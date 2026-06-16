Tânăra de 28 de ani care a câștigat peste 680.000 de euro la Joker și-a ridicat premiul: „Pentru mine este un nou început”

Câștigătoarea premiului de categoria I la extragerea Joker din 14 iunie, în valoare de 3,5 milioane de lei, echivalentul a peste 680.000 de euro, și-a ridicat marți premiul, a anunțat Loteria Română.

Norocoasa este o tânără în vârstă de 28 de ani din Brașov, care joacă la loto de aproximativ trei ani. Potrivit acesteia, de mai bine de un an participă constant la jocurile Joker, Loto 6/49 și Loto 5/40, iar ocazional își încearcă norocul și la loz.

Tânăra a declarat că nu are numere favorite și că a ales varianta Quick Pick, prin care numerele sunt generate automat.

„Este adevărat, se poate câștiga. Am reușit. Pentru mine este un nou început. Continuați să jucați și să sperați!”, este mesajul transmis de câștigătoare celorlalți jucători.

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, și a inclus o variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Câștigătoarea a ales să își păstreze anonimatul și nu a dorit să își facă publică identitatea.

Reporturi tentante la 6/49 şi Noroc

Cele mai mari reporturi la tragerile de duminică, 14 iunie, se înregistrează la 6/49 şi Noroc.

* La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro).

* La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

* La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro).

* La Noroc Plus, reportul categoriei I depășește 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

* La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro).

* La Super Noroc reportul categoriei I se ridică la peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).