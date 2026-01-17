O femeie a primit despăgubiri de 25.000 de lei după ce a fost impozitată greșit timp de peste 10 ani pentru o stradă neasfaltată din Arad

O femeie din Arad a câștigat în instanță 25.000 de lei daune morale după ce a fost impozitată greșit timp de peste zece ani pentru o stradă neasfaltată. Primăria susține că strada se află pe lista pentru asfaltare, dar lucrările nu au fost încă finalizate.

Strada Someșului din Arad a fost încadrată, în urmă cu aproximativ zece ani, într-o categorie superioară de impozitare, deși nu beneficia de infrastructura corespunzătoare. Locuitorii au ajuns astfel să plătească taxe mai mari pentru o stradă neasfaltată, fără trotuare și fără condiții minime de civilizație.

Femeia a făcut mai multe sesizări către Primărie, însă acestea au fost ignorate. În cele din urmă, a decis să se adreseze instanței. În 2024, Tribunalul Arad a obligat municipalitatea să asfalteze strada Someșului și să amenajeze trotuare, însă hotărârea nu a fost pusă integral în aplicare nici până în prezent. Doar trotuarele au fost realizate, nu și partea carosabilă, potrivit Agerpres.

În 2025, Curtea de Apel Timișoara a decis definitiv acordarea de daune morale în valoare de 25.000 de lei. Judecătorii au apreciat că, prin neasfaltarea străzii, a fost încălcat grav dreptul la demnitate și la viață privată al locuitorilor.

„Prin neasfaltarea străzii, a fost grav încălcat dreptul celor care locuiesc acolo la demnitate umană şi dreptul la viaţă privată, motiv pentru care au fost acordate despăgubirile morale. Din cunoştinţele pe care le am, este un caz unic la nivelul municipiului Arad. De subliniat ar fi că, deşi din decembrie 2024 Primăria trebuia să pună în executare obligaţia de asfaltare, acest lucru nu s-a întâmplat nici până acum. S-au realizat doar trotuarele, în cursul anului trecut, nu şi partea carosabilă”, a declarat avocatul Marius Ovidiu Chiş, pentru Agerpres.

Tot instanța a amendat Primăria Arad pentru fiecare zi de întârziere în executarea lucrărilor și a stabilit penalități zilnice în favoarea reclamantei.

„În baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, aplică pârâtului Municipiul Arad o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile nr. 395/14.03.2024, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2236/108/2023 – sumă care se face venit la bugetul de stat – în baza art. 24 alin. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, obligă pârâtul Municipiul Arad să plătească reclamantei penalităţi, în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculate cu începere din data de 10.12.2024 şi până la executarea de către acesta a obligaţiilor stabilite în baza sentinţei civile nr. 395/14.03.2024, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 2236/108/2023, dar nu mai mult de 3 luni de la data comunicării prezentei hotărâri”, a decis Curtea de Apel.

Potrivit sursei citate, Primăria Arad a transmis că va respecta hotărârile judecătorești și că strada Someșului se află în etapa de elaborare a documentației tehnico-economice pentru asfaltare.

„Întotdeauna Primăria Municipiului Arad a pus în aplicare sentinţele pronunţate de instanţele de judecată. În ceea ce priveşte strada Someşului, aceasta se află în atenţia municipalităţii încă înainte de pronunţarea sentinţei. Ea este inclusă pe lista străzilor de pământ din municipiu care urmează să fie asfaltate. În prezent, investiţia se află în etapa de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, urmând ca, ulterior, să fie parcurse etapele necesare pentru implementarea proiectului”, a transmis Primăria.

Între timp, femeia a deschis un nou proces prin care solicită calcularea exactă a penalităților și despăgubirilor pe care le are de încasat.