Articol publicitar

Urmezi o dietă pentru hipertensiune? Iată care sunt inamicii tăi ascunși!

0
0
Publicat:

Când te gândești la o dietă pentru hipertensiune, probabil primul lucru care îți vine în minte este reducerea aportului de sare. Deși sodiul are un rol important în controlul tensiunii arteriale, el nu este singurul vinovat. 

1761217017 kyTP jpg

. În realitate, există o serie de factori mai puțin evidenți care pot sabota eforturile tale, de la alimente ultra-procesate și zaharuri ascunse, până la stres, lipsa somnului și chiar anumite medicamente.

O alimentație echilibrată poate reduce valorile tensiunii arteriale la fel de eficient ca un tratament medicamentos. Totuși, pentru ca o dietă pentru hipertensiune să funcționeze, trebuie să știi nu doar ce să adaugi în meniu, ci și ce să eviți.

Alimentele ultra-procesate – sursa principală de sodiu „ascuns”

Mezelurile, gustările ambalate, preparatele congelate sau mâncarea de tip fast-food sunt printre cele mai periculoase capcane. Ele conțin combinații dezechilibrate de sare, zahăr, grăsimi saturate și aditivi care afectează elasticitatea vaselor de sânge și favorizează creșterea tensiunii. În plus, aceste produse au un conținut scăzut de potasiu, un mineral esențial pentru menținerea echilibrului tensiunii arteriale.

Alege variante cât mai naturale – carne slabă gătită acasă, legume proaspete, supe din ingrediente integrale și gustări simple, precum fructe sau nuci crude. O regulă practică este să citești eticheta și să eviți produsele cu mai mult de 10% din doza zilnică de sodiu per porție.

Zahărul – un dușman ignorat al tensiunii arteriale

Mulți asociază hipertensiunea doar cu sarea, dar zahărul, în special cel adăugat în băuturi și produse procesate, are un efect la fel de nociv. Consumul frecvent de sucuri, energizante, ceaiuri îndulcite sau iaurturi cu arome crește nivelul de insulină, stimulează sistemul nervos și favorizează acumularea de grăsime abdominală – factori care duc la creșterea tensiunii arteriale.

Într-o dietă pentru hipertensiune, înlocuiește sucurile cu apă plată, apă minerală cu felii de lămâie sau ceaiuri neîndulcite. Dacă vrei un gust dulce, limitează-te la fructe proaspete consumate alături de alimente bogate în fibre, pentru a evita variațiile bruște ale glicemiei.

Alcoolul și efectul său dublu

Consumul frecvent de alcool, chiar și în cantități moderate, poate crește tensiunea arterială și reduce eficiența tratamentelor antihipertensive. De asemenea, alcoolul perturbă somnul, afectează ficatul și adaugă calorii inutile. Ideal ar fi să limitezi consumul la cel mult un pahar pe zi, iar pentru rezultate optime, să incluzi perioade fără alcool.

Deficitul de potasiu – jumătatea ignorată a ecuației

Sodiul și potasiul funcționează în tandem. Dacă reduci sarea, dar nu crești aportul de potasiu, efectul poate fi limitat. Potasiul ajută rinichii să elimine excesul de sodiu și contribuie la relaxarea pereților vaselor de sânge.

O dietă pentru hipertensiune ar trebui să includă alimente bogate în potasiu: legume verzi, avocado, roșii, citrice, cartofi fierți cu coajă, iaurt natural și pește. Totuși, dacă iei medicamente precum inhibitori ai enzimei de conversie (ACE), diuretice care influențează potasiul sau ai probleme renale, discută cu medicul înainte de a crește aportul.

Stresul, somnul și medicamentele – factori adesea neglijați

Chiar și cea mai riguroasă dietă pentru hipertensiune își pierde eficiența dacă somnul este insuficient sau stresul cronic nu este gestionat. Lipsa somnului activează sistemul nervos, menținând tensiunea ridicată chiar și pe timpul nopții. În plus, anumite medicamente fără prescripție – precum ibuprofenul sau suplimentele stimulante – pot crește valorile tensiunii.

O abordare mai amplă decât „fără sare”

O dietă pentru hipertensiune eficientă înseamnă mai mult decât limitarea sării. Înseamnă reducerea alimentelor procesate, a zaharurilor și a grăsimilor dăunătoare, creșterea aportului de potasiu, fibre și proteine de calitate, dar și o grijă constantă pentru somn, stres și stil de viață.

Cu o atenție sporită la detalii și alegeri conștiente, poți transforma alimentația într-un instrument puternic de echilibrare a tensiunii arteriale – un pas esențial către o viață mai sănătoasă și mai echilibrată.

NUPO te poate ajuta pe partea de dietă, cu produse specializate bogate în fibre și proteine și cu conținute redus de sare, zahăr și grăsimi – de restul trebui să te ocupi tu!

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
Avertizări din partea ANM. Fenomenul care amenință natura
gandul.ro
image
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
mediafax.ro
image
„Baiaram a ratat un salariu de 3 milioane de euro!” Mihai Rotaru, dezvăluiri despre situația vedetei Universității Craiova
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
playtech.ro
image
„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
NU se mai schimbă ora de iarnă în UE! Bruxellesul spune că a venit timpul să renunțe la schimbarea orei la nivel european
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci