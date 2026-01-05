Al doilea antrenor din Premier League demis în 2026: Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim

Manchester United l-a dat afară, astăzi, pe managerul portughez Ruben Amorim (40 de ani), după 1-1 cu Leeds, în etapa a 20-a. Interimatul va fi asigurat de Darren Fletcher, informează The Sun.

Amorim a câștigat doar 24 din cele 63 de meciuri disputate ca manager la MU, în cele 14 luni la cârma echipei. „Diavolii” ocupă locul 6 în campionat, cu 31 de puncte, la mare distanță de liderul Arsenal Londra (48 de puncte).

Nici Chelsea Londra nu are „principal” și se gândește să-l pună pe britanicul Liam Rosenior în locul italianului Enzo Maresca, demis în prima zi din 2026.

Roseniro, 41 de ani, lucrează în prezent la formația francenză Strasbourg (lider în grupa de Conference League), un club care are proprietar comun cu clubul londonez. Secunzii săi se află deja la Londra, scrie publicația L'Equipe.