Încă două spitale incluse în rețeaua națională care tratează pacienții critici cu leziuni severe. Ministrul Sănătății: „În traumă, timpul înseamnă viaţă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, 8 aprilie, extinderea rețelei naționale pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), prin includerea a încă două unități medicale. Este vorba despre Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, astfel că rețeaua ajunge la un total de 24 de spitale la nivel național.

Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, unde ministrul a subliniat importanța dezvoltării unui sistem medical mai eficient în gestionarea urgențelor.

„Continuăm să construim un sistem de sǎnǎtate care răspunde mai rapid, mai coordonat și mai eficient acolo unde fiecare minut face diferența. Am aprobat extinderea rețelei naționale pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), parte a programului național de finanțare prin acțiuni prioritare dedicate secțiilor care tratează pacienți cu politraumatisme, cu încă două spitale”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat și de ce este esențială această extindere: „De ce este important acest pas? Pentru că, în traumă, timpul înseamnă viață. Iar diferența dintre un sistem fragmentat și unul organizat în rețea înseamnă șanse reale pentru pacient.”

Potrivit acestuia, includerea noilor unități în program va contribui la îmbunătățirea accesului și a calității actului medical.

„Prin această extindere: creștem accesul rapid la servicii specializate, asigurăm intervenții coordonate între spitale, ridicăm standardele de tratament pentru pacienții critici”, a spus ministrul.

Ministrul Sănătății a precizat că discuțiile recente cu medicii din aceste unități au evidențiat nevoia de organizare și resurse: „Am discutat recent cu medici din astfel de unități și mi-au spus un lucru simplu: atunci când există organizare și resurse, echipele pot face mai mult, mai repede și mai sigur pentru pacient.”

În final, Alexandru Rogobete a subliniat că dezvoltarea rețelei este un proces de durată, dar esențial pentru salvarea de vieți.

„Asta construim acum: un sistem care nu reacționează haotic, ci funcționează integrat. Nu este un proces care se finalizează peste noapte. Dar fiecare unitate nouă înseamnă o verigă în plus într-un lanț care salvează vieți. Încrederea ne face bine!”, a transmis ministrul la final.