe lista pentru asfaltare, dar lucrările nu au fost încă finalizate.

Instanța a decis că Primăria Arad este bună de plată FOTO: arhivă
Instanța a decis că Primăria Arad este bună de plată FOTO: arhivă

Strada Someșului din Arad a fost încadrată, în urmă cu aproximativ zece ani, într-o categorie superioară de impozitare, deși nu beneficia de infrastructura corespunzătoare. Locuitorii au ajuns astfel să plătească taxe mai mari pentru o stradă neasfaltată, fără trotuare și fără condiții minime de civilizație. 

Femeia a făcut mai multe sesizări către Primărie, însă acestea au fost ignorate. În cele din urmă, a decis să se adreseze instanței. În 2024, Tribunalul Arad a obligat municipalitatea să asfalteze strada Someșului și să amenajeze trotuare, însă hotărârea nu a fost pusă integral în aplicare nici până în prezent. Doar trotuarele au fost realizate, nu și partea carosabilă, potrivit Agerpres.

În 2025, Curtea de Apel Timișoara a decis definitiv acordarea de daune morale în valoare de 25.000 de lei. Judecătorii au apreciat că, prin neasfaltarea străzii, a fost încălcat grav dreptul la demnitate și la viață privată al locuitorilor.

„Prin neasfaltarea străzii, a fost grav încălcat dreptul celor care locuiesc acolo la demnitate umană şi dreptul la viaţă privată, motiv pentru care au fost acordate despăgubirile morale. Din cunoştinţele pe care le am, este un caz unic la nivelul municipiului Arad. De subliniat ar fi că, deşi din decembrie 2024 Primăria trebuia să pună în executare obligaţia de asfaltare, acest lucru nu s-a întâmplat nici până acum. S-au realizat doar trotuarele, în cursul anului trecut, nu şi partea carosabilă”, a declarat avocatul Marius Ovidiu Chiş, pentru Agerpres.

Tot instanța a amendat Primăria Arad pentru fiecare zi de întârziere în executarea lucrărilor și a stabilit penalități zilnice în favoarea reclamantei.

„În baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, aplică pârâtului Municipiul Arad o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile nr. 395/14.03.2024, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2236/108/2023 – sumă care se face venit la bugetul de stat – în baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, obligă pârâtul Municipiul Arad să plătească reclamantei penalităţi, în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile nr. 395/14.03.2024, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2236/108/2023, dar nu mai mult de 3 luni de la data comunicării prezentei hotărâri”, a decis Curtea de Apel.

Potrivit sursei citate, Primăria Arad a transmis că va respecta hotărârile judecătorești și că strada Someșului se află în etapa de elaborare a documentației tehnico-economice pentru asfaltare.

„Întotdeauna Primăria Municipiului Arad a pus în aplicare sentinţele pronunţate de instanţele de judecată. În ceea ce priveşte strada Someşului, aceasta se află în atenţia municipalităţii încă înainte de pronunţarea sentinţei. Ea este inclusă pe lista străzilor de pământ din municipiu care urmează să fie asfaltate. În prezent, investiţia se află în etapa de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, urmând ca, ulterior, să fie parcurse etapele necesare pentru implementarea proiectului”, a transmis Primăria.

Între timp, femeia a deschis un nou proces prin care solicită calcularea exactă a penalităților și despăgubirilor pe care le are de încasat.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
stirileprotv.ro
image
Paradoxul agriculturii României în 2026: suntem cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, dar 60% din legumele din farfurie vin din import. Care sunt explicațiile, ce arată prognozele internaționale și care sunt vulnerabilitățile
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant!
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova
observatornews.ro
image
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Cât durează exact procesul de vânzare-cumpărare la notar: detaliul care contează cel mai mult
playtech.ro
image
Cum slăbești 6 kilograme în timp record după sărbători. Dieta-minune a lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Ai nevoie de concediu medical? De la 1 februarie se schimbă tot!
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Steal a godGettyImages 1521914701500x1000 8044137 e1755614597169 webp
Imperiul Asirian: mașinăria de război care a zdrobit Orientul Antic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!